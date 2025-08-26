Kasus eks Wamenaker Noel, KPK Beberkan Pemilik 22 Kendaraan Mewah

KPK menyita 22 kendaraan mewah terkait kasus pemerasan sertifikat K3. Sebanyak 11 tersangka dari Kementerian Ketenagakerjaan dan swasta terlibat.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjabarkan pemilik kendaraan mewah yang disita dari kasus dugaan pemerasan penerbitan sertifikat K3.

Sebagaimana diketahui, pada Kamis (21/8/2025) KPK menyita 15 mobil dan 7 motor dari perkara ini. Kendaraan diamankan dari berbagai pihak yang terlibat.

KPK juga telah menetapkan 11 tersangka dari lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan dan pihak swasta.

Mereka melakukan penggelembungan tarif dari yang seharusnya mengurus sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebesar Rp275.000 menjadi Rp6 juta.

“Para tersangka dengan cara memperlambat, mempersulit, dan tidak memproses permohonan sertifikat,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam keterangan tertulis, Jumat (23/8/2025).

Berikut rincian pemilik kendaraan mewah dari perkara tersebut:

12 Mobil Milik Irvian Bobby Mahendro (IBM)

1.Toyota Corolla Cross

2.Hyundai Palisade

3.Suzuki Jimny

4.Jeep

5.Toyota Hilux

6.Mitsubishi Expander

7.Hyundai Stargazer

8.Honda CRV

9.BMW 3301

10.Honda CRV

11.Mitsubishi Expander

12.Nissan GTR

Ini 6 Motor Miliki Irvian Bobby Mahendero (IBM)

1.Vepa Sprint S 150

2.Ducati Hypermotard 950

3.Ducati Xdiavel 1200

4.Ducati Multistrada V4 RS

5.Ducati Streetfighter

6.Vespa

Lalu, 1 unit mobil Mitsubishi Pajero Sport milik Subhan (SB). Kemudian 1 uni mobil Honda CRV milik Herry Susanto (HS).

Selain itu 1 unit Hyundai Palisade milik Gerry Aditya Herwanto Putera (GAH)

Adapun 1 motor Ducati Scrambler milik mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel.

Diketahui Noel menganggap Irvian Bobby Mahendro (IBM) sebagai 'sultan' karena memiliki sangat kaya raya dan memiliki banyak uang serta aset khususnya di Ditjen Binwasnaker dan K3.

“Maksudnya orang yang banyak uang di Ditjen Binwas K3. IEG minta untuk renovasi rumah Cimanggis, IBM kasih Rp3 miliar," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto.

Di samping itu, berikut rincian 11 tersangka yang telah ditetapkan KPK dalam perkara ini

Penerima:

1. Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG), Wakil Menteri Ketenagakerjaan 2024–2025

2. Fahrurozi (FEZ), Dirjen Binwasnaker dan K3 tahun 2025

3. Hery Susanto (HS), Direktur Bina Kelembagaan 2021–2025

4. Irvian Bobby Mahendro (IBM), Koordinator Bidang Kelembagaan & Personil K3 2022–2025

5. Gerry Aditya Herwanto Putera (GAH), Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja 2022–2025

6. Subhan (SB), Sub Koordinator Keselamatan Kerja Dit. Bina K3 2020–2025

7. Anitasari Kusumawati (AK), Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja 2020–2025

8. Supriadi (SUP), Koordinator di Ditjen Binwasnaker dan K3

9. Sekarsari Kartika Putri (SKP), Sub Koordinator di Ditjen Binwasnaker dan K3

Pemberi:

10. Temurila (TEM), pihak swasta dari PT KEM Indonesia

11. Miki Mahfud (MM), pihak swasta dari PT KEM Indonesia