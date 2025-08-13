Bisnis Indonesia Premium
KPK Gelar OTT di Jakarta, Tangkap Direksi BUMN Inhutani V

KPK menggelar OTT di Jakarta, menangkap direksi BUMN Inhutani V terkait dugaan korupsi. Ini adalah OTT keempat KPK di tahun 2025.
Rabu, 13 Agustus 2025 | 14:42
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Bisnis/Abdullah Azzam
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Bisnis/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT), kali ini dilakukan di Jakarta.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengonfirmasi lembaga antirasuah itu melakukan OTT pada hari ini, Rabu (13/8/2025).

“Jakarta,” ujar Fitroh dilansir dari Antara, Rabu (13/8/2025).

Lebih lanjut Fitroh mengatakan KPK telah menangkap direksi salah satu badan usaha milik negara (BUMN) dan pihak swasta.

“Inhutani V,” kata Fitroh mengungkapkan.

Diketahui, PT Eksploitasi dan Industri Hutan (Inhutani) V merupakan anak perusahaan dari Perusahaan Umum Perhutani.

KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang telah ditangkap tersebut.

OTT tersebut merupakan yang keempat pada tahun 2025.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT dan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yakni pada Maret 2025.

Kedua, pada Juni 2025, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

Ketiga, OTT selama 7-8 Agustus 2025, di Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan. OTT tersebut terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

Penulis : Newswire
Editor : Muhammad Ridwan

Respons Gubernur Jateng soal Warga Desak Bupati Pati Sudewo Mundur
Nasional
3 menit yang lalu

Respons Gubernur Jateng soal Warga Desak Bupati Pati Sudewo Mundur

Ini Fakta-fakta Demo Pati, Sikap Sudewo Bikin Warga Pati Marah
Nasional
33 menit yang lalu

Ini Fakta-fakta Demo Pati, Sikap Sudewo Bikin Warga Pati Marah

Burhanuddin Muhtadi Jadi Anggota Tim Penasihat Ahli Menteri Agama
Nasional
37 menit yang lalu

Burhanuddin Muhtadi Jadi Anggota Tim Penasihat Ahli Menteri Agama

Kemhan Kirim Bantuan Logistik dengan Metode Air Drop untuk Warga Gaza
Nasional
59 menit yang lalu

Kemhan Kirim Bantuan Logistik dengan Metode Air Drop untuk Warga Gaza

