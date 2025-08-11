CEK FAKTA: Viral Pendaftaran CPNS Dinas Perhubungan Agustus 2025, Benarkah?

Viral pendaftaran CPNS Dinas Perhubungan Agustus 2025 adalah hoax. Cek info resmi di sscasn.bkn.go.id dan akun resmi BKN atau Kementerian PAN-RB.

Bisnis.com, JAKARTA - Di media sosial muncul unggahan tentang pendaftaran CPNS di Dinas Perhubungan periode 7 Juli hingga 28 Agustus 2025.

Unggahan tersebut menjadi viral di TikTok karena disertai dengan tautan untuk mendaftar.

CEK FAKTA:

Akan tetapi setelah Bisnis melakukan penelusuran, kabar tersebut adalah hoax. Komdigi juga sudah mengonfirmasi bahwa kabar tersebut adalah palsu.

"Tautan tersebut mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor Telegram aktif. Pada laman resmi Kementerian Perhubungan dephub.go.id, tidak ditemukan informasi mengenai lowongan kerja di Dinas Perhubungan. Rekrutmen petugas Dinas Perhubungan dilakukan lewat seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil melalui portal Sistem Seleksi CPNS Nasional BKN yaitu sscasn.bkn.go.id," bunyi keterangan di situs Komdigi.

Laporan Bisnis sebelumnya juga menyebut jika Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini pun buka suara soal kapan seleksi CPNS selanjutnya berlangsung.

Menurutnya, pemerintah akan segera memutuskan kelanjutan seleksi tersebut.

"Saya kan lagi menyelesaikan seleksi yang kemarin, kalau itu sudah selesai, baru kita pikirkan. Tentunya birokrasi masih memerlukan anak-anak yang hebat, para fresh graduate, kami masih memerlukan untuk memperbaiki birokrasi kita," ujar Rini pada Kamis (27/2/2025).

Cek Info secara Berkala

Para calon pelamar diimbau untuk terus memantau informasi terbaru terkait jadwal resmi pendaftaran melalui sumber resmi pemerintah melalui portal resmi SSCASN di https://sscasn.bkn.go.id.

Perkembangan informasi lainnya, dapat diakses melalui situs resmi serta media sosial BKN atau Kementerian PAN-RB.

Berikut adalah alamat resmi dan akun media sosial BKN atau Kementerian PAN-RB:

• Website resmi Kementerian PAN-RB: https://menpan.go.id/site/

• Instagram Kementerian PAN-RB: @kemenpanrb

• Website resmi BKN: https://www.bkn.go.id/

• Instagram BKN: @bkngoidofficial