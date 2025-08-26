Bisnis Indonesia Premium
Demo DPR: Polisi Ringkus 351 Orang, Mayoritas di Bawah 18 Tahun

Polisi tangkap 351 pendemo di DPR, mayoritas pelajar di bawah 18 tahun, terlibat pengrusakan dan serangan. Aksi dipicu ajakan media sosial.
Anshary Madya Sukma
Anshary Madya Sukma - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 17:42
Massa demonstran mulai memadati depan pagar gedung DPR/MPR RI saat aksi demopada Senin, 25 Agustus 2028. JIBI/Anshary Madya Sukma
Massa demonstran mulai memadati depan pagar gedung DPR/MPR RI saat aksi demopada Senin, 25 Agustus 2028. JIBI/Anshary Madya Sukma

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya secara total telah meringkus sebanyak 351 orang dalam aksi demonstrasi di sekitar Gedung DPR/MPR, RI, Jakarta Pusat pada Senin (25/8/2025).

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan dari ratusan orang yang diamankan itu terdapat orang dewasa dan anak di bawah umur. Dari ratusan itu, ada 196 sudah dipulangkan ke keluarganya.

“Dari 351 orang diamankan, 155 di antaranya dewasa. Kemudian 196 lainnya adalah anak, seseorang yang berusia di bawah 18 tahun,” ujar Ade di Polda Metro Jaya, Selasa (26/8/2025).

Dia menyampaikan, penangkapan ini dilakukan setelah imbauan pihaknya tidak diindahkan oleh massa aksi demonstrasi di sekitaran DPR/MPR RI.

Adapun, mayoritas pendemo yang diamankan ini diduga terlibat dalam perusakan fasilitas umum mulai seperti area busway, gerbang DPR, hingga melempari pengendara mobil yang melintas. Selain itu, pendemo yang diamankan itu diduga telah menyerang petugas.

"Mereka secara masif diduga melakukan perusakan fasum, kemudian melempari pengendara di jalan tol sehingga mengakibatkan membahayakan pengguna jalan, kemudian menyerang petugas," imbuhnya.

Adapun, Ade mengemukakan bahwa pelajar ikut demo di DPR RI ini lantaran mendapatkan ajakan dari media sosial. Pendemo dari kelompok pelajar ini datang dari Jakarta dan sekitarnya.

"Setelah dilakukan pendalaman di lapangan kemarin oleh rekan-rekan kami, mereka datang karena ajakan dari medsos ya," pungkasnya.

Penulis : Anshary Madya Sukma
Editor : Rio Sandy Pradana

