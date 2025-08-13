Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ini Fakta-fakta Demo Pati, Sikap Sudewo Bikin Warga Pati Marah

Warga Pati marah atas kenaikan PBB 250% oleh Bupati Sudewo, memicu demo besar. Sudewo minta maaf, namun warga tetap menuntutnya turun dari jabatan.
Novita Sari Simamora
Novita Sari Simamora - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 15:23
Share
Demo Pati yang meminta tuntutan agar Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya./Instagram
Demo Pati yang meminta tuntutan agar Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya./Instagram

Bisnis.com, JAKARTA - Sepekan terakhir ini, warga Pati, Jawa Tengah tiba-tiba menjadi panas dan marah karena munculnya sikap arogansi dari Bupati Pati Sudewo yang menaikan pajak PBB tanpa bertahap atau langsung 250 persen.

Masyarakat Pati, Jawa Tengah sangat dikenal sebagai penduduk yang paling sabar dan lembut dalam bertutur kata. Namun, saat masyarakat mengeluhkan kenaikan PBB hingga 250 persen, Bupati Pati Sudewo malah menantang masyarakat.

"Mau 5.000 silakan, 50.000 massa silakan,” ungkap Sudewo lantang. Namun, Bupati Pati tidak menyangka bahwa ucapannya ini menjadi boomerang bagi jabatan dan karir politiknya.

Simak fakta-fakta Demo Pati, 13 Agustus 2025:

1. Pajak PBB Pati Mau Naik 250%

Bupati Pati, Sudewo mau akan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025 hingga 250 persen. Namun, kenaikan pajak ini tidak dilakukan bertahap, alias langsung melonjak tinggi.

Sudewo mengatakan bahwa bahwa penyesuaian ini PBB di Pati bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mendukung berbagai program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

2. Atas Nama Pembangunan

Sudewo mengatakan bahwa kenaikan PBB Pati bukan semata-mata ditujukan untuk meningkatkan pembangunan daerah, bukan untuk kepentingan pribadi.

"Mohon dukungan seluruh pihak dan masyarakat Kabupaten Pati, ini adalah upaya untuk meningkatkan pembangunan, tidak untuk pribadi saya," ujar Sudewo

3. Sudewo dari Partai Gerindra, Alumnus Universitas Sebelas Maret dan Undip

Sudewo juga dikenal kenal dekat dengan Prabowo. Sudewo mengatakan bahwa rencana kenaikan PBB sudah berkoordinasi dengan para camat. 

Sudewo juga tercatat sebagai alumnus S1 Universitas Sebelas Maret lulus tahun 1993 dan S2 Undip Teknik Pembangunan lulus tahun 2001.

Baca Juga : Demo Pati, Masyarakat Minta Bupati Dilengserkan, Sudewo Minta Maaf

4. Tidak Mau Turun Jabatan

Lebih dari 2.000 orang memadati alun-alun Pati dan meminta agar Bupati Pati Sudewo yang arogan turun dari jabatannya, tetapi Sudewo memberanikan diri untuk meminta maaf kepada massa yang tengah marah.

"Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, saya akan berbuat yang lebih baik. Terima kasih," ungkapnya dari atas mobil polisi.

5. Tuntutan Demo, Bupati Sudewo Turun

Masyarakat memiliki satu tuntutan yakni meminta Bupati Pati turun dari jabatannya, karena dinilai bersikap arogan ke masyarakat. "Warga bukanlah warga yang arogan," ungkap orator melalui alat pengeras suara saat demo Pati.

Ini Fakta-fakta Demo Pati, Sikap Sudewo Bikin Warga Pati Marah

6. Keranda Mayat

Saat demo pati, masyarakat membawa keranda mayat yang ditutupi dengan kain putih. Ini menjadi bukti kekecewaan masyarakat kepada wakil rakyat yang tidak berpihak kepada rakyat. 

Di kain keranda ada tulisan "Penindas. Penipu. Selamat tinggal OWEDUS." Keranda ini digiring hingga sampai ke lokasi demo dan depan kantor Bupati Pati.

7. Viral di Media Sosial dan Google Tren

Aksi Bupati Sudewo ini menjadi perhatian seluruh rakyat Indonesia. Hal ini terlihat, dari setiap postingan terkait Bupati Pati, di-reposting hingga lebih dari 2.000 kali. Isu Pati sudah menjadi perhatian nasional.

Dari berbagai unggahan di media sosial, demo dimulai oleh warga sejak pukul 08.30 WIB. Massa aksi berkumpul di depan Gerbang Kantor Pemkab Pati untuk menyampaikan tuntutan hingga meminta turunnya Bupati Pati Sadewo dari jabatannya.

