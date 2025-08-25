Bisnis Indonesia Premium
DPR dan Pemerintah Setuju Revisi UU Ibadah Haji, Kementerian Haji Siap Disahkan

Komisi VI DPR RI dan pemerintah menyetujui revisi UU Ibadah Haji. Nantinya, Kementerian Haji akan disahkan menggantikan BP Haji.
Sulthon Sulung Kandiyas
Sulthon Sulung Kandiyas - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 12:28
Penandatanganan Kesepakatan dan Persetujuan oleh Fraksi dan Pemerintah terkait RUU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, di Ruang Komisi VIII DPR RI, Senin (25/8/2025). JIBI/Sulthon Sulung Kandiyas
Penandatanganan Kesepakatan dan Persetujuan oleh Fraksi dan Pemerintah terkait RUU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, di Ruang Komisi VIII DPR RI, Senin (25/8/2025). JIBI/Sulthon Sulung Kandiyas

Bisnis.com, JAKARTA Rancangan Undang-undang (RUU) Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.8 tahun 2019 Tentang Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah telah disepakati oleh anggota fraksi di Komisi VII dan pemerintah. Kesepakatan ini menandakan aturan pendirian Kementerian Haji akan disahkan dalam waktu dekat.

Salah satu pembahasan yang disorot dalam pembahasan RUU Ibadah Haji, yaitu meleburnya Badan Pengelola Haji (BP Haji) menjadi Kementerian Haji.

Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang selaku pemimpin rapat kerja mengatakan berdasarkan pandangan fraksi partai dan pemerintah telah disetujui dan disepakati RUU Ibadan Haji tersebut naik menjadi undang-undang.

"Pandangan fraksi fraksi dan pemerintah bulet menyetujui [RUU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.8 tahun 2019 Tentang Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah], alhamdulillah," katanya, Senin (25/8/2025).

Persetujuan itu berdasarkan pandangan 6 fraksi partai, yaitu PDIP, Gerindra, PKS, PKB, Demokorat, dan PAN. Selain itu, dari unsur pemerintah disampaikan Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas. 

Mereka secara kompak mengatakan perubahan ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dan membenahi tata kelola haji dan umrah Indonesia.

Lebih lanjut, Marwan mengatakan terkait pembagian kuota haji masih seperti aturan sebelumnya, yakni 92% haji reguler dan 8% haji khusus.

Meski begitu, dia mengingatkan agar adanya pengkondisian anggaran penyelenggaraan Ibadah haji sehingga semua kebutuhan dapat terakomodir.

"Nantinya akan ada pengurangan petugas haji di tingkat daerah karena jumlah yang cukup besar," imbuhnya. 

Penulis : Sulthon Sulung Kandiyas
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

