Polisi, TNI, Petugas PAM KAI Ikut Bubarkan Massa Demo

Polisi, TNI, dan petugas KAI bubarkan pendemo di jalur kereta Tanah Abang-Rangkasbitung.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengamanan demo DPR, Senin 25 Agustus tidak hanya diamankan TNI-Polri, tetapi juga Petugas Pengamanan KAI stasiun Palmerah.

Sebab, demonstran melakukan aksi di jalur kereta rute Tanah Abang-Rangkasbitung. Mereka melemparkan batu yang biasanya digunakan untuk peredam rel.

Dari pantauan Bisnis, Senin (25/8/2025), kereta yang melaju sempat terhenti karena aksi tersebut.

Petugas pengamanan KAI stasiun Palmerah turun ke lapangan berusaha meredamkan situasi. Namun para demonstran menghiraukan dan tetap melempar batu.

Sementara itu, saat polisi dan TNI sedang membubarkan pendemo, ratusan rombongan siswa SMA mulai bergerak menaiki KRL menuju Senayan, untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.

Berdasarkan pantauan Bisnis.com di beberapa stasiun, Senin (25/8/2025), rombongan SMA ini naik dari dua titik stasiun yakni Stasiun Citayam dan Depok Baru. Rombongan tersebut tampak menggunakan seragam putih dan celana abu-abu.

"Kami mau ke Senayan. Minta supaya pajak tidak naik," ungkapnya beberapa siswa SMA dengan mantap menjawab.

Siswa-siswa SMA ini mengaku kecewa dengan arogansi pemerintah karena menaikkan pajak secara drastis. Apalagi, rencana kenaikan pajak dilakukan saat pemerintah sedang efisiensi.