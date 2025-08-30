Uya Kuya Sampaikan Permintaan Maaf ke Masyarakat, Minta Kesempatan Sekali Lagi

Uya Kuya, anggota DPR RI dari PAN, meminta maaf atas kegaduhan akibat demonstrasi dan berjanji memperbaiki diri serta meminta kesempatan kedua.

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota DPR RI dari partai PAN, Surya Utama alias Uya Kuya melalui akun media sosialnya menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat usai gelombang demonstrasi besar-besaran yang terjadi sejak beberapa hari terakhir.

Mengenakan kemeja berwarna abu-abu, Uya kuya menyatakan tidak ada niatan dari dalam dirinya untuk membuat suasana menjadi gaduh seperti sekarang ini.

"Assalamualaikum warohmatulah wabarokatuh. Saya Uya Kuya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Tulus dari lubuk hati saya yang paling dalam untuk seluruh masyarakat Indonesia atas apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini atas perbuatan yang saya lakukan baik sengaja ataupun tidak sengaja," ucap Uya, Sabtu (30/8/2025).

"Kami memahami bahwa apa yang terjadi ini mengakibatkan luka yang mendalam bagi masyarakat Indonesia. Terutama korban yang harus gugur dan terluka akibat bentrokan-bentrokan yang terjadi," ucap Uya suami dari Astrid Khairunisha.

"Tidak ada niat sedikit pun dari hati kami untuk membuat suasana ini menjadi gaduh," tambahnya.

Uya Kuya juga berjanji akan memperbaiki kesalahannya dan menjadi anggota DPR yang lebih baik lagi.

"Tapi janji dari hati saya yang paling dalam. Saya akan berhati-hati lagi dalam bersikap dan bersungguh-sungguh untuk mewakili warga Indonesia sebagai anggota DPR RI. Beri saya kesempatan sekali lagi untuk menjadi lebih baik lagi, untuk bisa memberikan lebih maksimal dari yang sudah saya lakukan selama ini," ucap Uya.

"Saya minta maaf sedalam-dalamnya sekali lagi dari hati saya yang paling dalam. Mudah-mudahan ini menjadi introspeksi buat saya agar saya lebih berhati-hati lagi dalam menjalankan tugas dan kewajiban saya sebagai anggota DPR RI khususnya untuk Dapil saya dan seluruh masyarakat Indonesia. Saya akan lakukan yang terbaik. Beri saya kesempatan. Wassalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh," tutup Uya.