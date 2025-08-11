Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sejarah dan Makna Lomba 17 Agustus, dari Balap Karung hingga Makan Kerupuk

Lomba 17 Agustus merayakan kemerdekaan Indonesia dengan balap karung, makan kerupuk, dan lainnya, simbol persatuan dan penghormatan perjuangan pahlawan.
Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 08:00
Share
Aktivitas penjualan pernak-pernik peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia di sekitar Pasar Jatinegara. Penjualan pernak-pernik, seperti bendera, pakaian, topi, umbul-umbul dan lainnya mulai marak jelang 17 Agustus 2025./Bisnis-Himawan L. Nugraha
Aktivitas penjualan pernak-pernik peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia di sekitar Pasar Jatinegara. Penjualan pernak-pernik, seperti bendera, pakaian, topi, umbul-umbul dan lainnya mulai marak jelang 17 Agustus 2025./Bisnis-Himawan L. Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA - Tanggal 17 Agustus selain identik dengan semangat kemerdekaan, juga selalu dimeriahkan dengan perayaan lomba yang digelar masyarakatt.

Di balik kemeriahan tersebut, lomba 17 Agustus memiliki sejarah panjang yang sarat makna perjuangan?

Dilansir dari laman pegadaian, ini awal mula sejarah lomba 17 Agustus.

Tradisi lomba 17-an mulai populer pada era 1950-an, sekitar lima tahun setelah Indonesia merdeka. Sejarawan JJ Rizal mencatat bahwa lomba-lomba ini tidak sekadar hiburan rakyat, tapi juga menjadi simbol penghormatan atas perjuangan para pahlawan yang telah merebut kemerdekaan dari penjajah.

Dengan semangat tersebut, warga dari berbagai lapisan masyarakat ikut serta dalam perlombaan yang menekankan nilai persatuan, kerja sama, dan ketangguhan, serta nilai-nilai yang juga diperjuangkan selama masa penjajahan.

Berikut beberapa lomba khas 17 Agustus yang masih lestari hingga kini, lengkap dengan latar sejarahnya:

1. Balap Karung

Lomba ini punya akar sejarah dari masa penjajahan Jepang, ketika rakyat kekurangan pakaian dan harus menggunakan karung goni sebagai alternatif. Kini, balap karung menjadi perlombaan lucu dan seru yang menyatukan tawa warga sekaligus mengingatkan akan masa sulit dahulu.

Baca Juga

2. Makan Kerupuk

Di masa penjajahan, kerupuk adalah makanan murah yang mudah didapat. Lomba makan kerupuk menjadi simbol dari perjuangan rakyat dalam memenuhi kebutuhan pangan. Kini, lomba ini menjadi ikon kemerdekaan yang menghibur dan selalu ditunggu-tunggu.

3. Tarik Tambang

Melambangkan gotong royong dan kekuatan kolektif, tarik tambang menggambarkan pentingnya kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama, seperti semangat perjuangan kemerdekaan itu sendiri.

4. Panjat Pinang

Awalnya, tradisi ini dibawa oleh Belanda untuk menghibur rakyat jajahan. Namun kini, panjat pinang telah direbut maknanya oleh rakyat sebagai bentuk keseruan dan kerja sama demi meraih hadiah yang tergantung di puncak batang pinang.

5. Balap Bakiak

Permainan tradisional ini menekankan pentingnya koordinasi dan kekompakan. Dalam lomba bakiak, kemenangan hanya bisa diraih jika semua peserta bergerak seirama, refleksi dari nilai persatuan bangsa.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Mia Chitra Dinisari
Editor : Mia Chitra Dinisari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Lo Kheng Hong Blak-blakan Alasan Getol Borong Saham BDMN 2025
Premium
40 menit yang lalu

Lo Kheng Hong Blak-blakan Alasan Getol Borong Saham BDMN 2025

Manuver BLOG, Emiten Logistik Taipan Djoko Susanto Penuhi Janji Dividen 50% dari Laba
Premium
1 jam yang lalu

