Mendadak Prabowo Panggil Sejumlah Menteri ke Istana, Bahas Apa?

Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri ke Istana untuk rapat mendadak. Agenda rapat belum diketahui, namun isu pangan, energi, dan air disiapkan.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (23/8/2025). Namun, agenda rapat yang berlangsung secara mendadak itu masih menjadi tanda tanya, bahkan bagi para menteri yang hadir.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku belum mengetahui detail agenda rapat.

“Saya justru mau masuk dulu, baru dengar rapatnya soal apa,” ujar Airlangga singkat sebelum memasuki kompleks Istana.

Dia menambahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Senada, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) juga menyampaikan hal serupa.

“Belum tahu [rapatnya soal apa]. Pokoknya untuk rapat gitu aja. Undangannya lewat WhatsApp,” kata Zulhas.

Meski demikian, Zulhas menyebut dirinya tetap menyiapkan sejumlah isu yang menjadi bidang kerja kementeriannya, mulai dari pangan, koperasi dan desa, hingga percepatan pembangunan kawasan pangan, energi, dan air.

“Saya tentu menyiapkan bidang saya. Ada pangan, ada kopdes, ada percepatan pembangunan kawasan pangan, energi, air,” ujarnya.

Saat ditanya mengenai harga beras yang belakangan masih menjadi sorotan publik, Zulhas mengklaim tren harga sudah menunjukkan penurunan.

“Udah turun jauh ya,” katanya.

Sejumlah menteri lain juga tampak hadir dalam rapat di Istana, mulai dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono hingga Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Namun hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari pihak Istana mengenai topik utama yang dibahas Presiden bersama para menteri.