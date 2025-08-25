Bisnis Indonesia Premium
Polisi Tetapkan Otak Penculikan Kacab Bank BRI jadi Tersangka

Polda Metro Jaya menetapkan empat tersangka otak penculikan dan pembunuhan Kepala KCP Bank BRI, MIP, di Jakarta. Keempatnya ditangkap di Solo dan Jakarta.
Anshary Madya Sukma
Anshary Madya Sukma
Senin, 25 Agustus 2025 | 09:55
Wajah para tersangka kasus pembunuhan kepala cabang bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dok. Bareskrim polri
Wajah para tersangka kasus pembunuhan kepala cabang bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dok. Bareskrim polri

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya telah menetapkan empat aktor intelektual kasus dugaan penculikan dan pembunuhan Kepala KCP BRI di Jakarta Pusat, MIP (35) sebagai tersangka.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan keempat pelaku yang diduga sebagai otak dari kasus ini adalah C, DH, YJ, dan AA.

"Benar, 4 orang otak penculikan telah diamankan dan telah ditetapkan sebagai tersangka," ujar Ade saat dikonfirmasi, Senin (25/8/2025).

Sebelumnya, keempat aktor intelektual ini ditangkap di dua tempat yang berbeda. Misalnya, DH, YJ, dan AA ditangkap di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu (23/8/2025).

Sementara satu orang lainnya yakni C ditangkap di daerah Pantai Indah Kapuk (PIK) Jakarta Utara pada Minggu (24/8/2025). Keempat orang ini ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa secara intensif oleh kepolisian.

Diberitakan sebelumnya, kejadian penculikan ini terjadi di parkiran Lotte Grosir Pasar Rebo pada (20/8/2025).

Berdasarkan rekaman CCTV yang diterima Bisnis, tampak MIP tengah berdiri di TKP dan hendak masuk ke mobilnya berkelir hitam, namun MIP tiba-tiba disergap oleh sejumlah orang.

Meskipun sempat melawan, MIP terlihat tak bisa lepas dari penyergapan itu. MIP kemudian diseret ke mobil berwarna putih milik komplotan tersebut dan bergegas meninggalkan lokasi.

Keesokan harinya, mayat MIP ditemukan di Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi pada Kamis (22/8/2024) sekitar 05.30 WIB. Jenazah itu ditemukan dalam kaki dan tangan terikat, serta mata dilakban. 

 

Penulis : Anshary Madya Sukma
Editor : Novita Sari Simamora

