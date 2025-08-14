Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jadwal Lengkap CPNS 2025 yang Dibuka Lewat Jalur Sekolah Kedinasan

Berikut ini jadwal lengkap seleksi CPNS 2025 yang dibuka lewat jalur sekolah kedinasan.
Restu Wahyuning Asih
Restu Wahyuning Asih - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 13:00
Share
Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat, Jakarta. Bisnis/Bisnis/Arief Hermawan P
Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat, Jakarta. Bisnis/Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA - Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) telah dibuka oleh pemerintah sejak 29 Juni 2025.

Sayangnya, seleksi CPNS tahun ini tidak dibuka untuk umum. Pemerintah fokus membuka lowongan CPNS melalui jalur sekolah kedinasan.

Diketahui, alokasi formasi untuk sekolah kedinasan ini berjumlah 3.252 yang difokuskan pada 7 Kementerian/Lembaga penyelenggara.

Formasi masing-masing Sekolah Kedinasan yakni: Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (STMKG BMKG) sebanyak 350 formasi; Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS BPS) sebanyak 400 formasi; Politeknik Siber dan Sandi Negara (PSSN BSSN) sebanyak 50 formasi; Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN Kemendagri) sebanyak 1.061 formasi; Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN BIN) sebanyak 100 formasi; Politeknik Keuangan Negara (PKN STAN) sebanyak 500 formasi; dan SIPENCATAR Kemenhub sebanyak 791 formasi.

MenpanRB Jamin Seleksi Transparan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini kemudian memastikan bahwa proses seleksi sekolah kedinasan dilakukan secara transparan.

“Pelaksanaan SKD untuk sekolah kedinasan ini dilakukan secara objektif dan transparan. Setiap peserta akan langsung tahu berapa skor yang telah mereka kerjakan, tidak ada joki ataupun nepotisme di dalam proses seleksi ini,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Senin (11/8), dikutip dari Antaranews.

Baca Juga

Proses seleksi dilakukan dengan computer assisted test (CAT) yang mengutamakan transparansi karena hasil tes para peserta dapat dilihat secara langsung.

SKD hari pertama seleksi CPNS jalur kedinasan diikuti oleh sekitar 5.000 peserta yang mendaftar di instansi terkait.

Jadwal CPNS 2025

Adapun tahapan CPNS 2025 jalur sekolah kedinasan yakni saat ini telah dilaksanakan tes SKD yang berlangsung pada 11-26 Agustus 2025.

Kemudian pengumuman SKD dilakukan pada tanggal 27 sampai dengan 31 Agustus 2025. Setelah itu, penyelenggara akan mengumumkan jadwal seleksi lanjutan yang diselenggarakan pada 15 dan 16 September 2025.

Pengumuman kelulusan akhir oleh kementerian dan lembaga penyelenggara sekolah kedinasan, dilakukan pada tanggal 7 hingga 18 September 2025.

Jadwal Lengkap CPNS 2025 Jalur Sekolah Kedinasan

Halaman
  1. 1
  2. 2

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Restu Wahyuning Asih
Editor : Restu Wahyuning Asih

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Jelang Pidato Nota Keuangan Perdana Prabowo, Simak Fokus APBN 5 Tahun Terakhir 'Warisan' Jokowi
Premium
17 menit yang lalu

Jelang Pidato Nota Keuangan Perdana Prabowo, Simak Fokus APBN 5 Tahun Terakhir 'Warisan' Jokowi

Kisi-kisi Nota Keuangan Pertama Prabowo yang Patut Dicermati Pasar
Premium
47 menit yang lalu

Kisi-kisi Nota Keuangan Pertama Prabowo yang Patut Dicermati Pasar

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Beda dari Seleksi Umum, Ini Tahapan CPNS 2025 Jalur Sekolah Kedinasan

Beda dari Seleksi Umum, Ini Tahapan CPNS 2025 Jalur Sekolah Kedinasan

Bukan Untuk Umum, CPNS 2025 Hanya Dibuka Lewat Jalur Sekolah Kedinasan

Bukan Untuk Umum, CPNS 2025 Hanya Dibuka Lewat Jalur Sekolah Kedinasan

Siap-siap Pendaftaran CPNS 2025, Cek Formasi untuk Lulusan D3 dan S1 di Sini!

