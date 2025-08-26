Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Respons Wakil Ketua DPR, Dasco Sebut Demo Dijamin Undang-undang

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan hak demo dijamin UU, merespons demo terkait tunjangan DPR dan demo buruh soal Omnibus Law pada 28 Agustus 2025.
Sulthon Sulung Kandiyas
Sulthon Sulung Kandiyas - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 14:36
Share
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025)/BISNIS-Annisa Nurul Amara
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025)/BISNIS-Annisa Nurul Amara

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menanggapi aksi demo pada Senin, (25/8/2025) sebagai tuntutan atas kenaikan tunjangan rumah DPR Rp50 juta

Dia mempersilahkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi karena hal itu dijamin Undang-Undang.

"Ya kalau demo kan saya sudah sampaikan berulang kali bahwa aspirasi itu kan dijamin oleh Undang-Undang untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat," katanya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Selasa (26/8/2025).

Namun dia menegaskan bahwa dalam Undang-Undang juga sudah diatur mekanisme hingga cara menyampaikan aspirasi.

Selain itu, dia juga mengkonfirmasi akan adanya demo buruh pada Kamis, (28/8/2025), untuk menanggapi putusan MK yang ingin Undang-undang buruh keluar dari Omnibus Law.

"Karena setahu saya tanggal 28 itu kan ada aspirasi dari teman-teman buruh menyikapi keputusan MK yang ingin agar Undang-Undang perburuhan itu dikeluarkan dari Omnibus Law," jelasnya.

Baca Juga

Dia mengatakan DPR mengikuti keputusan MK, tetapi perlu waktu jika dirasa perlu direvisi.

Sebagai informasi, Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut 10.000 buruh akan melakukan aksi demonstrasi pada 28 Agustus 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta dan depan DPR RI. 

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, mereka akan menyampaikan sejumlah tuntutan di mana salah satunya adalah kenaikan upah minimum 8,5% hingga 10,5% dan penghapusan outsourcing serta isu ketenagakerjaan lainnya. 

"Tidak kurang dari 10.000 buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta akan bergerak menuju pusat ibu kota," kata Said dalam keterangan tertulis, Rabu (20/8/2025).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Sulthon Sulung Kandiyas
Editor : Novita Sari Simamora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Palm Oil Firms Eye EU Markets After Indonesia’s Win in Biodiesel WTO Dispute
Premium
57 menit yang lalu

Palm Oil Firms Eye EU Markets After Indonesia’s Win in Biodiesel WTO Dispute

Masuk MSCI & FTSE, DSSA Kedatangan Investor Saham Kakap Anyar
Premium
2 jam yang lalu

Masuk MSCI & FTSE, DSSA Kedatangan Investor Saham Kakap Anyar

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Dasco Tegaskan Tunjangan Rumah Anggota DPR Rp50 Juta untuk Setahun, Bukan Sebulan

Dasco Tegaskan Tunjangan Rumah Anggota DPR Rp50 Juta untuk Setahun, Bukan Sebulan

Badan Industri Mineral, Dasco: Optimalkan Potensi Kekayaan Alam RI

Badan Industri Mineral, Dasco: Optimalkan Potensi Kekayaan Alam RI

Dasco Imbau Pendemo Lakukan Aksi dengan Tertib

Dasco Imbau Pendemo Lakukan Aksi dengan Tertib

Mobil Plat ZZH Dirusak Pendemo, ASN Lapor Polisi

Mobil Plat ZZH Dirusak Pendemo, ASN Lapor Polisi

Menilik Harga Hyundai Palisade yang Dirusak Massa Pendemo 25 Agustus 2025

Menilik Harga Hyundai Palisade yang Dirusak Massa Pendemo 25 Agustus 2025

DPR Minta Demo Tak Ricuh, Demi Jaga Kenyamanan Investasi

DPR Minta Demo Tak Ricuh, Demi Jaga Kenyamanan Investasi

Peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-80 MPR

Peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-80 MPR

Teks UUD 1945 Lengkap: Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan

Teks UUD 1945 Lengkap: Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Mobil Plat ZZH Dirusak Pendemo, ASN Lapor Polisi
Nasional
1 jam yang lalu

Mobil Plat ZZH Dirusak Pendemo, ASN Lapor Polisi

Dasco Tegaskan Tunjangan Rumah Anggota DPR Rp50 Juta untuk Setahun, Bukan Sebulan
Nasional
1 jam yang lalu

Dasco Tegaskan Tunjangan Rumah Anggota DPR Rp50 Juta untuk Setahun, Bukan Sebulan

Respons Wakil Ketua DPR, Dasco Sebut Demo Dijamin Undang-undang
Nasional
1 jam yang lalu

Respons Wakil Ketua DPR, Dasco Sebut Demo Dijamin Undang-undang

Bobby Nasution dan 7 Gubernur Sepakat Percepat Eliminasi TBC
Nasional
1 jam yang lalu

Bobby Nasution dan 7 Gubernur Sepakat Percepat Eliminasi TBC

Mabes Polri Blak-blakan soal Gugatan Pendidikan Anggota Minimal S1 di MK
Hukum
1 jam yang lalu

Mabes Polri Blak-blakan soal Gugatan Pendidikan Anggota Minimal S1 di MK

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Kata DPR dan Menteri soal Demo Hari Ini, Senin (25/8)

2

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

3

Kondisi Terkini Aksi Demonstrasi DPR dan Stasiun Palmerah pada 25 Agustus 2025

4

Menko Pangan Zulhas: Perpres Waste to Energy Segera Terbit

5

Demo 25 Agustus Ricuh! Massa Sempat Jebol Gerbang Pancasila DPR, Polisi Tembak Gas Air Mata

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Aktivitas Vulkanik Gunung Semeru
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Kata DPR dan Menteri soal Demo Hari Ini, Senin (25/8)

2

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

3

Kondisi Terkini Aksi Demonstrasi DPR dan Stasiun Palmerah pada 25 Agustus 2025

4

Menko Pangan Zulhas: Perpres Waste to Energy Segera Terbit

5

Demo 25 Agustus Ricuh! Massa Sempat Jebol Gerbang Pancasila DPR, Polisi Tembak Gas Air Mata