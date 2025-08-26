Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kasus eks Wamenaker Noel, KPK Beberkan Pemilik 22 Kendaraan Mewah

KPK menyita 22 kendaraan mewah terkait kasus pemerasan sertifikat K3. Sebanyak 11 tersangka dari Kementerian Ketenagakerjaan dan swasta terlibat.
Sulthon Sulung Kandiyas
Sulthon Sulung Kandiyas - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 16:17
Share
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Noel Ebenezer sebagai tersangka dalam kasus pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). - BISNIS/Sholahuddin Al Ayyubi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Noel Ebenezer sebagai tersangka dalam kasus pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). - BISNIS/Sholahuddin Al Ayyubi.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjabarkan pemilik kendaraan mewah yang disita dari kasus dugaan pemerasan penerbitan sertifikat K3.

Sebagaimana diketahui, pada Kamis (21/8/2025) KPK menyita 15 mobil dan 7 motor dari perkara ini. Kendaraan diamankan dari berbagai pihak yang terlibat.

KPK juga telah menetapkan 11 tersangka dari lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan dan pihak swasta.

Mereka melakukan penggelembungan tarif dari yang seharusnya mengurus sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebesar Rp275.000 menjadi Rp6 juta.

“Para tersangka dengan cara memperlambat, mempersulit, dan tidak memproses permohonan sertifikat,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam keterangan tertulis, Jumat (23/8/2025).

Berikut rincian pemilik kendaraan mewah dari perkara tersebut:

12 Mobil Milik Irvian Bobby Mahendro (IBM)

1.Toyota Corolla Cross

2.Hyundai Palisade

3.Suzuki Jimny

4.Jeep

5.Toyota Hilux

6.Mitsubishi Expander

7.Hyundai Stargazer

8.Honda CRV

9.BMW 3301

10.Honda CRV

11.Mitsubishi Expander

12.Nissan GTR

Ini 6 Motor Miliki Irvian Bobby Mahendero (IBM)

1.Vepa Sprint S 150

2.Ducati Hypermotard 950

3.Ducati Xdiavel 1200

4.Ducati Multistrada V4 RS

5.Ducati Streetfighter

6.Vespa

Lalu, 1 unit mobil Mitsubishi Pajero Sport milik Subhan (SB). Kemudian 1 uni mobil Honda CRV milik Herry Susanto (HS).

Selain itu 1 unit Hyundai Palisade milik Gerry Aditya Herwanto Putera (GAH) 

Adapun 1 motor Ducati Scrambler milik mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel.

Diketahui Noel menganggap Irvian Bobby Mahendro (IBM) sebagai 'sultan' karena memiliki sangat kaya raya dan memiliki banyak uang serta aset khususnya di Ditjen Binwasnaker dan K3.

“Maksudnya orang yang banyak uang di Ditjen Binwas K3. IEG minta untuk renovasi rumah Cimanggis, IBM kasih Rp3 miliar," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto.

Di samping itu, berikut rincian 11 tersangka yang telah ditetapkan KPK dalam perkara ini

Penerima:

1. Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG), Wakil Menteri Ketenagakerjaan 2024–2025

2. Fahrurozi (FEZ), Dirjen Binwasnaker dan K3 tahun 2025

3. Hery Susanto (HS), Direktur Bina Kelembagaan 2021–2025

4. Irvian Bobby Mahendro (IBM), Koordinator Bidang Kelembagaan & Personil K3 2022–2025

5. Gerry Aditya Herwanto Putera (GAH), Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja 2022–2025

6. Subhan (SB), Sub Koordinator Keselamatan Kerja Dit. Bina K3 2020–2025

7. Anitasari Kusumawati (AK), Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja 2020–2025

8. Supriadi (SUP), Koordinator di Ditjen Binwasnaker dan K3

9. Sekarsari Kartika Putri (SKP), Sub Koordinator di Ditjen Binwasnaker dan K3

Pemberi:

10. Temurila (TEM), pihak swasta dari PT KEM Indonesia

11. Miki Mahfud (MM), pihak swasta dari PT KEM Indonesia

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Sulthon Sulung Kandiyas
Editor : Novita Sari Simamora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Menunggu Saham BBCA Kembali Bertenaga
Premium
2 menit yang lalu

Menunggu Saham BBCA Kembali Bertenaga

Mitra Adiperkasa’s (MAPI) Profit and Risk Outlook in Ace Hardware Partnership
Premium
33 menit yang lalu