8. Bendera One Piece

Keranda mayat dan bendera one piece menjadi alat untuk menyuarakan kekecewaan terhadap Bupati Pati. Rakyat Pati membawa bendera Jolly Roger One Piece dan menyuarakan agar pemerintah tidak bersikap arogan dan semena-mena.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Novita Sari Simamora
Editor : Novita Sari Simamora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Pasar Luar Negeri Indofood (ICBP) & Mayora (MYOR) Kian Legit
Premium
1 jam yang lalu

Pasar Luar Negeri Indofood (ICBP) & Mayora (MYOR) Kian Legit

Proyeksi Laba Bersih Bank Jumbo, BBRI, BBCA, BMRI, dan BBNI Tahun 2025-2027
Premium
1 jam yang lalu

Proyeksi Laba Bersih Bank Jumbo, BBRI, BBCA, BMRI, dan BBNI Tahun 2025-2027

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Link CCTV Pantau Demo Pati Hari Ini Rabu (13/8), Bendera One Piece Ikut Dikibarkan

Link CCTV Pantau Demo Pati Hari Ini Rabu (13/8), Bendera One Piece Ikut Dikibarkan

Demo Pati, Masyarakat Minta Bupati Dilengserkan, Sudewo Minta Maaf

Demo Pati, Masyarakat Minta Bupati Dilengserkan, Sudewo Minta Maaf

2.684 Personel Polisi Dikerahkan untuk Amankan Demo di Pati Hari Ini (13/8)

2.684 Personel Polisi Dikerahkan untuk Amankan Demo di Pati Hari Ini (13/8)

Demo di Pati Berlangsung Anarkis, Polisi Bubarkan dengan Gas Air Mata

Demo di Pati Berlangsung Anarkis, Polisi Bubarkan dengan Gas Air Mata

Respons Gubernur Jateng soal Warga Desak Bupati Pati Sudewo Mundur

Respons Gubernur Jateng soal Warga Desak Bupati Pati Sudewo Mundur

Bupati Pati Sempat Naikkan PBB 250%, Wamenkeu Anggito: Itu Kewenangan daerah

Bupati Pati Sempat Naikkan PBB 250%, Wamenkeu Anggito: Itu Kewenangan daerah

Dari Pati, Alarm Ketimpangan Fiskal Berbunyi

Dari Pati, Alarm Ketimpangan Fiskal Berbunyi

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Respons Gubernur Jateng soal Warga Desak Bupati Pati Sudewo Mundur
Nasional
3 menit yang lalu

Respons Gubernur Jateng soal Warga Desak Bupati Pati Sudewo Mundur

Ini Fakta-fakta Demo Pati, Sikap Sudewo Bikin Warga Pati Marah
Nasional
32 menit yang lalu

Ini Fakta-fakta Demo Pati, Sikap Sudewo Bikin Warga Pati Marah

Burhanuddin Muhtadi Jadi Anggota Tim Penasihat Ahli Menteri Agama
Nasional
37 menit yang lalu

Burhanuddin Muhtadi Jadi Anggota Tim Penasihat Ahli Menteri Agama

Kemhan Kirim Bantuan Logistik dengan Metode Air Drop untuk Warga Gaza
Nasional
59 menit yang lalu

Kemhan Kirim Bantuan Logistik dengan Metode Air Drop untuk Warga Gaza

KPK Gelar OTT di Jakarta, Tangkap Direksi BUMN Inhutani V
Hukum
1 jam yang lalu

KPK Gelar OTT di Jakarta, Tangkap Direksi BUMN Inhutani V

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Viral Demo Besar-besaran di Pati Hari Ini, Gegara Pajak Naik 250%

2

Fakta-Fakta Korupsi Kuota Haji: Yaqut dan Bos Maktour Dicekal hingga Kerugian Rp1 Triliun

3

Tentara Rusia Bergerak ke Ukraina jelang Pertemuan Putin-Trump

4

KPK Sita Dokumen terkait Korupsi Proyek RSUD di Kolaka Timur

5

Ini Alasan KPK Segel Ruang Kerja di Kemenkes

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

12 Agustus 2025

Foto

Dorong Pemerintah Bentuk Regulasi Pembatasan Plastik Sekali Pakai
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Viral Demo Besar-besaran di Pati Hari Ini, Gegara Pajak Naik 250%

2

Fakta-Fakta Korupsi Kuota Haji: Yaqut dan Bos Maktour Dicekal hingga Kerugian Rp1 Triliun

3

Tentara Rusia Bergerak ke Ukraina jelang Pertemuan Putin-Trump

4

KPK Sita Dokumen terkait Korupsi Proyek RSUD di Kolaka Timur

5

Ini Alasan KPK Segel Ruang Kerja di Kemenkes