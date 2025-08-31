Bisnis Indonesia Premium
9 Pelaku Penjarah Rumah Uya Kuya Ditangkap Polisi

Polisi tangkap 9 penjarah rumah anggota DPR Uya Kuya di Jakarta Timur, pada Sabtu malam (31/8/2025).
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Minggu, 31 Agustus 2025 | 10:21
Anggota DPR periode 2024-2029 Surya Utama alias Uya Kuya dan istrinya Astrid Kuya. Instagram @king_uyakuya
Bisnis.com, JAKARTA - Polisi menangkap sembilan orang terduga penjarah rumah Anggota Komisi IX DPR RI Surya Utama atau disapa Uya Kuya di kawasan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Sabtu (30/8/2025) malam.

"Betul, untuk saat ini kami sudah menangkap sembilan orang [terduga penjarah rumah Uya Kuya," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Dicky Fertoffan dilansir dari Antara, Minggu (31/8/2025). 

Penangkapan dilakukan setelah kepolisian mengantongi bukti rekaman video serta sejumlah barang yang dibawa para pelaku penjarahan Uya Kuya. 

Barang bukti yang berhasil diamankan berupa sejumlah perabotan dari rumah Uya Kuya. Menurutnya, para penjarah ditangkap di tempat kejadian perkara pada Sabtu (30/8).  

Polisi juga menelusuri jejak para pelaku melalui rekaman video, termasuk siaran langsung di media sosial yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut.

“Semua yang terekam dalam video masih terus kita cari. Ada barang-barang yang memang ada di tempat kejadian perkara (TKP), kurang lebih beberapa perabotan," ujar Dicky.

Dicky menyebut, jumlah pelaku penjarahan sebenarnya cukup banyak. Namun, hingga kini baru sembilan orang yang berhasil ditangkap dan akan terus dilakukan pendalaman kasus.

"Masih didalami peran mereka. Pelaku lainnya masih terus kita kembangkan karena jumlahnya banyak sekali," ucap Dicky.

Dicky menjelaskan, penjarahan terjadi meski sebelumnya petugas Polsek Duren Sawit telah memberikan imbauan kepada massa agar tidak melakukan tindakan pidana.

Namun, upaya itu gagal karena jumlah massa yang terlalu besar. 

"Polsek sudah mencoba lakukan imbauan, tapi tidak berhasil. Akhirnya dilaporkan kepada Kapolres dan langsung dilakukan penindakan oleh tim gabungan Reskrim dan Samapta," kata Dicky.

Polisi Buru Penjarah Lain

Hingga kini, polisi masih melakukan pengembangan untuk menangkap pelaku lainnya yang belum teridentifikasi dan terus berjaga di wilayah setempat.

Kasus penjarahan di rumah Uya Kuya itu menjadi sorotan publik setelah kediaman politisi itu diserbu massa. Beredar sebuah video yang menampilkan kediaman artis sekaligus anggota DPR di kawasan Jakarta Timur itu didatangi massa, Sabtu (30/8/2025) malam.

Massa berhasil merobohkan pagar rumah Uya Kuya dan langsung menerobos masuk hingga ke lantai dua untuk menjarah apa pun yang ada di rumah tersebut.

Terdengar suara massa berteriak bersahut-sahutan, "Hancurkan" dan benda-benda rumah yang pecah.

Uya Kuya sempat memberikan klarifikasi atas tindakan joget-joget di gedung MPR/DPR bersamaan dengan momen diumumkannya kenaikan tunjangan DPR RI, termasuk tunjangan rumah sebesar Rp50 juta setiap bulan.

Menurut Uya Kuya dalam klarifikasinya, joget-joget itu tidak ada kaitan dengan kenaikan tunjangan DPR. Mereka berjoget hanya mengikuti irama lagu untuk tujuan menghargai musisi yang tampil.

Penulis : Newswire
Editor : Feni Freycinetia Fitriani
Sumber : Antara

Pakar Ingatkan Pelaku Penjarahan Bisa Dihukum Penjara 12 Tahun

Kronologi Rumah Menkeu Sri Mulyani di Bintaro Dijarah Massa Tak Dikenal

Kucing Anggora Milik Eko Patrio Diangkut Massa Penjarah

Uya Kuya Sampaikan Permintaan Maaf ke Masyarakat, Minta Kesempatan Sekali Lagi

Zulhas Keluarkan Maklumat Minta Kader Jangan Flexing dan Arogan

Uya Kuya Viral Ditegur Korban Kebakaran Los Angeles, Ini Klarifikasinya

Seruan #JagaJakarta Menggema di Medsos, Demo Jangan Rusak Fasilitas Umum!

BEI Undang Jurnalis di Tengah IHSG Ambruk dan Aksi Demo Ricuh, Bahas Apa?

Seruan #JagaJakarta Menggema di Medsos, Demo Jangan Rusak Fasilitas Umum!
Nasional
41 detik yang lalu

Alasan Surya Paloh Nonaktifkan Sahroni dan Nafa Urbach dari Anggota DPR Fraksi Nasdem
Nasional
27 menit yang lalu

Prabowo Mendadak Panggil Seluruh Ketum Parpol ke Istana Siang Ini (31/8)
Nasional
39 menit yang lalu

Pakar Ingatkan Pelaku Penjarahan Bisa Dihukum Penjara 12 Tahun
Nasional
46 menit yang lalu

Menteri Iftitah Gagas Kampus Patriot, Selaparang Bisa Jadi Silicon Valley Indonesia
Nasional
53 menit yang lalu

Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama September 2025, Ada Long Weekend

Kronologi Rumah Menkeu Sri Mulyani di Bintaro Dijarah Massa Tak Dikenal

PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Dilengserkan, Siapa Kandidat Penggantinya?

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

