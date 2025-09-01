Mahasiswa Demo di Gedung DPR Senin (1/9), Polisi Terjunkan 5.369 Personel

Polisi terjunkan 5.369 personel gabungan untuk amankan demo mahasiswa di gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Senin (1/9/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Polisi menerjunkan 5.369 personel dalam aksi unjuk rasa dari kelompok aliansi masyarakat dan mahasiswa di depan Gedung DPR/MPR Jakarta pada Senin (1/9/2025).

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menjelaskan ribuan personel itu merupakan gabungan dari kepolisian, TNI, hingga Pemda Jakarta.

"Khusus pengamanan demo di DPR ada 5.369 personel," kata Susatyo dalam keterangan tertulis, Senin (1/9/2025).

Susatyo menekankan pengamanan bakal dilakukan secara humanis, tanpa penggunaan senjata api. Di samping itu, dia mengimbau agar massa tidak melakukan tindakan anarkis seperti merusak fasilitas umum.

“Kami ingin memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. Pengamanan ini dilakukan untuk menjaga kelancaran penyampaian aspirasi publik,” imbuhnya.

Adapun, Susatyo mengemukakan bahwa pihaknya sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas bersifat situasional dalam aksi unjuk rasa kali ini.

Artinya, rekayasa lalu lintas ini bakal diterapkan apabila terdapat peningkatan aktivitas di lapangan. Dengan demikian, dia mengimbau agar pengendara bisa menggunakan jalur alternatif saat aksi berlangsung.

“Arus lalin situasional melihat ekskalasi massa di lapangan. Kami memohon pengertian masyarakat. Keselamatan dan kenyamanan bersama menjadi prioritas kami,” pungkasnya.