Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Istana Ungkap Alasan Brian Yuliarto Pimpin Badan Industri Mineral

Brian Yuliarto ditunjuk pimpin Badan Industri Mineral untuk sinergi riset dan kebijakan, meski rangkap jabatan sebagai Mendikti Saintek.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 17:14
Share
Mensesneg Prasetyo Hadi. JIBI/Akbar Evandio
Mensesneg Prasetyo Hadi. JIBI/Akbar Evandio
Ringkasan Berita
  • Brian Yuliarto ditunjuk memimpin Badan Industri Mineral untuk memanfaatkan posisinya sebagai Mendikti Saintek guna memfasilitasi kerja sama dengan lembaga riset dan perguruan tinggi.
  • Badan Industri Mineral dibentuk untuk mengelola sumber daya mineral nasional secara terarah, melindungi mineral strategis, dan meningkatkan nilai tambah ekonomi melalui riset.
  • Penunjukan Brian bertujuan memperkuat sinergi antara riset dan kebijakan negara, meskipun menimbulkan kekhawatiran publik terkait beban tugasnya yang besar.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah resmi menunjuk Brian Yuliarto untuk memimpin Badan Industri Mineral yang baru dibentuk Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa penunjukan tersebut justru berdasarkan pertimbangan strategis meskipun keputusan menimbulkan kekhawatiran publik mengingat beban tugas Brian sudah sangat besar. 

Mengingat, Brian harus memastikan diri untuk membagi tugas mengingat dirinya merangkapkan jabatan karena juga masih memanggul amanah sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek).

“Justru karena posisi beliau sebagai Mendiktisaintek, itu menjadi pertimbangan kunci. Supaya saat nanti dalam tataran teknis badan ini harus bekerja sama dengan lembaga riset dan perguruan tinggi, maka hal itu akan jauh lebih mudah,” kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (25/8/2025). 

Menurutnya, integrasi antara badan baru dengan jaringan akademisi, peneliti, dan perguruan tinggi akan menjadi fondasi penting dalam pengelolaan mineral strategis. 

“Pertimbangan utama memang agar kolaborasi dengan dunia riset dan akademik berjalan lancar. Kita butuh inovasi dan penelitian lanjutan supaya mineral strategis kita bisa dimanfaatkan optimal,” ujarnya.

Baca Juga

Menurutnya, Badan Industri Mineral sendiri dibentuk untuk memastikan pengelolaan sumber daya mineral nasional yang lebih terarah.

Tugasnya mencakup perlindungan mineral strategis agar tidak dieksploitasi sembarangan, identifikasi cadangan mineral di seluruh Indonesia, serta riset pengolahan agar memberi nilai tambah bagi ekonomi nasional.

“Badan ini tidak berdiri untuk menambah beban, tapi justru memperkuat sinergi riset dengan kebijakan negara. Jadi penunjukan Mendiktisaintek adalah solusi terbaik,” tegas Prasetyo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Rio Sandy Pradana

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Shaping the Right Stimulus for Manufacturing Growth
Premium
9 menit yang lalu

Shaping the Right Stimulus for Manufacturing Growth

Lampu Kuning Prospek Charoen Pokphand (CPIN)
Premium
39 menit yang lalu

Lampu Kuning Prospek Charoen Pokphand (CPIN)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Perhapi Menanti Peran Badan Industri Mineral Genjot Hilirisasi

Perhapi Menanti Peran Badan Industri Mineral Genjot Hilirisasi

Airlangga: Badan Industri Mineral Fokus Kembangkan Logam Tanah Jarang

Airlangga: Badan Industri Mineral Fokus Kembangkan Logam Tanah Jarang

Badan Industri Mineral Resmi Dibentuk, Ini Harapan Pengusaha Nikel

Badan Industri Mineral Resmi Dibentuk, Ini Harapan Pengusaha Nikel

Harapan Mensesneg Usai DPR Ketok RUU BP Haji jadi Kementerian Haji

Harapan Mensesneg Usai DPR Ketok RUU BP Haji jadi Kementerian Haji

BP Haji Bakal Menjadi Kementerian, Istana: Semoga Pelaksanaan Haji Jauh Lebih Baik

BP Haji Bakal Menjadi Kementerian, Istana: Semoga Pelaksanaan Haji Jauh Lebih Baik

Istana Sebut Belum Ada Pengganti Wamenaker Immanuel Ebenezer, Tunggu 1x24 Jam

Istana Sebut Belum Ada Pengganti Wamenaker Immanuel Ebenezer, Tunggu 1x24 Jam

Tunjangan Anggota DPR Naik, Istana 'Buang Badan' ke Menkeu Sri Mulyani

Tunjangan Anggota DPR Naik, Istana 'Buang Badan' ke Menkeu Sri Mulyani

Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Prabowo Bakal Reshuffle Kabinet?

Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Prabowo Bakal Reshuffle Kabinet?

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Dampak Demo 25 Agustus, Kawasan GBK Ditutup
Nasional
10 menit yang lalu

Dampak Demo 25 Agustus, Kawasan GBK Ditutup

Pansus DPRD Hadirkan Bivitri Susanti Terkait Pemakzulan Bupati Pati
Hukum
18 menit yang lalu

Pansus DPRD Hadirkan Bivitri Susanti Terkait Pemakzulan Bupati Pati

Imbas Demo DPR 25 Agustus, Penumpang Jalan Kaki ke Stasiun Palmerah
Nasional
26 menit yang lalu

Imbas Demo DPR 25 Agustus, Penumpang Jalan Kaki ke Stasiun Palmerah

Hujan Deras, Demonstran dan Polisi Bubarkan Diri
Nasional
35 menit yang lalu

Hujan Deras, Demonstran dan Polisi Bubarkan Diri

Hujan Deras, Demonstran 25 Agustus 2025 dan Polisi Bubarkan Diri
Nasional
46 menit yang lalu

Hujan Deras, Demonstran 25 Agustus 2025 dan Polisi Bubarkan Diri

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Presiden Prabowo Bakal Lantik Sejumlah Pejabat Tinggi Negara di Istana

2

Fakta Baru Kasus Penculikan dan Pembunuhan Kacab BRI

3

Ini List 141 Penerima Tanda Jasa dan Kehormatan dari Prabowo

4

Link CCTV Pantau Demo di DPR Hari Ini 25 Agustus 2025

5

Sah! Prabowo Lantik 8 Duta Besar RI, Indonesia Akhirnya Punya Dubes di AS

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

KPK Pamerkan Mobil dan Moge Hasil Sitaan OTT Noel Ebenezer: Expander, BMW, hingga Ducati

KPK Pamerkan Mobil dan Moge Hasil Sitaan OTT Noel Ebenezer: Expander, BMW, hingga Ducati

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Demo DPR 25 Agustus Ricuh, Polisi Tembakkan Gas Air Mata
4+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Presiden Prabowo Bakal Lantik Sejumlah Pejabat Tinggi Negara di Istana

2

Fakta Baru Kasus Penculikan dan Pembunuhan Kacab BRI

3

Ini List 141 Penerima Tanda Jasa dan Kehormatan dari Prabowo

4

Link CCTV Pantau Demo di DPR Hari Ini 25 Agustus 2025

5

Sah! Prabowo Lantik 8 Duta Besar RI, Indonesia Akhirnya Punya Dubes di AS