Siap-siap Pendaftaran CPNS 2025, Cek Formasi untuk Lulusan D3 dan S1 di Sini!

Syarat CPNS 2025 untuk Lulusan SMA, SMK, D3, dan S1 Lengkap!

Syarat CPNS 2025 untuk Lulusan SMA, SMK, D3, dan S1 Lengkap!

Cara Daftar CPNS 2025 untuk Lulusan D3 dan S1

Cara Daftar CPNS 2025 untuk Lulusan D3 dan S1

Link Pendaftaran CPNS Agustus 2025, Jangan Keliru!

Link Pendaftaran CPNS Agustus 2025, Jangan Keliru!

Pendaftaran CPNS 2025 untuk Lulusan D3 dan S1: Cara Daftar, Syarat, dan Formasi

Pendaftaran CPNS 2025 untuk Lulusan D3 dan S1: Cara Daftar, Syarat, dan Formasi

Pendaftaran CPNS 2025 untuk Lulusan SMA/SMK: Cara Daftar, Syarat, dan Formasi

Pendaftaran CPNS 2025 untuk Lulusan SMA/SMK: Cara Daftar, Syarat, dan Formasi

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Korupsi Kuota Haji, Kemana Aliran Dana Korupsi Mengalir?
Hukum
8 menit yang lalu

Korupsi Kuota Haji, Kemana Aliran Dana Korupsi Mengalir?

Polemik Royalti Musik, Istana Dorong Kementerian dan Lembaga Berembuk Cari Jalan Tengah
Nasional
20 menit yang lalu

Polemik Royalti Musik, Istana Dorong Kementerian dan Lembaga Berembuk Cari Jalan Tengah

Sekjen Gerindra Ultimatum Bupati Pati Sudewo: Kebijakan Jangan Menambah Beban Rakyat
Nasional
23 menit yang lalu

Sekjen Gerindra Ultimatum Bupati Pati Sudewo: Kebijakan Jangan Menambah Beban Rakyat

Bobby Nasution Segera Eksekusi Sarang-sarang Narkoba di Sumut
Nasional
24 menit yang lalu

Bobby Nasution Segera Eksekusi Sarang-sarang Narkoba di Sumut

Israel Cari Tempat Relokasi Warga Gaza, Indonesia Masuk Nominasi
Internasional
27 menit yang lalu

Israel Cari Tempat Relokasi Warga Gaza, Indonesia Masuk Nominasi

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Gejolak Politik Dimulai di Pati, Waspada Merembet ke Daerah Lain

2

Siap-siap Pendaftaran CPNS 2025, Cek Formasi untuk Lulusan D3 dan S1 di Sini!

3

DPP Partai Gerindra & GP Ansor Angkat Bicara Soal Polemik Bupati Pati Sadewo

4

Kasus Korupsi Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto Teken dan Salahgunakan Kredit Perbankan

5

Ini Fakta-fakta Demo Pati, Sikap Sudewo Bikin Warga Pati Marah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Pengibaran Bendera di Bundaraan Hotel Indonesia
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Gejolak Politik Dimulai di Pati, Waspada Merembet ke Daerah Lain

2

Siap-siap Pendaftaran CPNS 2025, Cek Formasi untuk Lulusan D3 dan S1 di Sini!

3

DPP Partai Gerindra & GP Ansor Angkat Bicara Soal Polemik Bupati Pati Sadewo

4

Kasus Korupsi Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto Teken dan Salahgunakan Kredit Perbankan

5

Ini Fakta-fakta Demo Pati, Sikap Sudewo Bikin Warga Pati Marah