Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Hujan Deras, Demonstran dan Polisi Bubarkan Diri

Hujan deras di Pejompongan, Jakarta Pusat, membuat ratusan demonstran dan polisi membubarkan diri.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 18:03
Share
Anggota kepolisian menghalau pengunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/8/2025). Aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap kenaikan tunjangan anggota DPR. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Anggota kepolisian menghalau pengunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/8/2025). Aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap kenaikan tunjangan anggota DPR. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, Jakarta — Ratusan pendemo dan polisi mendadak membubarkan diri setelah hujan deras di Jalan Pejompongan Jakarta Pusat.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi saat ini, ratusan pendemo yang bertahan dari serangan gas air mata Polisi, perlahan mulai membubarkan diri.

Jalanan yang diguyur hujan lebat membuat semua kendaraan yang sempat tertahan, kini mulai melintasi Jalan Pejompongan Jakarta Pusat.

Polisi dan TNI yang berjaga pun berteduh di kolong kawasan Slipi dan membubarkan diri pelan-pelan sembari meneriakan yel-yelnya.

Commuter line yang sempat tertahan pun kini mulai bergerak dari arah Tanah Abang ke arah Rangkasbitung. Namun penumpang commuter line cukup padat.

Sebelum hujan reda datang, polisi sempat dipukul mundur oleh massa aksi berseragam SMA yang bertahan di Jalan Pejompongan Jakarta Pusat.

Siswa SMA melempari petasan dan berbagai macam alat ke arah Polisi yang sebelumnya memukul mundur demonstran. Namun Polisi terus membalas tembakan petasan dari demonstran menggunakan gas air mata.

Polisi hanya mundur beberapa meter saja dari lokasi pertahanan.

Untuk mempertebal pengamanan, dalam demo 25 Agustus 2025, polisi juga dibantu oleh TNI berseragam loreng hijau dengan tameng dan tongkat yang bersiaga di barisan belakang Polisi.

Sementara itu, sejumlah kendaraan yang uang ingin menuju ke arah Stasiun Palmerah dan Gedung BPK sudah mulai dilintasi oleh para pemotor, namun untuk kendaraan mobil tetap tidak diperbolehkan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Sholahuddin Al Ayyubi
Editor : Novita Sari Simamora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Shaping the Right Stimulus for Manufacturing Growth
Premium
39 menit yang lalu

Shaping the Right Stimulus for Manufacturing Growth

Lampu Kuning Prospek Charoen Pokphand (CPIN)
Premium
1 jam yang lalu

Lampu Kuning Prospek Charoen Pokphand (CPIN)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Polri Klaim Pengadaan Gas Air Mata yang Dilaporkan ke KPK Sesuai Prosedur

Polri Klaim Pengadaan Gas Air Mata yang Dilaporkan ke KPK Sesuai Prosedur

Koalisi Mayarakat Sipil Laporkan Dugaan Korupsi Pengadaan Gas Air Mata Polri ke KPK

Koalisi Mayarakat Sipil Laporkan Dugaan Korupsi Pengadaan Gas Air Mata Polri ke KPK

BMKG Prediksi Sejumlah Wilayah Indonesia Diguyur Hujan Hari Ini, Selasa (19/8)

BMKG Prediksi Sejumlah Wilayah Indonesia Diguyur Hujan Hari Ini, Selasa (19/8)

Cuaca 18 Agustus 2025: Palembang, Jambi, Surabaya dan Yogyakarta Diprediksi Hujan

Cuaca 18 Agustus 2025: Palembang, Jambi, Surabaya dan Yogyakarta Diprediksi Hujan

Polisi, TNI, Petugas PAM KAI Ikut Bubarkan Massa Demo

Polisi, TNI, Petugas PAM KAI Ikut Bubarkan Massa Demo

Polisi Tetapkan Otak Penculikan Kacab Bank BRI jadi Tersangka

Polisi Tetapkan Otak Penculikan Kacab Bank BRI jadi Tersangka

Kata DPR dan Menteri soal Demo Hari Ini, Senin (25/8)

Kata DPR dan Menteri soal Demo Hari Ini, Senin (25/8)

Pengamanan Aksi Kirim Surat Massal ke KPK di Pati

Pengamanan Aksi Kirim Surat Massal ke KPK di Pati

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Hashim Djojohadikusumo Ngaku Kurang Nyaman Terima Tanda Jasa dari Prabowo
Nasional
8 menit yang lalu

Hashim Djojohadikusumo Ngaku Kurang Nyaman Terima Tanda Jasa dari Prabowo

Kata DPR dan Menteri soal Demo Hari Ini, Senin (25/8)
Nasional
8 menit yang lalu

Kata DPR dan Menteri soal Demo Hari Ini, Senin (25/8)

Massa Demonstran Kembali Padati Pintu Depan DPR, Tol Dalam Kota Ditutup
Nasional
28 menit yang lalu

Massa Demonstran Kembali Padati Pintu Depan DPR, Tol Dalam Kota Ditutup

Dampak Demo 25 Agustus, Kawasan GBK Ditutup
Nasional
40 menit yang lalu

Dampak Demo 25 Agustus, Kawasan GBK Ditutup

Pansus DPRD Hadirkan Bivitri Susanti Terkait Pemakzulan Bupati Pati
Hukum
48 menit yang lalu

Pansus DPRD Hadirkan Bivitri Susanti Terkait Pemakzulan Bupati Pati

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Presiden Prabowo Bakal Lantik Sejumlah Pejabat Tinggi Negara di Istana

2

Fakta Baru Kasus Penculikan dan Pembunuhan Kacab BRI

3

Link CCTV Pantau Demo di DPR Hari Ini 25 Agustus 2025

4

Ini List 141 Penerima Tanda Jasa dan Kehormatan dari Prabowo

5

Sah! Prabowo Lantik 8 Duta Besar RI, Indonesia Akhirnya Punya Dubes di AS

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

KPK Pamerkan Mobil dan Moge Hasil Sitaan OTT Noel Ebenezer: Expander, BMW, hingga Ducati

KPK Pamerkan Mobil dan Moge Hasil Sitaan OTT Noel Ebenezer: Expander, BMW, hingga Ducati

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Demo DPR 25 Agustus Ricuh, Polisi Tembakkan Gas Air Mata
4+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Presiden Prabowo Bakal Lantik Sejumlah Pejabat Tinggi Negara di Istana

2

Fakta Baru Kasus Penculikan dan Pembunuhan Kacab BRI

3

Link CCTV Pantau Demo di DPR Hari Ini 25 Agustus 2025

4

Ini List 141 Penerima Tanda Jasa dan Kehormatan dari Prabowo

5

Sah! Prabowo Lantik 8 Duta Besar RI, Indonesia Akhirnya Punya Dubes di AS