Dasco Tegaskan Tunjangan Rumah Anggota DPR Rp50 Juta untuk Setahun, Bukan Sebulan

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tunjangan rumah Rp50 juta untuk anggota DPR berlaku setahun, dari Oktober 2024 hingga Oktober 2025.
Sulthon Sulung Kandiyas
Sulthon Sulung Kandiyas - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 14:49
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025)/BISNIS-Annisa Nurul Amara
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025)/BISNIS-Annisa Nurul Amara

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan tunjangan rumah Rp50 juta bagi anggota DPR hanya diberikan untuk satu tahun sejak Oktober 2024-Oktober 2025.

Dia menuturkan pemberian tunjangan dilakukan secara berkala sejak anggota DPR dilantik dari periode tersebut.

"Sehingga anggota DPR diberikan setiap bulan dari Oktober 2024 sampai dengan Oktober 2025, yang mana yang tersebut akan dipakai untuk kontrak rumah selama masa jabatan anggota DPR," katanya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Selasa (26/8/2025).

Setelah Oktober 2025, lanjutnya, anggota DPR tidak lagi mendapatkan tunjangan rumah.

"Itu akan dipakai untuk selama 5 tahun periode 2024-2029. Jadi saya ulangi bahwa anggota DPR itu mendapatkan tunjangan perumahan setiap bulannya Rp50 juta, dari bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Oktober 2025," tegasnya

Dasco mengatakan pemberian tunjangan yang diangsur karena saat 2024 anggaran belum tersedia.

"Jadi setiap bulannya Rp50 juga yang akan dipakai untuk biaya kontrak selama 5 tahun," jelasnya.

Dia menyampaikan tunjangan rumah tidak akan masuk daftar anggaran sejak bulan November 2025.

Menurutnya, penjelasan terkait tunjangan rumah Rp50 juta tidak disampaikan secara detail sehingga menimbulkan polemik di masyarakat luas.

Penulis : Sulthon Sulung Kandiyas
Editor : Feni Freycinetia Fitriani


Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

