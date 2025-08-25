Bisnis Indonesia Premium
Polisi, TNI, Petugas PAM KAI Ikut Bubarkan Massa Demo

Polisi, TNI, dan petugas KAI bubarkan pendemo di jalur kereta Tanah Abang-Rangkasbitung.
Sulthon Sulung Kandiyas
Sulthon Sulung Kandiyas - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 17:20
Aparat menghalau pengunjuk rasa di Jalan Letjend S Parman, depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/8/2025). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Aparat menghalau pengunjuk rasa di Jalan Letjend S Parman, depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/8/2025). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S

Bisnis.com, JAKARTA - Pengamanan demo DPR, Senin 25 Agustus tidak hanya diamankan TNI-Polri, tetapi juga Petugas Pengamanan KAI stasiun Palmerah.

Sebab, demonstran melakukan aksi di jalur kereta rute Tanah Abang-Rangkasbitung. Mereka melemparkan batu yang biasanya digunakan untuk peredam rel.

Dari pantauan Bisnis, Senin (25/8/2025), kereta yang melaju sempat terhenti karena aksi tersebut.

Petugas pengamanan KAI stasiun Palmerah turun ke lapangan berusaha meredamkan situasi. Namun para demonstran menghiraukan dan tetap melempar batu.

Sementara itu, saat polisi dan TNI sedang membubarkan pendemo, ratusan rombongan siswa SMA mulai bergerak menaiki KRL menuju Senayan, untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.

Berdasarkan pantauan Bisnis.com di beberapa stasiun, Senin (25/8/2025), rombongan SMA ini naik dari dua titik stasiun yakni Stasiun Citayam dan Depok Baru. Rombongan tersebut tampak menggunakan seragam putih dan celana abu-abu.

"Kami mau ke Senayan. Minta supaya pajak tidak naik," ungkapnya beberapa siswa SMA dengan mantap menjawab.

Siswa-siswa SMA ini mengaku kecewa dengan arogansi pemerintah karena menaikkan pajak secara drastis. Apalagi, rencana kenaikan pajak dilakukan saat pemerintah sedang efisiensi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Sulthon Sulung Kandiyas
Editor : Novita Sari Simamora

Berita Terbaru

Dampak Demo 25 Agustus, Kawasan GBK Ditutup
Nasional
10 menit yang lalu

Dampak Demo 25 Agustus, Kawasan GBK Ditutup

Pansus DPRD Hadirkan Bivitri Susanti Terkait Pemakzulan Bupati Pati
Hukum
18 menit yang lalu

Pansus DPRD Hadirkan Bivitri Susanti Terkait Pemakzulan Bupati Pati

Imbas Demo DPR 25 Agustus, Penumpang Jalan Kaki ke Stasiun Palmerah
Nasional
26 menit yang lalu

Imbas Demo DPR 25 Agustus, Penumpang Jalan Kaki ke Stasiun Palmerah

Hujan Deras, Demonstran dan Polisi Bubarkan Diri
Nasional
35 menit yang lalu

Hujan Deras, Demonstran dan Polisi Bubarkan Diri

Hujan Deras, Demonstran 25 Agustus 2025 dan Polisi Bubarkan Diri
Nasional
46 menit yang lalu

Hujan Deras, Demonstran 25 Agustus 2025 dan Polisi Bubarkan Diri

