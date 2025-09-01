Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Mahasiswa Demo di Gedung DPR Senin (1/9), Polisi Terjunkan 5.369 Personel

Polisi terjunkan 5.369 personel gabungan untuk amankan demo mahasiswa di gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Senin (1/9/2025).
Anshary Madya Sukma
Anshary Madya Sukma - Bisnis.com
Senin, 1 September 2025 | 09:51
Share
Massa aksi memadati gerbang depan komplek Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Sabtu (30/8/2025). Aksi unjuk rasa digelar sebagai bentuk protes terhadap kenaikan tunjangan anggota DPR dan reformasi di tubuh parlemen. Bisnis/Abdurachman
Massa aksi memadati gerbang depan komplek Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Sabtu (30/8/2025). Aksi unjuk rasa digelar sebagai bentuk protes terhadap kenaikan tunjangan anggota DPR dan reformasi di tubuh parlemen. Bisnis/Abdurachman

Bisnis.com, JAKARTA — Polisi menerjunkan 5.369 personel dalam aksi unjuk rasa dari kelompok aliansi masyarakat dan mahasiswa di depan Gedung DPR/MPR Jakarta pada Senin (1/9/2025).

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menjelaskan ribuan personel itu merupakan gabungan dari kepolisian, TNI, hingga Pemda Jakarta.

"Khusus pengamanan demo di DPR ada 5.369 personel," kata Susatyo dalam keterangan tertulis, Senin (1/9/2025).

Susatyo menekankan pengamanan bakal dilakukan secara humanis, tanpa penggunaan senjata api. Di samping itu, dia mengimbau agar massa tidak melakukan tindakan anarkis seperti merusak fasilitas umum.

“Kami ingin memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. Pengamanan ini dilakukan untuk menjaga kelancaran penyampaian aspirasi publik,” imbuhnya.

Adapun, Susatyo mengemukakan bahwa pihaknya sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas bersifat situasional dalam aksi unjuk rasa kali ini.

Baca Juga

Artinya, rekayasa lalu lintas ini bakal diterapkan apabila terdapat peningkatan aktivitas di lapangan. Dengan demikian, dia mengimbau agar pengendara bisa menggunakan jalur alternatif saat aksi berlangsung.

“Arus lalin situasional melihat ekskalasi massa di lapangan. Kami memohon pengertian masyarakat. Keselamatan dan kenyamanan bersama menjadi prioritas kami,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Anshary Madya Sukma
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

BlackRock Accumulates Shares of Bumi Resources (BUMI), Bukalapak (BUKA)
Premium
12 menit yang lalu

BlackRock Accumulates Shares of Bumi Resources (BUMI), Bukalapak (BUKA)

Rekomendasi untuk Saham TBS Energi (TOBA) Milik Luhut saat IHSG Rawan Terkoreksi
Premium
1 jam yang lalu

Rekomendasi untuk Saham TBS Energi (TOBA) Milik Luhut saat IHSG Rawan Terkoreksi

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Menko Airlangga Jamin Stabilitas, Imbau Pengusaha Tetap Tenang

Menko Airlangga Jamin Stabilitas, Imbau Pengusaha Tetap Tenang

Pesan Menyentuh Menkeu Sri Mulyani Usai Rumahnya Dijarah Massa Anarkis

Pesan Menyentuh Menkeu Sri Mulyani Usai Rumahnya Dijarah Massa Anarkis

Cek Fakta: Hoaks, Pesan Berantai Warga Tionghoa Diminta Batasi Aktivitas Imbas Demo

Cek Fakta: Hoaks, Pesan Berantai Warga Tionghoa Diminta Batasi Aktivitas Imbas Demo