Mitra Adiperkasa’s (MAPI) Profit and Risk Outlook in Ace Hardware Partnership

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Pupuk Indonesia Copot Immanuel Ebenezer dari Kursi Komisaris

Pupuk Indonesia Copot Immanuel Ebenezer dari Kursi Komisaris

Menteri Hukum: Prabowo Belum Kepikiran Beri Amnesti ke Noel Ebenezer

Menteri Hukum: Prabowo Belum Kepikiran Beri Amnesti ke Noel Ebenezer

Korupsi BJB, KPK Ungkap Fakta Mobil Milik BJ Habibie yang Dijual ke Ridwan Kamil

Korupsi BJB, KPK Ungkap Fakta Mobil Milik BJ Habibie yang Dijual ke Ridwan Kamil

Rakyat Diimbau Patuh Pajak, Tapi Korupsi Datang Silih Berganti

Rakyat Diimbau Patuh Pajak, Tapi Korupsi Datang Silih Berganti

KPK Bantah OTT Wamenaker Immanuel Jadi Pengalihan Isu

KPK Bantah OTT Wamenaker Immanuel Jadi Pengalihan Isu

KPK Ungkap Aliran Dana Pemerasan K3, Wamenaker Immanuel Ebenezer Terima Rp3 miliar

KPK Ungkap Aliran Dana Pemerasan K3, Wamenaker Immanuel Ebenezer Terima Rp3 miliar

Tersangka Noel Disebut Terima Rp3 Miliar untuk Renovasi Rumah

Tersangka Noel Disebut Terima Rp3 Miliar untuk Renovasi Rumah

Peran Wamenaker Immanuel Ebenzer, KPK: Mengatahui, Membiarkan, dan Minta Jatah

Peran Wamenaker Immanuel Ebenzer, KPK: Mengatahui, Membiarkan, dan Minta Jatah

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Prabowo Sebut Makan Bergizi Capai 21 Juta Penerima, Dulu Banyak yang Tidak Percaya
Nasional
26 menit yang lalu

Prabowo Sebut Makan Bergizi Capai 21 Juta Penerima, Dulu Banyak yang Tidak Percaya

Polisi Ungkap Pelaku Kasus Kacab BRI jadi 15 Orang
Hukum
40 menit yang lalu

Polisi Ungkap Pelaku Kasus Kacab BRI jadi 15 Orang

Demo DPR: Polisi Ringkus 351 Orang, Mayoritas di Bawah 18 Tahun
Hukum
50 menit yang lalu

Demo DPR: Polisi Ringkus 351 Orang, Mayoritas di Bawah 18 Tahun

Jurnalis Antara Dipukul Polisi saat Demo, Polri Minta Maaf dan Janji Lindungi Kerja Wartawan
Nasional
2 jam yang lalu

Jurnalis Antara Dipukul Polisi saat Demo, Polri Minta Maaf dan Janji Lindungi Kerja Wartawan

Kasus eks Wamenaker Noel, KPK Beberkan Pemilik 22 Kendaraan Mewah
Nasional
2 jam yang lalu

Kasus eks Wamenaker Noel, KPK Beberkan Pemilik 22 Kendaraan Mewah

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Kata DPR dan Menteri soal Demo Hari Ini, Senin (25/8)

2

Kondisi Terkini Aksi Demonstrasi DPR dan Stasiun Palmerah pada 25 Agustus 2025

3

Menko Pangan Zulhas: Perpres Waste to Energy Segera Terbit

4

Deretan Konglomerat hingga Jenderal TNI/Polri yang Dapat Gelar Kehormatan Prabowo

5

Demo Belum Berakhir, Massa Mulai Bakar Ban di Depan Gedung BNI Pejompongan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Rapat Koordinasi UMKM dan Desa Bakti BCA
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Kata DPR dan Menteri soal Demo Hari Ini, Senin (25/8)

2

Kondisi Terkini Aksi Demonstrasi DPR dan Stasiun Palmerah pada 25 Agustus 2025

3

Menko Pangan Zulhas: Perpres Waste to Energy Segera Terbit

4

Deretan Konglomerat hingga Jenderal TNI/Polri yang Dapat Gelar Kehormatan Prabowo

5

Demo Belum Berakhir, Massa Mulai Bakar Ban di Depan Gedung BNI Pejompongan