IGK Manila Meninggal, Surya Paloh Pimpin Upacara Penghormatan Terakhir

Surya Paloh memimpin upacara penghormatan terakhir untuk IGK Manila di ABN Partai NasDem, Jakarta.
Feni Freycinetia Fitriani
Feni Freycinetia Fitriani - Bisnis.com
Senin, 18 Agustus 2025 | 17:40
Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh saat memimpin prosesi penghormatan terakhir dan persemayaman di Aula Akademi Bela Negara Partai NasDem, Pancoran, Jakarta Selatan (18/8/2025). (ANTARA/HO-NasDem)
Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh saat memimpin prosesi penghormatan terakhir dan persemayaman di Aula Akademi Bela Negara Partai NasDem, Pancoran, Jakarta Selatan (18/8/2025). (ANTARA/HO-NasDem)

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh memimpin prosesi penghormatan terakhir dan persemayaman tokoh olahraga sekaligus purnawirawan militer dan pengurus di Partai NasDem Mayjen (purn) I Gusti Kompyang (IGK) Manila.

Prosesi penghormatan terakhir dan persemayaman itu dilakukan di Aula Akademi Bela Negara Partai NasDem, Pancoran, Jakarta Selatan, sekitar pukul 14.18 WIB.

"Jenazah orang yang paling kita sayangi, kita kasihi, yang telah mendedikasikan semua dirinya untuk memberikan sesuatu yang amat berarti bagi satu proses pendidikan berbangsa dan bernegara dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Akademi Bela Negara sekaligus sebagai Sekretaris Majelis tinggi Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem," kata Surya Paloh dilansir dari Antara, Senin (18/8/2025). 

Mewakili keluarga besar Partai NasDem, Surya Paloh menyampaikan duka cita mendalam atas kepergian IGK Manila yang berpulang di Jakarta pada Senin pagi.

"Atas nama seluruh keluarga besar Partai Nasdem kita melepaskan jenazah senior kita, mentor kita, sahabat kita I Gusti Kompyang Manila," ucapnya.

Dia menyebut IGK Manila telah meninggalkan catatan yang tak terlupakan atas dedikasi semasa hidupnya. 

"Dedikasi yang diberikannya adalah dengan segala ketulusan hati, tanpa mengenalnya lelah, memberikan seluruh kekuatan energi yang dia miliki bagi sesuatu yang berarti bagi ruang, kapasitas, dan tanggung jawab yang ada di pundaknya," ujarnya.

Paloh juga memanjatkan doa agar arwah beliau dapat diterima dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Sang Pencipta

"Dan segala kekurangan, kekhilafan, dosa yang ada pada dirinya kita mohonkan diampuni," katanya.

Dia menambahkan bahwa jenazah IGK Manila akan disemayamkan selama dua malam di ABN Partai NasDem hingga Rabu (20/8) untuk selanjutnya jenazah akan dikremasikan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta.

"Hari Rabu pagi sekitar jam 10.00 pagi kita akan melepaskan secara resmi jenazah beliau menuju Rumah Sakit RSPAD untuk dalam satu prosesi kremasi seperti apa yang telah dipesankan oleh beliau," kata dia.

Selain Paloh, prosesi persemayaman dan penghormatan terakhir terhadap IGK Manila itu dihadiri pula oleh Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Viktor Bungtilu Laiskodat, Wakil Ketua Komisi XII DPR Sugeng Suparwoto, mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, hingga anggota Komisi XIII DPR RI Ali Mazi.

Selain itu tampak hadir pula, Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem Hermawi Taslim, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung.

Penulis : Feni Freycinetia Fitriani
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Topik

Buka Data Rekening Terdakwa TPPU Tak Langgar Hukum, Ini Pasalnya
Nasional
17 menit yang lalu

Buka Data Rekening Terdakwa TPPU Tak Langgar Hukum, Ini Pasalnya

IGK Manila Meninggal, Surya Paloh Pimpin Upacara Penghormatan Terakhir
Nasional
58 menit yang lalu

IGK Manila Meninggal, Surya Paloh Pimpin Upacara Penghormatan Terakhir

Trump dan Zelensky Bakal Bertemu, Uni Eropa Ikut Pantau
Internasional
1 jam yang lalu

Trump dan Zelensky Bakal Bertemu, Uni Eropa Ikut Pantau

Detak Asta Cita dan Ketahanan Energi dari Jantung Sulawesi
Nasional
17 Agt 2025 | 10:16 WIB

Detak Asta Cita dan Ketahanan Energi dari Jantung Sulawesi

Setya Novanto Bebas Bersyarat, KPK Ingatkan Dampak Kejahatan Korupsi e-KTP
Hukum
2 jam yang lalu

Setya Novanto Bebas Bersyarat, KPK Ingatkan Dampak Kejahatan Korupsi e-KTP

Brigjen Pol H Hengki Akhirnya Resmi Jabat Kapolda Banten
Nasional
2 jam yang lalu

Brigjen Pol H Hengki Akhirnya Resmi Jabat Kapolda Banten

