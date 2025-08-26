Bisnis Indonesia Premium
DPR Minta Demo Tak Ricuh, Demi Jaga Kenyamanan Investasi

DPR minta demo kondusif agar investasi aman, serap aspirasi publik, dan janji evaluasi kerja.
Sulthon Sulung Kandiyas
Sulthon Sulung Kandiyas - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 13:40
Anggota kepolisian menghalau pengunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/8/2025). Aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap kenaikan tunjangan anggota DPR. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Anggota kepolisian menghalau pengunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/8/2025). Aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap kenaikan tunjangan anggota DPR. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal merespons demo pada Senin, (25/8/2025) kemarin. Menurutnya unjuk rasa seharusnya disampaikan dengan kondusif dengan tidak merusak fasilitas umum hingga menutup jalan.

Cucun mengatakan kondusifitas akan memberikan rasa aman bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia.

"Bagaimana menciptakan iklim yang kondusif sehingga di sekarang tahap kota mau rebound nih, bagaimana investasi mau pada masuk itu [karena] Indonesia negara paling nyaman. Indonesia menjadi negara yang paling tepat untuk berinvestasi," katanya kepada wartawan, Selasa (26/8/2025).

Dia juga menilai bahwa demo tidak boleh ditumpangi oleh pihak-pihak tertentu. Sebab, baginya aspirasi masyarakat akan diserap oleh DPR.

"Jadi masukan semua itu yang dikatakan merangkul public participation juga kita dengarkan," jelasnya.

Cucun menjelaskan bahwa Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR sudah berusaha mencari koordinator demo untuk berdialog tentang hal-hal yang perlu diperbaiki DPR. Namun upaya itu tidak berhasil karena tidak ada perwakilan demonstran yang ingin melakukan konsolidasi.

"Ya kan seharusnya seperti itu, jadinhanh maunjadi perwakilan siapa, di sini kan sudah ada badan aspirasi BAM, nanti BAM yang akan menerima," paparnya.

Dia mengakui bahwa DPR belum sempurna seperti yang diinginkan masyarakat. DPR masih memiliki banyak kekurangan dalam kinerjanya.

Cucun menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Nyang telah menyampaikan aspirasi kepada DPR

Dia berjanji DPR akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan mekanisme kerja. 

Penulis : Sulthon Sulung Kandiyas
Editor : Novita Sari Simamora

Aktivitas Vulkanik Gunung Semeru