Manuver BLOG, Emiten Logistik Taipan Djoko Susanto Penuhi Janji Dividen 50% dari Laba

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Rangkaian Acara Perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan RI 17 Agustus 2025

Rangkaian Acara Perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan RI 17 Agustus 2025

10 Ide Lomba 17 Agustus Anti-Mainstream, Cocok untuk Semua Kalangan

10 Ide Lomba 17 Agustus Anti-Mainstream, Cocok untuk Semua Kalangan

Astra Life Kembali Lindungi Pelari Pocari Sweat Run Indonesia 2025 di Bandung

Astra Life Kembali Lindungi Pelari Pocari Sweat Run Indonesia 2025 di Bandung

Ini Rute, Jalan Alternatif dan Lokasi Parkir Saat Gelaran Pocari Sweat Run 2025

Ini Rute, Jalan Alternatif dan Lokasi Parkir Saat Gelaran Pocari Sweat Run 2025

Keseruan Lomba Makan Kerupuk Saat CFD di Kediri

Keseruan Lomba Makan Kerupuk Saat CFD di Kediri

Unik! Tradisi Balap Marmot di Lumajang untuk Sambut Musim Kemarau

Unik! Tradisi Balap Marmot di Lumajang untuk Sambut Musim Kemarau

Teater ‘135 Menit’, Drama Historis tentang Pertemuan Diponegoro dan De Kock

Teater ‘135 Menit’, Drama Historis tentang Pertemuan Diponegoro dan De Kock

Ini Dia Masakan Khas Indonesia Kesukaan Soekarno, Presiden Pertama RI

Ini Dia Masakan Khas Indonesia Kesukaan Soekarno, Presiden Pertama RI

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Presiden Peru Tiba di Indonesia, Bakal Temui Prabowo di Istana Hari ini
Nasional
23 menit yang lalu

Presiden Peru Tiba di Indonesia, Bakal Temui Prabowo di Istana Hari ini

Biografi Husein Mutahar, Pencipta Lagu Indonesia Merdeka
Humaniora
54 menit yang lalu

Biografi Husein Mutahar, Pencipta Lagu Indonesia Merdeka

Profil 5 Tokoh Militer Penerima Pangkat Jenderal Kehormatan dari Prabowo Subianto
Nasional
1 jam yang lalu

Profil 5 Tokoh Militer Penerima Pangkat Jenderal Kehormatan dari Prabowo Subianto

Pemerintah Inggris Tangkap 280 Driver Online Ilegal, Tekan Imigran Gelap
Internasional
1 jam yang lalu

Pemerintah Inggris Tangkap 280 Driver Online Ilegal, Tekan Imigran Gelap

PKS Minta Pemerintah Tidak Tarik Beras Oplosan yang Terlanjur Ada di Pasar, Ini Alasannya
Nasional
2 jam yang lalu

PKS Minta Pemerintah Tidak Tarik Beras Oplosan yang Terlanjur Ada di Pasar, Ini Alasannya

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prabowo Minta Prajurit TNI Siap Mati untuk Membela Rakyat

2

Pidato Lengkap Prabowo Saat Pimpin Upacara Gelar Pasukan di Batujajar

3

Prabowo Resmikan 6 Kodam Baru dan Lantik 6 Pangdam di Batujajar

4

Pesan Prabowo untuk Pimpinan TNI : Latih Prajurit dengan Keras Tidak dengan Kekejaman

5

Prabowo Resmi Lantik Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Realisasi Penerimaan Pajak Pariwisata di Bali
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prabowo Minta Prajurit TNI Siap Mati untuk Membela Rakyat

2

Pidato Lengkap Prabowo Saat Pimpin Upacara Gelar Pasukan di Batujajar

3

Prabowo Resmikan 6 Kodam Baru dan Lantik 6 Pangdam di Batujajar

4

Pesan Prabowo untuk Pimpinan TNI : Latih Prajurit dengan Keras Tidak dengan Kekejaman

5

Prabowo Resmi Lantik Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi