Zulhas Keluarkan Maklumat Minta Kader Jangan Flexing dan Arogan

Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, mengeluarkan maklumat agar kader partai tidak arogan dan flexing, serta siap dievaluasi, demi merespons kritik publik.
Annisa Nurul Amara
Annisa Nurul Amara
Sabtu, 30 Agustus 2025 | 16:11
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai menghadiri rapat persiapan peluncuran 80.000 Koperasi Desa Merah Putih di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2025). /Bisnis-Ni Luh Anggela
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai menghadiri rapat persiapan peluncuran 80.000 Koperasi Desa Merah Putih di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2025). /Bisnis-Ni Luh Anggela

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas mengeluarkan maklumat kepada seluruh kader partai yang menjadi anggota DPR dan DPRD, sebagai respons atas situasi yang belakangan ini sedang memanas di Tanah Air.

Maklumat yang diunggah melalui Instagram @amanatnasional berisikan wanti-wanti agar seluruh anggota bertindak, berpenampilan, dan berbicara sesuai kepatuhan. 

“Peka terhadap situasi, penuh empati, jangan flexing, jangan arogan. Rendah hati dalam mendengar aspirasi ataupun merespons kritik publik,” katanya dalam unggahan tersebut, Sabtu (30/8/2025).

Zulhas meminta agar para kadernya yang duduk di DPR dan DPRD dapat mencerna, memahami, meresapi, dan melaksanakan maklumatnya ini dengan sebaik-baiknya.

“Anggota DPR dan DPRD Partai Amanat Nasional harus Siap dievaluasi status, posisi, tunjangan dan fasilitasnya,” ucap dia.

Sebelum wanti-wanti Zulhas ini diterbitkan, sikap anggota DPR yang seolah acuh dengan masyarakat tengah menuai kritikan di publik. 

Misalnya saja kader PAN sendiri yakni Sekjen PAN Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dan Uya Kuya sebagai anggota DPR ikut berjoget seusai pidato kenegaraan presiden RI pada sidang Tahunan MPR RI bersama DPR-DPD RI.

Annisa Nurul Amara
David Eka Issetiabudi

