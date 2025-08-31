Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kronologi Rumah Menkeu Sri Mulyani di Bintaro Dijarah Massa Tak Dikenal

Berikut kronologi rumah pribadi Menkeu Sri Mulyani di Bintaro dijarah massa tak dikenal pada Minggu (31/8/2025) dini hari.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Minggu, 31 Agustus 2025 | 10:55
Share
Personel TNI berjaga di rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani yang berantakan usai didatangi massa tidak dikenal di Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, Minggu (31/8/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Personel TNI berjaga di rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani yang berantakan usai didatangi massa tidak dikenal di Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, Minggu (31/8/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

Bisnis.com, JAKARTA - rumah Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani di Jalan Mandar, Bintaro, Tangerang Selatan, didatangi massa tak dikenal yang ingin menjarah pada Minggu (31/8/2025) dini hari. 

Staf pengamanan rumah pribadi Sri Mulyani, Sutrisno mengatakan massa tak dikenal itu datang dalam dua gelombang dalam waktu yang berdekatan.

"Gelombang pertama sekitar pukul 01.00 WIB [dini hari], gelombang kedua terjadi sekitar pukul 03.00 WIB [dini hari]," kata staf pengamanan di rumah itu, Joko Sutrisno dilansir dari Antara. 

Kesaksian Joko sejalan dengan keterangan beberapa warga termasuk seorang warga yang meminta disapa dengan nama Renzi. Keterangan sama disampaikan tiga tenaga satuan pengamanan di mulut kompleks Mandar dan seberang jalan perumahan itu, yang berjarak sekitar 150-160 meter dari rumah yang dijarah oleh massa. 

Meski demikian, dia memastikan Menkeu Sri Mulyani dan keluarganya tidak sedang berada di rumah pada saat situasi tersebut terjadi. 

"Tapi Bu Sri [Mulyani] tidak ada di rumah kok," kata Renzi. 

Baca Juga

Lebih lanjut, Joko mengaku hanya dirinya dan satu keluarga dari kerabat di rumah diungsikan ke rumah tetangga sebelah sebelum massa menjarah rumah pribadi Menkeu. 

Berdasarkan pantauan Antara, tampak di depan rumah yang dijarah itu masih terdapat tumpukan barang-barang yang hendak dijarah, tapi belum sempat diangkut oleh para penjarah. 

Rumah Sri Mulyani yang  terletak persis di ujung jalan dan kini dijaga ketat oleh personel TNI dalam jumlah yang lebih banyak lagi.

Dari keterangan Joko dan warga lain, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa di rumah itu. Tak ada kendaraan roda empat yang dirusak, karena memang sedang tidak ada di sana.

Menurut para saksi mata, penjarahan gelombang kedua adalah yang paling mengerikan karena melibatkan ratusan orang, bahkan mungkin seribuan orang.

"Saya hanya bisa menyaksikan dari balik tirai rumah saya saja, tak berani keluar, karena banyak sekali orang-orang yang datang," kata seorang tetangga yang meminta namanya tak disebutkan.

Dia dan juga Joko serta Renzi memberikan keterangan yang sama bahwa para pelaku masih sangat muda.

"[Usia] paling tua mungkin 25 tahun, kebanyakan masih remaja," kata Ali, yang dibenarkan Jayadi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Feni Freycinetia Fitriani
Sumber : Antara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

HUMI Shares Rally as Tommy Soeharto Takes Humpuss Intermoda (HITS) Private
Premium
3 jam yang lalu

HUMI Shares Rally as Tommy Soeharto Takes Humpuss Intermoda (HITS) Private

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance
Premium
14 jam yang lalu

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Rumah Menkeu Sri Mulyani Dijarah Massa Tak Dikenal, Kini Dijaga Ketat TNI

