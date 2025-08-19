BMKG Prediksi Sejumlah Wilayah Indonesia Diguyur Hujan Hari Ini, Selasa (19/8)

BMKG memprediksi hujan ringan hingga sedang di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Jakarta yang berpotensi hujan petir sepanjang Selasa (19/8).

Bisnis.com, JAKARTA - Sebagian wilayah di Indonesia diprediksi akan diguyur oleh hujan menurut prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

BMKG memprakirakan cuaca di sebagian besar wilayah Indonesia berpotensi hujan dengan intensitas ringan pada Selasa.

"Untuk Kota Banda Aceh dan juga Pekanbaru hari ini diprakirakan berawan tebal," kata Prakirawan cuaca BMKG Efa Septiani dalam saluran Youtube BMKG di Jakarta, Selasa, dikutip dari Antaranews.

Kondisi cuaca di Kota Padang diprakirakan udara kabur.

BMKG menyampaikan bahwa terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di Medan dan Tanjung Pinang.

Cuaca hujan dengan intensitas ringan juga diprakirakan mengguyur Kota Jambi dan Palembang.

Masyarakat diminta mewaspadai hujan yang disertai dengan petir yang berpotensi terjadi di Kota Bengkulu, Pangkalpinang, dan Bandar Lampung.

Di Pulau Jawa, untuk Serang dan Bandung diprakirakan hujan dengan intensitas ringan, Kota Surabaya diprakirakan hujan dengan intensitas sedang.

Seluruh Wilayah Jakarta Hujan

Adapun untuk wilayah Jakarta, diprediksi akan diguyur hujan disertai petir pada Selasa (19/8).

Berdasarkan data BMKG, hujan disertai petir diperkirakan akan terjadi di Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Kemudian kondisi hujan tersebut juga diprediksi akan terjadi hingga Rabu (20/8), namun dengan intensitas ringan.