Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Gibran Makan Siang Bareng Sufmi Dasco, Menunya Bakso hingga Daun Pepaya

Wapres Gibran makan siang dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, menyantap bakso dan daun pepaya, tanpa mengungkapkan topik pembicaraan.
Annasa Rizki Kamalina
Annasa Rizki Kamalina - Bisnis.com
Sabtu, 9 Agustus 2025 | 22:45
Share
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berfoto bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco/Instagram
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berfoto bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco/Instagram

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunggah foto makan siang berdua bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco. Momen tersebut diabadikan dalam unggahan Instagram resmi @gibran_rakabuming.

Gibran terlihat mengenakan kemeja lengan pendek berwarna putih, duduk berhadapan dengan Sufmi Dasco yang mengenakan batik berlengan panjang. 

“Makan siang bersama Wakil Ketua DPR RI Bapak Sufmi Dasco,” tulis Gibran.

Dalam unggahan tersebut, Gibran minim menuliskan keterangan. Dirinya, juga tidak menyampaikan pembahasan apa yang dibicarakan bersama Ketua Harian DPP Gerindra tersebut.

RI 2 tersebut hanya membagikan menu makanan yang dirinya santap bersama Dasco, meski dalam unggahan, makanan tersebut sudah tak nampak. 

“Menunya Mie Bakso, Nasi Dendeng Balado, dan Tumis Daun Pepaya. Selamat berakhir pekan untuk kawan-kawan semua,” ujarnya. 

Baca Juga

Adapun, Gibran kerap membagikan kegiatannya sebagai RI 2 di akun tersebut. Pada hari Kamis (7/8/2025) misalnya, terpantau menghadiri pembukaan Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2025 di Jakarta Convention Center (JCC). 

Pada awal pekan pun Gibran terpantau bertemu dengan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGl) dan Ketua Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) beserta jajaran pengurus di Kantor PGI, Jakarta Pusat.

Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis seperti penguatan toleransi, penanggulangan kasus intoleransi, dan peran organisasi keagamaan dan kepemudaan dalam menjaga rajutan kebangsaan di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Annasa Rizki Kamalina
Editor : Novita Sari Simamora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index
Premium
17 jam yang lalu

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index

Ayu Tanoesoedibjo: The Scion Behind Southeast Asia’s Startup Boom
Premium
19 jam yang lalu

Ayu Tanoesoedibjo: The Scion Behind Southeast Asia’s Startup Boom

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Pembukaan Konvensi Sains, Teknologi Dan Industri Indonesia

Pembukaan Konvensi Sains, Teknologi Dan Industri Indonesia

Pembahasan Perkembangan Program Kerja

Pembahasan Perkembangan Program Kerja

Kelakar Prabowo Saat 'Usir' Wartawan dari Rapat Kabinet Paripurna

Kelakar Prabowo Saat 'Usir' Wartawan dari Rapat Kabinet Paripurna

Bareskrim Polri Tangkap Gibran Eks Bos eFishery!

Bareskrim Polri Tangkap Gibran Eks Bos eFishery!

Wapres Gibran Rakabuming Raka Pantau Stabilitas Harga Bahan Pokok di NTB

Wapres Gibran Rakabuming Raka Pantau Stabilitas Harga Bahan Pokok di NTB

Wapres Gibran Ungkap Tantangan Penyaluran Bantuan Subsidi

Wapres Gibran Ungkap Tantangan Penyaluran Bantuan Subsidi

Dasco Buka Suara soal Kisruh Pemilik Kafe & Restoran Bayar Royalti Musik

Dasco Buka Suara soal Kisruh Pemilik Kafe & Restoran Bayar Royalti Musik

DPR Siapkan Aturan Pembayaran Royalti Musik bagi Pelaku Usaha

DPR Siapkan Aturan Pembayaran Royalti Musik bagi Pelaku Usaha

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Gibran Makan Siang Bareng Sufmi Dasco, Menunya Bakso hingga Daun Pepaya
Nasional
1 jam yang lalu

Gibran Makan Siang Bareng Sufmi Dasco, Menunya Bakso hingga Daun Pepaya

Prabowo Turut Hadiri Parade Nasional Singapura, bersama PM Wong dan Sultan Brunei
Nasional
2 jam yang lalu

Prabowo Turut Hadiri Parade Nasional Singapura, bersama PM Wong dan Sultan Brunei

Trump dan Putin Bakal Berunding di Alaska Pekan Depan, Zelensky Tolak Tukar Wilayah
Internasional
2 jam yang lalu

Trump dan Putin Bakal Berunding di Alaska Pekan Depan, Zelensky Tolak Tukar Wilayah

Inggris Kecam Rencana Israel Kuasai Gaza, Tambah Bantuan untuk Warga Palestina
Internasional
4 jam yang lalu

Inggris Kecam Rencana Israel Kuasai Gaza, Tambah Bantuan untuk Warga Palestina

Cara Bikin Akun PTK Dapodik, Agar Dapat Tunjangan Guru Honorer
Nasional
6 jam yang lalu

Cara Bikin Akun PTK Dapodik, Agar Dapat Tunjangan Guru Honorer

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prabowo Hadiri Parade Nasional Peringatan HUT ke-60 Singapura

2

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Tersangka Korupsi Proyek RSUD

3

Daftar 10 Lagu Wajib Nasional Buat Upacara dan Lomba 17 Agustus dan Liriknya

4

Diaspora RI di Singapura Sambut Prabowo sebelum Hadiri Parade Hari Nasional 2025

5

Sudirman Said Resmi Dilantik Menjadi Rektor Universitas Harkat Negeri

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Kementerian Lingkungan Hidup Segel Hotel dan Villa di Bogor
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prabowo Hadiri Parade Nasional Peringatan HUT ke-60 Singapura

2

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Tersangka Korupsi Proyek RSUD

3

Daftar 10 Lagu Wajib Nasional Buat Upacara dan Lomba 17 Agustus dan Liriknya

4

Diaspora RI di Singapura Sambut Prabowo sebelum Hadiri Parade Hari Nasional 2025

5

Sudirman Said Resmi Dilantik Menjadi Rektor Universitas Harkat Negeri