Rumah Menkeu Sri Mulyani Dijarah Massa Tak Dikenal, Kini Dijaga Ketat TNI

Rumah Diduga Milik Menkeu Sri Mulyani Didatangi Massa Usai Demo Ricuh

Rumah Diduga Milik Menkeu Sri Mulyani Didatangi Massa Usai Demo Ricuh

Pakar Ingatkan Pelaku Penjarahan Bisa Dihukum Penjara 12 Tahun

Pakar Ingatkan Pelaku Penjarahan Bisa Dihukum Penjara 12 Tahun

9 Pelaku Penjarah Rumah Uya Kuya Ditangkap Polisi

9 Pelaku Penjarah Rumah Uya Kuya Ditangkap Polisi

Menkes Budi: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Masih Dibahas dengan DPR dan Sri Mulyani

Menkes Budi: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Masih Dibahas dengan DPR dan Sri Mulyani

Istri Eks Menkeu Mar'ie Muhammad Wafat, Sri Mulyani Sampaikan Dukacita

Istri Eks Menkeu Mar'ie Muhammad Wafat, Sri Mulyani Sampaikan Dukacita

Kapolri Listyo Sigit: Haram Hukumnya Mako Diserang, Kalau Masuk Tembak Dulu Peluru Karet

Kapolri Listyo Sigit: Haram Hukumnya Mako Diserang, Kalau Masuk Tembak Dulu Peluru Karet

Kerusuhan Cirebon Mereda, Warga Kembali Beraktivitas dengan Waspada

Kerusuhan Cirebon Mereda, Warga Kembali Beraktivitas dengan Waspada

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Seruan #JagaJakarta Menggema di Medsos, Demo Jangan Rusak Fasilitas Umum!
Nasional
47 detik yang lalu

Seruan #JagaJakarta Menggema di Medsos, Demo Jangan Rusak Fasilitas Umum!

Alasan Surya Paloh Nonaktifkan Sahroni dan Nafa Urbach dari Anggota DPR Fraksi Nasdem
Nasional
27 menit yang lalu

Alasan Surya Paloh Nonaktifkan Sahroni dan Nafa Urbach dari Anggota DPR Fraksi Nasdem

Prabowo Mendadak Panggil Seluruh Ketum Parpol ke Istana Siang Ini (31/8)
Nasional
39 menit yang lalu

Prabowo Mendadak Panggil Seluruh Ketum Parpol ke Istana Siang Ini (31/8)

Pakar Ingatkan Pelaku Penjarahan Bisa Dihukum Penjara 12 Tahun
Nasional
46 menit yang lalu

Pakar Ingatkan Pelaku Penjarahan Bisa Dihukum Penjara 12 Tahun

Menteri Iftitah Gagas Kampus Patriot, Selaparang Bisa Jadi Silicon Valley Indonesia
Nasional
53 menit yang lalu

Menteri Iftitah Gagas Kampus Patriot, Selaparang Bisa Jadi Silicon Valley Indonesia

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Rumah Diduga Milik Menkeu Sri Mulyani Didatangi Massa Usai Demo Ricuh

2

Surya Paloh Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi Nasdem di DPR

3

Polemik Gaji DPR Hingga Solusi Istana dari Demo Berkepanjangan

4

Rumah Eko Patrio Dijarah Massa Usai Demo Memanas di Jakarta

5

Puan Tegaskan Tunjangan Rumah DPR Hanya Sampai Oktober 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama September 2025, Ada Long Weekend

Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama September 2025, Ada Long Weekend

Kronologi Rumah Menkeu Sri Mulyani di Bintaro Dijarah Massa Tak Dikenal

Kronologi Rumah Menkeu Sri Mulyani di Bintaro Dijarah Massa Tak Dikenal

PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Dilengserkan, Siapa Kandidat Penggantinya?

PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Dilengserkan, Siapa Kandidat Penggantinya?

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

TNI Amankan Rumah Sri Mulyani Pascapenjarahan
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Rumah Diduga Milik Menkeu Sri Mulyani Didatangi Massa Usai Demo Ricuh

2

Surya Paloh Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi Nasdem di DPR

3

Polemik Gaji DPR Hingga Solusi Istana dari Demo Berkepanjangan

4

Rumah Eko Patrio Dijarah Massa Usai Demo Memanas di Jakarta

5

Puan Tegaskan Tunjangan Rumah DPR Hanya Sampai Oktober 2025