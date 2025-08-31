Bisnis Indonesia Premium
Surya Paloh Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi Nasdem di DPR

Surya Paloh menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi NasDem di DPR karena pernyataan yang dianggap mencederai aspirasi rakyat.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Minggu, 31 Agustus 2025 | 11:32
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berpidato dalam penutupan Kongres Partai Nasdem 2024 di JCC Senayan, Jakarta Selatan pada Selasa (27/8/2024).
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berpidato dalam penutupan Kongres Partai Nasdem 2024 di JCC Senayan, Jakarta Selatan pada Selasa (27/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem resmi menonaktifkan dua kadernya yang duduk sebagai anggota DPR RI, yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach.

Keputusan ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, melalui siaran pers resmi pada Minggu (31/8/2025).

Dalam keterangannya, Surya Paloh menegaskan bahwa aspirasi masyarakat adalah landasan utama perjuangan Partai NasDem.

Dia menilai, perjuangan partai merupakan kristalisasi semangat kerakyatan yang berpijak pada tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

“Sesungguhnya aspirasi masyarakat harus tetap menjadi acuan utama dalam perjuangan Partai NasDem,” tulis Surya Paloh.

Partai NasDem juga menyampaikan duka cita mendalam atas sejumlah peristiwa yang menelan korban jiwa belakangan ini, di mana sejumlah warga Indonesia meninggal dunia saat memperjuangkan aspirasinya.

Namun, Surya Paloh menyoroti adanya pernyataan dari wakil rakyat yang berasal dari Fraksi Partai NasDem yang dianggap mencederai perasaan rakyat dan menyimpang dari garis perjuangan partai.

Dia menambahkan, keputusan ini dibuat untuk memberikan kepastian sikap partai sekaligus menjaga marwah NasDem agar tetap sejalan dengan aspirasi rakyat.

“Atas berbagai pertimbangan, DPP Partai NasDem menyatakan terhitung sejak Senin, 1 September 2025, menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem,” tegas Surya Paloh.

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Hendri T. Asworo

Alasan Surya Paloh Nonaktifkan Sahroni dan Nafa Urbach dari Anggota DPR Fraksi Nasdem

Massa Datangi Rumah Ahmad Sahroni

Profil Nafa Urbach, Artis dan Anggota DPR yang Baru Dinonaktfikan Nasdem

Setelah Eko dan Uya, Giliran Nafa Urbach Minta Maaf ke Masyarakat

Viral! Video Diduga Rumah Ahmad Sahroni Dijarah Warga

Rekam Jejak Anggota DPR Ahmad Sahroni, Politikus Nasdem yang Kontroversi

Ahmad Sahroni Dicopot dari Kursi Wakil Ketua Komisi III, Ini Pernyataan Kontroversialnya

Ahmad Sahroni 'Diturunkan' dari Kursi Wakil Ketua Komisi III, Kenapa?

