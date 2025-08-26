Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Dino Patti: Dubes AS Baru Punya PR Muluskan Pertemuan Prabowo dan Trump

Dwisuryo Indroyono Soesilo ditunjuk sebagai Dubes RI untuk AS, bertugas memperkuat hubungan bilateral dan memfasilitasi pertemuan Prabowo-Trump.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 13:25
Share
Dino Patti Djalal. JIBI/Jessica Soehandoko
Dino Patti Djalal. JIBI/Jessica Soehandoko

Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) Dino Patti Djalal menyambut baik penunjukan Dwisuryo Indroyono Soesilo sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk AS.

Menurutnya, kehadiran sosok diplomat senior berpengalaman ini akan membawa dampak positif bagi hubungan bilateral kedua negara. Khususnya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden AS Donald Trump.

“Bagus sekali, beliau orang yang senior, berpengalaman, punya reputasi internasional yang bagus. Saya kira hubungan dan kepentingan Indonesia dengan AS akan lebih baik di tangan yang profesional,” ujarnya saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (25/8/2025).

Dino menilai ada sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang harus menjadi prioritas dalam hubungan RI–AS ke depan. Pertama, penyelesaian persoalan tarif ekonomi yang selama ini masih menjadi hambatan perdagangan. Kedua, dinamika persaingan geopolitik yang semakin tajam, yang menuntut diplomasi Indonesia untuk lebih aktif.

“Indonesia harus menjadi mata yang menjaga hubungan dengan Kongres, baik Partai Republik maupun Demokrat. Khususnya dalam mencari akses terhadap pemerintah baru di AS,” jelasnya.

Terkait rencana kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke AS, Dino menilai momentum tersebut sangat strategis. Selain menghadiri sidang umum PBB, pertemuan dengan Presiden Donald Trump juga masuk dalam agenda yang disiapkan.

“Saya kira itu sedang direncanakan, bukan hanya untuk PBB tetapi juga pertemuan dengan Trump. Jadi celahnya cukup banyak dan memang banyak agenda yang harus dibahas bersama,” katanya.

Menurut Dino, kehadiran dubes baru akan memperkuat akses Indonesia ke jajaran kabinet dan Kongres AS, sehingga membuka peluang hubungan yang lebih tertata.

“Kita memang harus cerdik memanfaatkan momentum untuk mengatasi berbagai masalah sekarang,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Novita Sari Simamora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Palm Oil Firms Eye EU Markets After Indonesia’s Win in Biodiesel WTO Dispute
Premium
57 menit yang lalu

Palm Oil Firms Eye EU Markets After Indonesia’s Win in Biodiesel WTO Dispute

Masuk MSCI & FTSE, DSSA Kedatangan Investor Saham Kakap Anyar
Premium
2 jam yang lalu

Masuk MSCI & FTSE, DSSA Kedatangan Investor Saham Kakap Anyar

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Dino Patti Djalal: Pidato Prabowo di Sidang Umum PBB Setara Bobot Sejarah Bung Karno

Dino Patti Djalal: Pidato Prabowo di Sidang Umum PBB Setara Bobot Sejarah Bung Karno

Dino Patti Djalal Desak Polisi Ungkap Misteri Kematian Diplomat Arya Daru

Dino Patti Djalal Desak Polisi Ungkap Misteri Kematian Diplomat Arya Daru

Demokrat Dukung Usul Dino Patti Djalal Minta Jokowi Buktikan Dugaan Ijazah Palsu

Demokrat Dukung Usul Dino Patti Djalal Minta Jokowi Buktikan Dugaan Ijazah Palsu

Tarif Tinggi Trump Dorong India Merapat ke Rusia dan China

Tarif Tinggi Trump Dorong India Merapat ke Rusia dan China

Indonesian Market Braces for Return of Foreign Funds

Indonesian Market Braces for Return of Foreign Funds

Ekonom: Tekanan Inflasi Beberapa Bulan Terakhir Efek Tekanan Domestik dan Eksternal

Ekonom: Tekanan Inflasi Beberapa Bulan Terakhir Efek Tekanan Domestik dan Eksternal

Korsel-AS Susun Skema Investasi US$350 Miliar, Ada Baterai hingga Semikonduktor

Korsel-AS Susun Skema Investasi US$350 Miliar, Ada Baterai hingga Semikonduktor

Trump Ancam Tarif Tambahan Bagi Negara yang Terapkan Pajak Digital

Trump Ancam Tarif Tambahan Bagi Negara yang Terapkan Pajak Digital

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Mobil Plat ZZH Dirusak Pendemo, ASN Lapor Polisi
Nasional
1 jam yang lalu

Mobil Plat ZZH Dirusak Pendemo, ASN Lapor Polisi

Dasco Tegaskan Tunjangan Rumah Anggota DPR Rp50 Juta untuk Setahun, Bukan Sebulan
Nasional
1 jam yang lalu

Dasco Tegaskan Tunjangan Rumah Anggota DPR Rp50 Juta untuk Setahun, Bukan Sebulan

Respons Wakil Ketua DPR, Dasco Sebut Demo Dijamin Undang-undang
Nasional
1 jam yang lalu

Respons Wakil Ketua DPR, Dasco Sebut Demo Dijamin Undang-undang

Bobby Nasution dan 7 Gubernur Sepakat Percepat Eliminasi TBC
Nasional
1 jam yang lalu

Bobby Nasution dan 7 Gubernur Sepakat Percepat Eliminasi TBC

Mabes Polri Blak-blakan soal Gugatan Pendidikan Anggota Minimal S1 di MK
Hukum
1 jam yang lalu

Mabes Polri Blak-blakan soal Gugatan Pendidikan Anggota Minimal S1 di MK

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Kata DPR dan Menteri soal Demo Hari Ini, Senin (25/8)

2

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

3

Kondisi Terkini Aksi Demonstrasi DPR dan Stasiun Palmerah pada 25 Agustus 2025

4

Menko Pangan Zulhas: Perpres Waste to Energy Segera Terbit

5

Demo 25 Agustus Ricuh! Massa Sempat Jebol Gerbang Pancasila DPR, Polisi Tembak Gas Air Mata

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Aktivitas Vulkanik Gunung Semeru
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Kata DPR dan Menteri soal Demo Hari Ini, Senin (25/8)

2

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

3

Kondisi Terkini Aksi Demonstrasi DPR dan Stasiun Palmerah pada 25 Agustus 2025

4

Menko Pangan Zulhas: Perpres Waste to Energy Segera Terbit

5

Demo 25 Agustus Ricuh! Massa Sempat Jebol Gerbang Pancasila DPR, Polisi Tembak Gas Air Mata