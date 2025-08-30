Bisnis Indonesia Premium
Viral! Video Diduga Rumah Ahmad Sahroni Dijarah Warga

Video viral menunjukkan rumah Ahmad Sahroni di Tanjung Priok dijarah warga setelah kerusuhan terkait insiden tragis yang menewaskan pengemudi ojol.
Rizqi Rajendra
Rizqi Rajendra - Bisnis.com
Sabtu, 30 Agustus 2025 | 18:51
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2024)/Bisnis-Annisa Nurul Amara
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2024)/Bisnis-Annisa Nurul Amara

Bisnis.com, JAKARTA – Beredar di media sosial video diduga rumah anggota DPR RI, Ahmad Sahroni di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara dijarah warga pada, Sabtu (30/8/2025).

Dilihat dari video yang beredar, tampak ratusan warga menggeruduk rumah diduga milik Ahmad Sahroni tersebut dan melemparinya dengan batu hingga mengakibatkan kaca pecah, dan berusaha menjebol pagar.

Ketika pagar berhasil dijebol, warga pun berhamburan masuk dan menjarah beberapa isi rumah tersebut, di antaranya yakni perabot rumah tangga, aksesoris, hingga televisi. Tak hanya itu, ada action figure salah satu karakter fiksi, Iron Man setinggi sekitar 1,5 meter ikut digondol oleh warga.

"Awas keciduk, muka kalian nggak ada yang pakai masker," ujar salah satu warga berteriak.

Penjarahan warga di rumah Ahmad Sahroni ini terjadi selang sehari setelah aksi demonstrasi massa pada Jumat (29/8/2025) yang memicu kerusuhan di berbagai titik di Jakarta, serta sejumlah daerah lain di Indonesia.

Aksi ini dipicu insiden tragis sehari sebelumnya yang menewaskan seorang pengemudi ojek online (ojol), Affan Kurniawan, setelah terlindas kendaraan taktis (Rantis) Barakuda milik Brimob.

Perlu diketahui, sebelumnya pernyataan Ahmad Sahroni menuai kontroversi, dengan mengatakan bahwa pihak yang menyerukan bubarkan DPR memiliki mental "tertolol sedunia".

"Mental manusia yang begitu adalah mental manusia tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma mental bilang bubarkan DPR, itu adalah orang tolol sedunia," kata Ahmad Sahroni saat kunjungan kerja di Polda Sumut, Jumat (22/8/2025).

Adapun, Sahroni menjelaskan bahwa pernyataan itu tidak dimaksudkan untuk masyarakat melainkan terhadap pihak yang logika berpikir soal pembubaran DPR.

Menurutnya, pembubaran DPR justru malah bisa jadi melemahkan sistem demokrasi. Pasalnya, jika badan legislatif itu dibubarkan maka tidak akan ada pihak yang menjadi pengawas atas jalannya pemerintahan.

Tak lama setelah itu, anggota DPR Fraksi Nasdem itu telah dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi III, dan kini Sahroni menjadi anggota di Komisi I DPR RI.

Penulis : Rizqi Rajendra
Editor : David Eka Issetiabudi

