Kondisi Terkini di Depan Gedung DPR/MPR RI Usai Demo 25 Agustus

Situasi depan Gedung DPR/MPR RI kondusif usai demo 25 Agustus; fasilitas umum dibenahi, lalu lintas lancar, pengamanan masih ketat dengan barikade.
Sulthon Sulung Kandiyas
Sulthon Sulung Kandiyas - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 11:54
Situasi di depan Gerbang DPR/MPR RI di depan Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan Selasa (26/8/2025) usai aksi demonstrasi pada 25 Agustus 2025. JIBI/Sulthon Sulung Kandiyas
Situasi di depan Gerbang DPR/MPR RI di depan Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan Selasa (26/8/2025) usai aksi demonstrasi pada 25 Agustus 2025. JIBI/Sulthon Sulung Kandiyas

Bisnis.com, JAKARTA - Setelah aksi unjuk rasa atau demonstrasi massa pada Senin (25/8/2025) kemarin, petugas kebersihan dan tata kelola fasilitas umum di Gedung DPR/MPR RI telah membenahi tanaman maupun beton pembatas jalan yang sempat rusak karena terinjak 

Berdasarkan pantauan Bisnis, situasi di depan gedung DPR/MPR telah kondusif. Tidak ada kerumunan massa dari berbagai elemen.

Petugas tata kelola fasilitas umum juga menutup tulisan terkait kritik terhadap DPR yang tertulis di jalan dengan cat bewarna hitam. Batu hingga kayu yang mulanya berserakan sudah dibersihkan oleh petugas.

Namun, terlihat masih ada beberapa pagar tanaman yang belum diperbaiki. Sementara itu, kondisi lalu lintas Jalan Gatot Subroto dan tol dalam kota kembali lancar pada pagi tadi. 

Akan tetapi, gerbang utama DPR/MPR masih ditutup dengan barikade beton sehingga belum bisa dilintasi oleh tamu.

Pagar-pagar masih berlumuran dengan oli yang digunakan untuk mencegah massa naik ke atas. Beberapa mobil dari pihak kepolisian masih berjaga di dalam Kompleks Parlemen.

Mulai dari mobil komando polisi, water canon, bus brimob, dan beberapa peralatan barikade untuk menghalau aksi. Sehingga pengamanan masih diperketat

Bergeser ke gerbang Pancasila, kaca di pos pendaftaran tamu telah pecah dan tampak 1 unit motor bekas terbakar. 

Berikut foto-foto kondisi gedung DPR/MPR RI usai aksi demo 25 Agustus 2025 

Situasi di depan Gerbang DPR/MPR RI di depan Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan Selasa (26/8/2025) usai aksi demonstrasi pada 25 Agustus 2025. JIBI/Sulthon Sulung Kandiyas

 

Penulis : Sulthon Sulung Kandiyas
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Share