Pengusaha Wanti-Wanti Dampak dari Gelombang Demo ke Ekonomi

Pengusaha Wanti-Wanti Dampak dari Gelombang Demo ke Ekonomi

Polisi Ungkap Alasan Massa Demo Ricuh hingga Bakar Gedung DPRD Makassar

Polisi Ungkap Alasan Massa Demo Ricuh hingga Bakar Gedung DPRD Makassar

Kapan Polisi Boleh Menggunakan Senjata Api? Ini Dasar Hukum dan SOP Polri

Kapan Polisi Boleh Menggunakan Senjata Api? Ini Dasar Hukum dan SOP Polri

Poin-poin Penting Pernyataan Prabowo Bersama Ketum Parpol soal Aksi Demonstrasi

Poin-poin Penting Pernyataan Prabowo Bersama Ketum Parpol soal Aksi Demonstrasi

Profil dan Harta Kekayaan Adies Kadir yang Dinonaktifkan Golkar dari DPR RI

Profil dan Harta Kekayaan Adies Kadir yang Dinonaktifkan Golkar dari DPR RI

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Eks Menag Yaqut Tiba KPK, jadi Saksi Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024
Hukum
15 menit yang lalu

Eks Menag Yaqut Tiba KPK, jadi Saksi Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024

Mahasiswa Demo di Gedung DPR Senin (1/9), Polisi Terjunkan 5.369 Personel
Nasional
21 menit yang lalu

Mahasiswa Demo di Gedung DPR Senin (1/9), Polisi Terjunkan 5.369 Personel

Cek Fakta: Hoaks, Pesan Berantai Warga Tionghoa Diminta Batasi Aktivitas Imbas Demo
Cek Fakta
22 menit yang lalu

Cek Fakta: Hoaks, Pesan Berantai Warga Tionghoa Diminta Batasi Aktivitas Imbas Demo

Pesan Menyentuh Menkeu Sri Mulyani Usai Rumahnya Dijarah Massa Anarkis
Nasional
27 menit yang lalu

Pesan Menyentuh Menkeu Sri Mulyani Usai Rumahnya Dijarah Massa Anarkis

Gempa Magnitudo 4,4 Guncang Tasikmalaya Jabar, Lampung Magnitudo 2,5
Nasional
1 jam yang lalu

Gempa Magnitudo 4,4 Guncang Tasikmalaya Jabar, Lampung Magnitudo 2,5

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Surya Paloh Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi Nasdem di DPR

2

Prabowo Mendadak Panggil Seluruh Ketum Parpol ke Istana Siang Ini (31/8)

3

Prabowo: Tunjangan DPR akan Dicabut dan Tak Ada Kunjungan Luar Negeri

4

Mabes TNI Angkat Bicara Soal Viral Intel Tentara jadi Provokator Demo

5

Kronologi Rumah Menkeu Sri Mulyani di Bintaro Dijarah Massa Tak Dikenal

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pernyataan Lengkap Prabowo di Istana: Tunjangan DPR Dihapus hingga Tudingan Makar

Pernyataan Lengkap Prabowo di Istana: Tunjangan DPR Dihapus hingga Tudingan Makar

Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama September 2025, Ada Long Weekend

Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama September 2025, Ada Long Weekend

Kronologi Rumah Menkeu Sri Mulyani di Bintaro Dijarah Massa Tak Dikenal

Kronologi Rumah Menkeu Sri Mulyani di Bintaro Dijarah Massa Tak Dikenal

PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Dilengserkan, Siapa Kandidat Penggantinya?

PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Dilengserkan, Siapa Kandidat Penggantinya?

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Markas Gegana di Kramat Raya Terbakar, Diduga Akibat Ulah Pemulung
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Surya Paloh Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi Nasdem di DPR

2

Prabowo Mendadak Panggil Seluruh Ketum Parpol ke Istana Siang Ini (31/8)

3

Prabowo: Tunjangan DPR akan Dicabut dan Tak Ada Kunjungan Luar Negeri

4

Mabes TNI Angkat Bicara Soal Viral Intel Tentara jadi Provokator Demo

5

Kronologi Rumah Menkeu Sri Mulyani di Bintaro Dijarah Massa Tak Dikenal