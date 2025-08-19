Bisnis Indonesia Premium
Jadwal Pengumuman Hasil Tes SKD CPNS 2025 Jalur Sekolah Kedinasan

Pengumuman hasil SKD CPNS 2025 jalur sekolah kedinasan berlangsung 27-31 Agustus, dengan seleksi lanjutan pada 15-16 September dan pengumuman akhir 7-18 September.
Restu Wahyuning Asih
Restu Wahyuning Asih - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 07:15
Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat, Jakarta. Bisnis/Bisnis/Arief Hermawan P
Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat, Jakarta. Bisnis/Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA - Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) telah dibuka oleh pemerintah sejak 29 Juni 2025.

Sayangnya, seleksi CPNS tahun ini tidak dibuka untuk umum. Pemerintah fokus membuka lowongan CPNS melalui jalur sekolah kedinasan.

Diketahui, alokasi formasi untuk sekolah kedinasan ini berjumlah 3.252 yang difokuskan pada 7 Kementerian/Lembaga penyelenggara.

Formasi masing-masing Sekolah Kedinasan yakni: Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (STMKG BMKG) sebanyak 350 formasi; Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS BPS) sebanyak 400 formasi; Politeknik Siber dan Sandi Negara (PSSN BSSN) sebanyak 50 formasi; Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN Kemendagri) sebanyak 1.061 formasi; Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN BIN) sebanyak 100 formasi; Politeknik Keuangan Negara (PKN STAN) sebanyak 500 formasi; dan SIPENCATAR Kemenhub sebanyak 791 formasi.

Saat ini, tahapan seleksi CPNS jalur sekolah kedinasan sudah mencapai pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang berlangsung pada 11-26 Agustus 2025.

Kemudian pengumuman SKD dilakukan pada tanggal 27 sampai dengan 31 Agustus 2025.

Setelah itu, penyelenggara akan mengumumkan jadwal seleksi lanjutan yang diselenggarakan pada 15 dan 16 September 2025.

Pengumuman kelulusan akhir oleh kementerian dan lembaga penyelenggara sekolah kedinasan, dilakukan pada tanggal 7 hingga 18 September 2025.

Berikut jadwal lengkap pelaksanaan seleksi CPNS 2025 yang dibuka hanya melalui jalur sekolah kedinasan.

Jadwal Lengkap CPNS 2025 Jalur Sekolah Kedinasan

  • Pengumuman Seleksi 28 Juni - 12 Juli 2025
  • Pendaftaran Seleksi 29 Juni - 18 Juli 2025
  • Seleksi Administrasi 29 Juni - 21 Juli 2025
  • Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi 22 - 24 Juli 2025
  • Pemrosesan dan Penyampaian Kode Billing PNBP melalui akun SSCASN 25-27 Juli 2025
  • Pembayaran Kode Billing PNBP 28 Juli - 1 Agustus 2025
  • Validasi Data Peserta yang Membayar PNBP 2-3 Agustus 2025
  • Penyusunan Jadwal Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) 4-6 Agustus 2025
  • Pengumuman Jadwal Seleksi Kompetensi Dasar (Lokasi, Waktu, dan Sesi Ujian Peserta) 5-10 Agustus 2025
  • Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) 11-26 Agustus 2025
  • Pengolahan Nilai SKD 23-29 Agustus 2025
  • Pengumuman Hasil SKD 27-31 Agustus 2025
  • Pemrosesan dan Penyampaian Kode Billing PNBP melalui akun SSCASN apabila Seleksi Lanjutan dengan CAT BKN 1-2 September 2025
  • Pembayaran PNBP Seleksi Lanjutan CAT BKN 3-7 September 2025
  • Validasi Data Peserta yang Membayar PNBP Seleksi Lanjutan dengan CAT BKN 8-9 September 2025
  • Penjadwalan Seleksi Lanjutan dengan CAT BKN 10-11 September 2025
  • Pengumuman Jadwal Seleksi Lanjutan dengan CAT BKN (Lokasi, Waktu dan Sesi Ujian Peserta) 12-14 September 2025
  • Pelaksanaan Seleksi Lanjutan dengan CAT BKN 15-16 September 2025
  • Pelaksanaan Seleksi Lanjutan Non CAT BKN 28 Agustus - 16 September 2025
  • Pengumuman Kelulusan Akhir oleh Kementerian/Lembaga 7-18 September 2025
  • Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Seleksi Sekolah Kedinasan ke BKN melalui SSCASN 7 September - 6 Oktober 2025

Penulis : Restu Wahyuning Asih
Editor : Restu Wahyuning Asih

Topik

Share
Blue Bird (BIRD) Diversifies Beyond Taxis, Expands EV Fleet and Mobility-as-a-Service
58 menit yang lalu

Blue Bird (BIRD) Diversifies Beyond Taxis, Expands EV Fleet and Mobility-as-a-Service

Dari Batu Bara, Emas, hingga Ekspansi Nikel & Penopang Kuat Saham UNTR
2 jam yang lalu

Dari Batu Bara, Emas, hingga Ekspansi Nikel & Penopang Kuat Saham UNTR

