Cara Daftar CPNS 2025 di Sscasn.bkn.go.id, Klik Link Resminya di Sini

Belum ada jadwal resmi pendaftaran CPNS 2025, namun persiapkan berkas seperti KTP, KK, dan ijazah. Pantau situs resmi sscasn.bkn.go.id untuk info lebih lanjut.
Hesti Puji Lestari
Hesti Puji Lestari - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 05:29
Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat, Jakarta. Bisnis/Bisnis/Arief Hermawan P
Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat, Jakarta. Bisnis/Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut adalah cara mendaftar CPNS 2025 jika nantinya dibuka dan jika mekanismenya sama dengan tahun sebelumnya.

Sebagaimana diketahui, informasi tentang pendaftaran CPNS 2025 menjadi hal yang ditunggu dan dinantikan oleh banyak masyarakat.

Oleh sebab itu, informasi tentang pendaftaran CPNS 2025 menjadi informasi yang dinantikan.

Namun menurut penelusuran Bisnis, hingga saat ini belum ada informasi resmi tentang jadwal pendaftaran CPNS 2025.

Laporan Bisnis sebelumnya menyebut jika Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini pun buka suara soal kapan seleksi CPNS selanjutnya berlangsung.

Menurutnya, pemerintah akan segera memutuskan kelanjutan seleksi tersebut.

"Saya kan lagi menyelesaikan seleksi yang kemarin, kalau itu sudah selesai, baru kita pikirkan. Tentunya birokrasi masih memerlukan anak-anak yang hebat, para fresh graduate, kami masih memerlukan untuk memperbaiki birokrasi kita," ujar Rini pada Kamis (27/2/2025).

Dia juga mengungkapkan bahwa kementeriannya sedang merampungkan proses CPNS yang berlangsung sejak 2024 lalu.

"Mohon waktu kami masih menyelesaikan CPNS, sekarang P3K [Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja]," ujar Rini.

Meski demikian, hingga saat ini pemerintah belum mengumumkan kapan pendaftaran CPNS 2025 akan dibuka secara resmi.

Akan tetapi bukan hal salah jika Anda mulai mempersiapkan berkas-berkas sembari menunggu jadwal pendaftaran CPNS 2025 dibuka.

Jika mekanismenya sama dengan tahun-tahun sebelumnya, maka berikut adalah syarat dan cara daftar CPNS 2025 yang bisa Anda ketahui lebih dulu.

Syarat CPNS 2024

- Kartu keluarga
- Kartu tanda penduduk (KTP) atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- Ijazah
- Transkrip Nilai
- Pas foto
- Swafoto/selfie
- Dokumen lain sesuai dengan ketentuan jenis seleksi dan instansi yang akan dilamar.

Penulis : Hesti Puji Lestari
Editor : Hesti Puji Lestari

