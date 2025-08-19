Bisnis Indonesia Premium
BMKG Prediksi Sejumlah Wilayah Indonesia Diguyur Hujan Hari Ini, Selasa (19/8)

BMKG memprediksi hujan ringan hingga sedang di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Jakarta yang berpotensi hujan petir sepanjang Selasa (19/8).
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 06:50
Seorang pria melintasi jalan saat hujan turun di area komersial membuat sebagian besar toko ditutup di tengah peringatan banjir dan angin kencang di Taiwan Utara akibat Topan Khanun, di Taipei, Taiwan, 3 Agustus 2023. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
Seorang pria melintasi jalan saat hujan turun di area komersial membuat sebagian besar toko ditutup di tengah peringatan banjir dan angin kencang di Taiwan Utara akibat Topan Khanun, di Taipei, Taiwan, 3 Agustus 2023. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Bisnis.com, JAKARTA - Sebagian wilayah di Indonesia diprediksi akan diguyur oleh hujan menurut prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

BMKG memprakirakan cuaca di sebagian besar wilayah Indonesia berpotensi hujan dengan intensitas ringan pada Selasa.

"Untuk Kota Banda Aceh dan juga Pekanbaru hari ini diprakirakan berawan tebal," kata Prakirawan cuaca BMKG Efa Septiani dalam saluran Youtube BMKG di Jakarta, Selasa, dikutip dari Antaranews.

Kondisi cuaca di Kota Padang diprakirakan udara kabur.

BMKG menyampaikan bahwa terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di Medan dan Tanjung Pinang.

Cuaca hujan dengan intensitas ringan juga diprakirakan mengguyur Kota Jambi dan Palembang.

Masyarakat diminta mewaspadai hujan yang disertai dengan petir yang berpotensi terjadi di Kota Bengkulu, Pangkalpinang, dan Bandar Lampung.

Di Pulau Jawa, untuk Serang dan Bandung diprakirakan hujan dengan intensitas ringan, Kota Surabaya diprakirakan hujan dengan intensitas sedang.

Seluruh Wilayah Jakarta Hujan

Adapun untuk wilayah Jakarta, diprediksi akan diguyur hujan disertai petir pada Selasa (19/8).

Berdasarkan data BMKG, hujan disertai petir diperkirakan akan terjadi di Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Kemudian kondisi hujan tersebut juga diprediksi akan terjadi hingga Rabu (20/8), namun dengan intensitas ringan.

Penulis : Newswire
Editor : Restu Wahyuning Asih
Sumber : Antaranews

Topik

