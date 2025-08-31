Bisnis Indonesia Premium
Kucing Anggora Milik Eko Patrio Diangkut Massa Penjarah

Rumah anggota DPR RI Eko Patrio di Jakarta dijarah massa, termasuk kucing anggora miliknya.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Minggu, 31 Agustus 2025 | 09:15
Warga menjarah barang berharga dari rumah anggota DPR RI Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio di Jalan Karang Asem 1, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Sabtu (30/8/2025) malam. ANTARA/M Riezko Bima Elko Prasetyo.
Warga menjarah barang berharga dari rumah anggota DPR RI Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio di Jalan Karang Asem 1, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Sabtu (30/8/2025) malam. ANTARA/M Riezko Bima Elko Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA - Rumah Anggota DPR RI Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio di Jalan Karang Asem 1, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, dijarah massa pada Sabtu (30/8/2025) malam. Tak hanya barang-barang, kucing anggora milik Eko Patrio pun ikut diangkut oleh massa penjarah. 

Pantauan Antara di lokasi, sejumlah perabotan rumah tangga, pakaian, hingga barang elektronik tampak berserakan, lantai rumah itu penuh serpihan kaca pintu dan jendela yang pecah dilempar benda keras.

Beberapa orang terlihat membawa kursi, lampu, kursi, koper, speaker studio dan kasur keluar dari rumah Eko Patrio yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI tersebut.

Bahkan, sejumlah kucing peliharaan ikut dibawa oleh massa penjarah yang masuk ke dalam rumah.

"Kucing mau saya adopsi [kucing anggora Eko]," kata salah satu warga sambil menggendong seekor kucing anggora yang diambilnya dari dalam kandang di lantai bawah rumah. 

Petugas keamanan dan aparat berpakaian loreng lengkap yang bersiaga di luar dan dalam rumah tampak tak bisa berbuat banyak ketika orang-orang terus berdatangan.

Mereka tidak hanya demonstran yang mukanya cemong pasta gigi, tetapi juga ada kalangan pria berpakaian modis membawa mobil, ibu-ibu dan para remaja putri berpakaian tidur sibuk bolak-balik mengangkuti setiap barang berharga dari dalam rumah mewah berlantai tiga itu hingga kosong.

"Kapan lagi punya baju, sepatu milik orang kaya. Mas Eko... pak dewan yang baik... terima kasih yaa," pekik mereka bersahut-sahutan.

Sebagian besar dari warga itu mengaku tahu lokasi dan adanya aktivitas penjarahan di rumah tersebut dari sebaran video siaran langsung dan juga video cuplikan yang diunggah di sejumlah kanal media sosial.

Aktivitas orang-orang yang sibuk mengangkuti barang menjadi tontonan banyak warga yang memenuhi jalan sekitar kompleks perumahan megah itu.

Sebelumnya, Eko Patrio menjadi sorotan publik setelah mengunggah video parodi di akun TikTok pribadinya @ekopatriosuper yang menampilkan dirinya berakting sebagai DJ musik “horeg”.

Video itu menuai kritik keras dari warganet karena dinilai tidak sensitif terhadap permasalahan masyarakat. Dan kemudian Sabtu malam, Eko secara resmi menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya. 

Penulis : Newswire
Editor : Feni Freycinetia Fitriani
Sumber : Antara

Rumah Diduga Milik Menkeu Sri Mulyani Didatangi Massa Usai Demo Ricuh

Rumah Diduga Milik Menkeu Sri Mulyani Didatangi Massa Usai Demo Ricuh

Rumah Eko Patrio Dijarah Massa Usai Demo Memanas di Jakarta

Rumah Eko Patrio Dijarah Massa Usai Demo Memanas di Jakarta

Polisi Tangkap 9 Orang Penjarah Rumah Uya Kuya

Polisi Tangkap 9 Orang Penjarah Rumah Uya Kuya

Rumah Menkeu Sri Mulyani Dijarah Massa Tak Dikenal, Kini Dijaga Ketat TNI

Rumah Menkeu Sri Mulyani Dijarah Massa Tak Dikenal, Kini Dijaga Ketat TNI

Imbas Demo Ricuh, Pemprov Jakarta Imbau Perusahaan Terapkan WFH

Imbas Demo Ricuh, Pemprov Jakarta Imbau Perusahaan Terapkan WFH

Kapolri Listyo Sigit: Haram Hukumnya Mako Diserang, Kalau Masuk Tembak Dulu Peluru Karet

Kapolri Listyo Sigit: Haram Hukumnya Mako Diserang, Kalau Masuk Tembak Dulu Peluru Karet

Dana Asing Keluar Deras saat Demo Memanas, Saham BBCA hingga BMRI Banyak Dilego

Dana Asing Keluar Deras saat Demo Memanas, Saham BBCA hingga BMRI Banyak Dilego

Layanan KRL Normal, KAI Commuter Operasikan 1.094 Perjalanan Hari Ini (31/8/2025)

Layanan KRL Normal, KAI Commuter Operasikan 1.094 Perjalanan Hari Ini (31/8/2025)

Aksi Spontan Gubernur Sumatera Utara Bagikan Ratusan Paket Sembako ke Ojol
Nasional
4 menit yang lalu

Aksi Spontan Gubernur Sumatera Utara Bagikan Ratusan Paket Sembako ke Ojol

PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Dilengserkan, Siapa Kandidat Penggantinya?
Internasional
6 menit yang lalu

PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Dilengserkan, Siapa Kandidat Penggantinya?

Perdana Menteri Houthi Yaman Tewas akibat Serangan Israel
Internasional
14 menit yang lalu

Perdana Menteri Houthi Yaman Tewas akibat Serangan Israel

Polisi Tangkap 9 Orang Penjarah Rumah Uya Kuya
Nasional
25 menit yang lalu

Polisi Tangkap 9 Orang Penjarah Rumah Uya Kuya

Kapolri Listyo Sigit: Haram Hukumnya Mako Diserang, Kalau Masuk Tembak Dulu Peluru Karet
Nasional
51 menit yang lalu

Kapolri Listyo Sigit: Haram Hukumnya Mako Diserang, Kalau Masuk Tembak Dulu Peluru Karet

1

Rumah Diduga Milik Menkeu Sri Mulyani Didatangi Massa Usai Demo Ricuh

2

Polemik Gaji DPR Hingga Solusi Istana dari Demo Berkepanjangan

3

Situasi Indonesia Panas, Dino Patti Djalal Minta Prabowo Tidak ke China

4

Puan Tegaskan Tunjangan Rumah DPR Hanya Sampai Oktober 2025

5

Rumah Eko Patrio Dijarah Massa Usai Demo Memanas di Jakarta

PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Dilengserkan, Siapa Kandidat Penggantinya?

PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Dilengserkan, Siapa Kandidat Penggantinya?

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

TNI Amankan Rumah Sri Mulyani Pascapenjarahan
3+

1

Rumah Diduga Milik Menkeu Sri Mulyani Didatangi Massa Usai Demo Ricuh

2

Polemik Gaji DPR Hingga Solusi Istana dari Demo Berkepanjangan

3

Situasi Indonesia Panas, Dino Patti Djalal Minta Prabowo Tidak ke China

4

Puan Tegaskan Tunjangan Rumah DPR Hanya Sampai Oktober 2025

5

Rumah Eko Patrio Dijarah Massa Usai Demo Memanas di Jakarta