Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

CEK FAKTA: Viral Pendaftaran CPNS Dinas Perhubungan Agustus 2025, Benarkah?

Viral pendaftaran CPNS Dinas Perhubungan Agustus 2025 adalah hoax. Cek info resmi di sscasn.bkn.go.id dan akun resmi BKN atau Kementerian PAN-RB.
Hesti Puji Lestari
Hesti Puji Lestari - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 05:41
Share
Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat, Jakarta. Bisnis/Bisnis/Arief Hermawan P
Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat, Jakarta. Bisnis/Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA - Di media sosial muncul unggahan tentang pendaftaran CPNS di Dinas Perhubungan periode 7 Juli hingga 28 Agustus 2025.

Unggahan tersebut menjadi viral di TikTok karena disertai dengan tautan untuk mendaftar.

CEK FAKTA:

Akan tetapi setelah Bisnis melakukan penelusuran, kabar tersebut adalah hoax. Komdigi juga sudah mengonfirmasi bahwa kabar tersebut adalah palsu.

"Tautan tersebut mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor Telegram aktif. Pada laman resmi Kementerian Perhubungan dephub.go.id, tidak ditemukan informasi mengenai lowongan kerja di Dinas Perhubungan. Rekrutmen petugas Dinas Perhubungan dilakukan lewat seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil melalui portal Sistem Seleksi CPNS Nasional BKN yaitu sscasn.bkn.go.id," bunyi keterangan di situs Komdigi.

Laporan Bisnis sebelumnya juga menyebut jika Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini pun buka suara soal kapan seleksi CPNS selanjutnya berlangsung.

Menurutnya, pemerintah akan segera memutuskan kelanjutan seleksi tersebut.

Baca Juga

"Saya kan lagi menyelesaikan seleksi yang kemarin, kalau itu sudah selesai, baru kita pikirkan. Tentunya birokrasi masih memerlukan anak-anak yang hebat, para fresh graduate, kami masih memerlukan untuk memperbaiki birokrasi kita," ujar Rini pada Kamis (27/2/2025).

Cek Info secara Berkala

Para calon pelamar diimbau untuk terus memantau informasi terbaru terkait jadwal resmi pendaftaran melalui sumber resmi pemerintah melalui portal resmi SSCASN di https://sscasn.bkn.go.id.

Perkembangan informasi lainnya, dapat diakses melalui situs resmi serta media sosial BKN atau Kementerian PAN-RB.

Berikut adalah alamat resmi dan akun media sosial BKN atau Kementerian PAN-RB:

• Website resmi Kementerian PAN-RB: https://menpan.go.id/site/

• Instagram Kementerian PAN-RB: @kemenpanrb

• Website resmi BKN: https://www.bkn.go.id/

• Instagram BKN: @bkngoidofficial

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Hesti Puji Lestari
Editor : Hesti Puji Lestari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Pengaruh Chandra Daya (CDIA) di Pasar Modal, Emiten Baru Membuntuti DCII dan DSSA
Premium
43 menit yang lalu

Pengaruh Chandra Daya (CDIA) di Pasar Modal, Emiten Baru Membuntuti DCII dan DSSA

Bahu Prajogo Pangestu Ditepuk saat Penataran P4 Khusus Pengusaha
Premium
10 jam yang lalu

Bahu Prajogo Pangestu Ditepuk saat Penataran P4 Khusus Pengusaha

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Cara Buat Akun SSCASN untuk Daftar CPNS 2025

Cara Buat Akun SSCASN untuk Daftar CPNS 2025

KAI Peringati 158 Tahun Jalur KA Pertama di Stasiun Tanggung Grobogan

KAI Peringati 158 Tahun Jalur KA Pertama di Stasiun Tanggung Grobogan

Cara Daftar CPNS 2025 di Sscasn.bkn.go.id, Klik Link Resminya di Sini

Cara Daftar CPNS 2025 di Sscasn.bkn.go.id, Klik Link Resminya di Sini

Segera Dibuka, Ini Formasi CPNS 2025 di Pusat dan Daerah

Segera Dibuka, Ini Formasi CPNS 2025 di Pusat dan Daerah

Pendaftaran CPNS Agustus 2025: Jadwal, Syarat, dan Formasi yang Dibuka

Pendaftaran CPNS Agustus 2025: Jadwal, Syarat, dan Formasi yang Dibuka

Aksi Tenaga Honorer Tuntut Status PPPK di Jakarta

Aksi Tenaga Honorer Tuntut Status PPPK di Jakarta

Uang Saku Rapat di Luar Kantor PNS Dihapus Mulai 2026, Terima Rp130.000 jika Menginap

Uang Saku Rapat di Luar Kantor PNS Dihapus Mulai 2026, Terima Rp130.000 jika Menginap

Ribuan CPNS Mundur, Puan Sebut Harus Ada Evaluasi Menyuruh

Ribuan CPNS Mundur, Puan Sebut Harus Ada Evaluasi Menyuruh

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Cara Buat Akun SSCASN untuk Daftar CPNS 2025
Humaniora
3 menit yang lalu

Cara Buat Akun SSCASN untuk Daftar CPNS 2025

Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera yang Dituduh Sebagai Pimpinan Hamas
Internasional
9 menit yang lalu

Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera yang Dituduh Sebagai Pimpinan Hamas

CEK FAKTA: Viral Pendaftaran CPNS Dinas Perhubungan Agustus 2025, Benarkah?
Cek Fakta
1 jam yang lalu

CEK FAKTA: Viral Pendaftaran CPNS Dinas Perhubungan Agustus 2025, Benarkah?

Cara Daftar CPNS 2025 di Sscasn.bkn.go.id, Klik Link Resminya di Sini
Humaniora
1 jam yang lalu

Cara Daftar CPNS 2025 di Sscasn.bkn.go.id, Klik Link Resminya di Sini

Segera Dibuka, Ini Formasi CPNS 2025 di Pusat dan Daerah
Humaniora
2 jam yang lalu

Segera Dibuka, Ini Formasi CPNS 2025 di Pusat dan Daerah

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Pendaftaran CPNS Agustus 2025: Jadwal, Syarat, dan Formasi yang Dibuka

2

Cara Mencairkan Tunjangan Rp2,1 Juta untuk Guru Non-ASN 2025

3

Solusi Jika Gagal Cek Tunjangan Guru di Info GTK Dikdasmen.go.id 2025

4

Prabowo Minta Prajurit TNI Siap Mati untuk Membela Rakyat

5

Pidato Lengkap Prabowo Saat Pimpin Upacara Gelar Pasukan di Batujajar

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Prajurit TNI Gelar Atraksi Militer dan Demonstrasi Terpadu
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pendaftaran CPNS Agustus 2025: Jadwal, Syarat, dan Formasi yang Dibuka

2

Cara Mencairkan Tunjangan Rp2,1 Juta untuk Guru Non-ASN 2025

3

Solusi Jika Gagal Cek Tunjangan Guru di Info GTK Dikdasmen.go.id 2025

4

Prabowo Minta Prajurit TNI Siap Mati untuk Membela Rakyat

5

Pidato Lengkap Prabowo Saat Pimpin Upacara Gelar Pasukan di Batujajar