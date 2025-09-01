Bisnis Indonesia Premium
Gempa Magnitudo 4,4 Guncang Tasikmalaya Jabar, Lampung Magnitudo 2,5

Gempa magnitudo 4,4 mengguncang Tasikmalaya, Jabar, 1 September 2025, pukul 06:04 WIB, dengan kedalaman 14 km, berpusat 112 km barat daya Tasikmalaya.
Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari - Bisnis.com
Senin, 1 September 2025 | 08:42
ilustrasi dampak gempa / Freepik
ilustrasi dampak gempa / Freepik

Bisnis.com, JAKARTA - Gempa magnitudo 4,4, mengguncang kawasan Tasikmalaya Jawa Barat hari ini, Senin 01-September 2025 pulul 06:04:30WIB.

Menurut pantauan BMKG, gempa berpusat di titik Lok:8.26LS, 107.64BT (112 km BaratDaya KAB-TASIKMALAYA-JABAR).

Adapun kedalaman gempa cukup dangkal yakni 14 Km.

Selain di Tasikmalaya, berikut kejadian gempa hari ini

Gempa Mag:3.1, 01-Sep-2025 07:19:18WIB, Lok:4.17LU, 126.91BT (32 km TimurLaut MELONGUANE-SULUT), Kedlmn:12 Km

#Gempa Mag:2.5, 01-Sep-2025 06:47:43WIB, Lok:5.69LS, 104.69BT (23 km Tenggara TANGGAMUS-LAMPUNG), Kedlmn:10 Km

Gempa Mag:1.8, 01-Sep-2025 06:38:49WIB, Lok:1.49LS, 120.49BT (31 km BaratDaya POSO-SULTENG), Kedlmn:10 Km

Gempa Mag:2.5, 01-Sep-2025 06:30:46WIB, Lok:9.03LS, 119.27BT (41 km TimurLaut TAMBOLAKA-NTT), Kedlmn:51 Km

Gempa Mag:2.0, 01-Sep-2025 04:36:54WIB, Lok:2.03LS, 120.65BT (71 km BaratDaya POSO-SULTENG), Kedlmn:5 Km

Gempa Mag:2.5, 01-Sep-2025 03:53:00WIB, Lok:6.51LS, 107.27BT (19 km BaratLaut KAB-PURWAKARTA-JABAR), Kedlmn:10 Km

Penulis : Mia Chitra Dinisari
Editor : Mia Chitra Dinisari

