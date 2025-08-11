Bisnis Indonesia Premium
Cara Buat Akun SSCASN untuk Daftar CPNS 2025

Pelajari cara membuat akun SSCASN untuk daftar CPNS 2025: kunjungi sscasn.bkn.go.id, klik Daftar, isi data pribadi, dan pantau pembukaan pendaftaran.
Hesti Puji Lestari
Hesti Puji Lestari - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 07:17
Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat, Jakarta. Bisnis/Arief Hermawan P
Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat, Jakarta. Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA - Simak cara buat akun SSCASN untuk persiapan daftar CPNS 2025.

Sebagaimana diketahui, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini buka buka suara soal kapan seleksi CPNS selanjutnya berlangsung.

Menurutnya, pemerintah akan segera memutuskan kelanjutan seleksi tersebut.

"Saya kan lagi menyelesaikan seleksi yang kemarin, kalau itu sudah selesai, baru kita pikirkan. Tentunya birokrasi masih memerlukan anak-anak yang hebat, para fresh graduate, kami masih memerlukan untuk memperbaiki birokrasi kita," ujar Rini pada Kamis (27/2/2025).

Dia juga mengungkapkan bahwa kementeriannya sedang merampungkan proses CPNS yang berlangsung sejak 2024 lalu.

"Mohon waktu kami masih menyelesaikan CPNS, sekarang P3K [Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja]," ujar Rini.

Meski demikian, hingga saat ini pemerintah belum mengumumkan kapan pendaftaran CPNS 2025 akan dibuka secara resmi.

Jika pembukaan CPNS 2025 sama dengan mekanisme tahun sebelumnya, maka ada kemungkinan pendaftaran dilakukan di situs SSCASN.

Cara buat akun di SSCASN untuk daftar CPNS 2025

  • Buka laman resmi SSCk ASN di https://sscasn .bkn.go.id
  • Klik Daftar untuk buat akun SSCASN
  • Lengkapi informasi yang diminta untuk membuat akun, seperti email aktif, nomor HP, Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta nomor Kartu Keluarga (KK).
  • Pastikan kembali data yang kamu masukkan sudah lengkap dan benar lalu tekan ‘Lanjutkan’ Pilih ‘Proses
  • Pendaftaran Akun’
  • Tunggulah sampai informasi konfirmasi muncul.
  • Silahan login dan pantau terus kapan pendaftaran CPNS 2025 dibuka.

Itulah cara buat akun SSCASN untuk daftar CPNS 2025.

Penulis : Hesti Puji Lestari
Editor : Hesti Puji Lestari

