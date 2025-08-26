Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Polisi Benarkan Pengusaha Bimbel Dwi Hartono Aktor Intelektual Pembunuhan Kacab BRI

Pengusaha bimbel Dwi Hartono ditangkap polisi lantaran diduga sebagai aktor intelektual penculikan dan pembunuhan Kacab BRI di Jakarta.
Anshary Madya Sukma
Anshary Madya Sukma - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 13:01
Share
Wajah para tersangka kasus pembunuhan kepala cabang bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dok. Bareskrim polri
Wajah para tersangka kasus pembunuhan kepala cabang bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dok. Bareskrim polri

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya membenarkan salah satu aktor penculikan Kepala KCP Bank BRI di Jakarta Pusat, MIP (35) adalah Dwi Hartono (DH).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan pengusaha di bidang pendidikan atau bimbingan belajar online.

"Membenarkan [DH adalah Dwi Hartono]. Iya benar [dia pengusaha bimbel]," ujar Ade saat dikonfirmasi, Selasa (26/8/2025).

Dia menambahkan DH juga merupakan salah satu dari empat aktor atau pelaku dalam kasus dugaan penculikan dan pembunuhan Kacab Bank BUMN tersebut. 

Adapun, keempat aktor intelektual ini ditangkap di dua tempat yang berbeda. Misalnya, DH, YJ, dan AA ditangkap di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu (23/8/2025).

Sementara satu orang lainnya, yakni C ditangkap di daerah Pantai Indah Kapuk (PIK) Jakarta Utara pada Minggu (24/8/2025). Keempat orang ini ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa secara intensif oleh kepolisian.

Baca Juga

"DH merupakan salah satu dari aktor intelektual penculikan," pungkas Ade.

Sekadar informasi, polisi juga telah meringkus empat pelaku penculikan di kasus ini. Mereka berinisial, AT, RS, RAH dan RW alias Eras.

Adapun, kejadian penculikan Kepala KCP Bank BUMN ini terjadi di parkiran Lotte Grosir Pasar Rebo pada (20/8/2025).

Berdasarkan rekaman CCTV yang diterima Bisnis, tampak MIP tengah berdiri di TKP dan hendak masuk ke mobilnya berkelir hitam, namun MIP tiba-tiba disergap oleh sejumlah orang.

Meskipun sempat melawan, MIP terlihat tak bisa lepas dari penyergapan itu. MIP kemudian diseret ke mobil berwarna putih milik komplotan tersebut dan bergegas meninggalkan lokasi.

Keesokan harinya, mayat MIP ditemukan di Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi pada Kamis (22/8/2024) sekitar 05.30 WIB. Jenazah itu ditemukan dalam kaki dan tangan terikat, serta mata dilakban. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Anshary Madya Sukma
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Manuver BlackRock Cs di Saham Semen SMGR INTP
Premium
1 jam yang lalu

Manuver BlackRock Cs di Saham Semen SMGR INTP

Peluang Bertumbuh Mega Manunggal Property (MMLP) di Tangan Astra (ASII)
Premium
1 jam yang lalu

Peluang Bertumbuh Mega Manunggal Property (MMLP) di Tangan Astra (ASII)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Pelaku Penculikan Kacab Bank BRI Minta Maaf, Ngaku Hanya Jemput Paksa

Pelaku Penculikan Kacab Bank BRI Minta Maaf, Ngaku Hanya Jemput Paksa

Polisi Terjunkan 1.250 Personel untuk Kawal Demo di DPR Hari Ini (25/8)

Polisi Terjunkan 1.250 Personel untuk Kawal Demo di DPR Hari Ini (25/8)

Kronologi Penculikan dan Pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Cempaka Putih

Kronologi Penculikan dan Pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Cempaka Putih

Misteri Penemuan Jenazah Kepala Cabang Bank BUMN Tewas Diikat dan Dilakban

Misteri Penemuan Jenazah Kepala Cabang Bank BUMN Tewas Diikat dan Dilakban

Polisi Ringkus 4 Aktor Intelektual Kasus Penculikan dan Pembunuhan Kacab BRI

Polisi Ringkus 4 Aktor Intelektual Kasus Penculikan dan Pembunuhan Kacab BRI

Kepala Dilakban, Polisi Ungkap Teka-teki Pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN

Kepala Dilakban, Polisi Ungkap Teka-teki Pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN

Polri Bakal Pertimbangkan Temuan Baru dari Keluarga Diplomat Arya Daru

Polri Bakal Pertimbangkan Temuan Baru dari Keluarga Diplomat Arya Daru

Polisi Tetapkan Otak Penculikan Kacab Bank BRI jadi Tersangka

Polisi Tetapkan Otak Penculikan Kacab Bank BRI jadi Tersangka

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Bareskrim Sita Rp154 Miliar dari Rekening Terkait Judi Online
Hukum
2 menit yang lalu

Bareskrim Sita Rp154 Miliar dari Rekening Terkait Judi Online

Polisi Benarkan Pengusaha Bimbel Dwi Hartono Aktor Intelektual Pembunuhan Kacab BRI
Hukum
24 menit yang lalu

Polisi Benarkan Pengusaha Bimbel Dwi Hartono Aktor Intelektual Pembunuhan Kacab BRI

Kronologi Lurah Manggarai dan Sopirnya Diamuk Demonstran Tadi Malam
Nasional
1 jam yang lalu

Kronologi Lurah Manggarai dan Sopirnya Diamuk Demonstran Tadi Malam

Pelaku Penculikan Kacab Bank BRI Minta Maaf, Ngaku Hanya Jemput Paksa
Hukum
1 jam yang lalu

Pelaku Penculikan Kacab Bank BRI Minta Maaf, Ngaku Hanya Jemput Paksa

Kondisi Terkini di Depan Gedung DPR/MPR RI Usai Demo 25 Agustus
Nasional
1 jam yang lalu

Kondisi Terkini di Depan Gedung DPR/MPR RI Usai Demo 25 Agustus

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Kata DPR dan Menteri soal Demo Hari Ini, Senin (25/8)

2

Link CCTV Pantau Demo di DPR Hari Ini 25 Agustus 2025

3

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

4

Kondisi Terkini Aksi Demonstrasi DPR dan Stasiun Palmerah pada 25 Agustus 2025

5

Demo 25 Agustus Ricuh! Massa Sempat Jebol Gerbang Pancasila DPR, Polisi Tembak Gas Air Mata

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Rapat Paripurna DPR RI Sahkan Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah serta Persetujuan Naturalisasi 9 Atlet
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Kata DPR dan Menteri soal Demo Hari Ini, Senin (25/8)

2

Link CCTV Pantau Demo di DPR Hari Ini 25 Agustus 2025

3

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

4

Kondisi Terkini Aksi Demonstrasi DPR dan Stasiun Palmerah pada 25 Agustus 2025

5

Demo 25 Agustus Ricuh! Massa Sempat Jebol Gerbang Pancasila DPR, Polisi Tembak Gas Air Mata