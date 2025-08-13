Bisnis Indonesia Premium
Menanti Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo

Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato kenegaraan pertamanya pada 15 Agustus 2025. Berikut bocoran isu pidato kenegaraan.
Novita Sari Simamora
Novita Sari Simamora - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 13:36
Presiden Prabowo Subianto akan membacakan pidato kenegaraan pada 15 Agustus 2025/ilustrasi/ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden.
Presiden Prabowo Subianto akan membacakan pidato kenegaraan pada 15 Agustus 2025/ilustrasi/ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden.

Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat Indonesia tengah menanti pidato kenegaraan pada 15 Agustus 2025 yang dibawakan oleh Presiden Prabowo. Ini sekaligus menjadi pidato kenegaraan perdana Prabowo menjadi presiden di Indonesia.

Hampir setahun menjabat sebagai Presiden dan Wapres RI, Prabowo-Gibran tengah berfokus untuk membangun sekolah rakyat, program makan bergizi gratis, hingga bantuan subsidi upah. 

Apakah strategi yang akan disampaikan Presiden Prabowo untuk meningkatkan pasar saham Indonesia dan pertumbuhan ekonomi di tengah banyaknya PHK?

Pada tahun ini, salah satu strategi yang dilakukan pemerintah untuk mendukung program makan bergizi gratis yakni melakukan efisiensi anggaran dengan mengurangi pengeluaran yang tidak terlalu penting, seperti perjalanan dinas dan belanja modal. Selama setahun kepemimpinan Prabowo, dia melakukan evaluasi keberadaan dan kebutuhan jabatan dalam struktur organisasi harus menjadi prioritas, terutama untuk mengurangi beban anggaran pegawai.

Menjelang setahun Prabowo-Gibran, pemerintah juga sudah mengurangi jumlah pegawai di struktur organisasi, serta melakukan peninjauan ulang terhadap penempatan pegawai yang ada. 

Dalam Pidato Kenegaraan 2025, Presiden Prabowo akan membacakan komitmen pemerintah untuk kemandirian bangsa serta memperkuat pertahanan dan keamanan nasional.

Pada 2024, Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan dengan berfokus pada Kesehatan dengan menurunkan angka stunting di Indonesia, sebab angka stunting di Indonesia sempat lebih tinggi di atas rata-rata dunia. Selain itu, salah satu pembahasan di dalam pidato kenegaraan tahun lalu adalah menekan angka kemiskinan.

Di dalam Pidato Kenegaraan yang akan dibawakan oleh Presiden Prabowo, apakah akan ada strategi pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan pada 2025-2026.

"Tingkat pengangguran juga mampu kita tekan dari sebelumnya 5,7 persen menjadi 4,8 persen di tahun 2024," dikutip dari Pidato Kenegaraan 2024, yang dibacakan Jokowi.

Adapun Pembahasan Pidato Kenegaraan 2024 oleh Jokowi:

1. Masalah kesehatan, stunting

2. Angka pengangguran

3. Pembangunan smelter

4. Pengembangan UMKM

5. Perlindungan bagi perempuan, anak-anak, dan kartu Indonesia pintar (KIP)

6. Menciptakan Indonesia Emas pada 2045

Apakah saja yang akan dibahas ulang oleh Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan?

Prabowo sering sekali menyampaikan dalam pidatonya bahwa Indonesia harus terus berjuang agar tidak bergantung pada negara lain dalam hal pertahanan dan teknologi strategis. Dia juga menegaskan perlunya inovasi dan produksi dalam negeri untuk memajukan industri pertahanan, termasuk pengembangan alat utama sistem senjata (alutsista) buatan anak bangsa.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menyinggung tantangan keamanan global yang semakin kompleks, termasuk ancaman siber, terorisme, dan kriminalitas lintas negara.

Prabowo menyebut, pertahanan Indonesia harus bersifat modern dan adaptif, mampu menghadapi berbagai ancaman dalam konteks dunia yang terus berubah. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kerja sama internasional dan memperkuat alat pertahanan melalui inovasi teknologi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Akhir-akhir ini ada beberapa program prioritas yang sedang dikerjakan pemerintah antara lain:

1. Program Makan Bergizi Gratis

2. Sekolah Rakyat

3. Pembelian robot polisi

4. Koperasi Merah Putih


Apakah Pidato Kenegaraan Sejalan dengan Asta Cita dan 8 Misi Prabowo?

Saat terpilih menjadi presiden dan wapres, Prabowo-Gibran membuat dokumen bertajuk "Visi dan 8 Misi Asta Cita. Visi: Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045" yang diserahkan ketika daftar ke KPU pada 25 Oktober 2023 lalu.

Dalam dokumen tersebut, Prabowo-Gibran memiliki 8 Program Hasil terbaik Cepat untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan 17 program prioritas, berikut adalah isi lengkapnya.


8 Program Hasil terbaik Cepat untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 Prabowo-Gibran:

1. Memberikan makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. 


2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBS dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten.


3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.


4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah yang perlu di renovasi.


5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial, serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. 


6. Menaikkan ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh) TNI/Polri, dan pejabat negara. 


7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, bantuan langsung tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)


8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan risiko penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23 persen.

Penulis : Novita Sari Simamora
Editor : Novita Sari Simamora

