Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Trump dan Zelensky Bakal Bertemu, Uni Eropa Ikut Pantau

Pertemuan antara Trump, Zelensky, dan Uni Eropa untuk membicarakan peta jalan perdamaian perang Rusia vs Ukraina setelah Trump bertemu dengan Putin.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Senin, 18 Agustus 2025 | 17:21
Share
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy (kiri) dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pertemuan bilateral di Gedung Putih, Washington D.C, Amerika Serikat pada Jumat (28/2/2025) waktu setempat. / Reuters-Brian Snyder/File Photo
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy (kiri) dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pertemuan bilateral di Gedung Putih, Washington D.C, Amerika Serikat pada Jumat (28/2/2025) waktu setempat. / Reuters-Brian Snyder/File Photo

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersama para pemimpin Eropa akan bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington DC, AS pada Senin (18/5/2025).

Pertemuan antara Trump, Zelensky, dan Uni Eropa untuk membicarakan peta jalan perdamaian perang Rusia vs Ukraina di tengah kekhawatiran bahwa Trump bisa menekan Kyiv agar menerima kesepakatan yang lebih menguntungkan Moskow.

Dikutip melalui Reuters, sejumlah pemimpin dari Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Finlandia, Uni Eropa, dan NATO hadir guna memberikan dukungan diplomatik kepada Zelensky di momen krusial perang yang sudah berlangsung 42 bulan, menewaskan puluhan ribu orang, dan memaksa jutaan warga mengungsi.

Menurut jadwal resmi Gedung Putih, Trump akan lebih dulu menerima Zelenskiy di Oval Office pukul 13.15 waktu setempat (17.15 GMT), kemudian menggelar pertemuan bersama para pemimpin Eropa di East Room pukul 15.00 (19.00 GMT).

Langkah diplomatik ini berlangsung setelah Trump menerima Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada Jumat lalu. Saat itu, Trump menyatakan bahwa sudah waktunya mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang.

“Presiden Zelensky bisa mengakhiri perang dengan Rusia hampir seketika, jika dia mau, atau dia bisa terus berperang,” tulis Trump di platform Truth Social.

Baca Juga

Namun, Zelensky menolak garis besar usulan Putin, termasuk syarat agar Ukraina menyerahkan sisa wilayah Donetsk yang kini masih dikuasai seperempatnya oleh Kyiv.

“Kami butuh negosiasi nyata, artinya dimulai dari garis depan saat ini,” tegas Zelenskiy di Brussel pada Minggu.

Dia menambahkan, konstitusi Ukraina melarang pemerintah menyerahkan wilayah negara.

Lebih mengkhawatirkan bagi Kyiv adalah perubahan sikap Trump. Jika sebelumnya dia sempat mendukung proposal Ukraina untuk gencatan senjata segera disertai pembicaraan lebih dalam, kini Trump tampak lebih condong ke pendekatan Rusia menyepakati perjanjian komprehensif sambil pertempuran tetap berjalan.

Kendati demikian, Zelensky menyampaikan apresiasinya atas undangan Trump.

“Saya bersyukur kepada Presiden Amerika Serikat atas undangan ini. Kita semua sama-sama ingin perang ini berakhir cepat dan terjamin. Rusia harus mengakhiri perang yang mereka mulai. Saya berharap kekuatan bersama Amerika dan sahabat-sahabat Eropa kita bisa memaksa Rusia menuju perdamaian sejati,” ujarnya melalui aplikasi Telegram setibanya di Washington pada Minggu malam.

Halaman
  1. 1
  2. 2

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Manuver Diam-diam Konglomerat India ke China Saat Hubungan dengan AS Memanas
Premium
9 menit yang lalu

Manuver Diam-diam Konglomerat India ke China Saat Hubungan dengan AS Memanas

5.4% Economic Growth Target to Stimulate Consumer Sector, Economists Say
Premium
39 menit yang lalu

5.4% Economic Growth Target to Stimulate Consumer Sector, Economists Say

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Manuver Diam-diam Konglomerat India ke China Saat Hubungan dengan AS Memanas

Manuver Diam-diam Konglomerat India ke China Saat Hubungan dengan AS Memanas

Harga Emas Hari Ini, Senin 18 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

Harga Emas Hari Ini, Senin 18 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

Eropa

Eropa "Temani" Zelensky Bertemu Putin Bahas Tekanan dari Rusia

Trump Desak Perdamaian Cepat dengan Rusia, Uni Eropa Tegaskan Dukungan bagi Ukraina

Trump Desak Perdamaian Cepat dengan Rusia, Uni Eropa Tegaskan Dukungan bagi Ukraina

Emisi Gas Rumah Kaca Uni Eropa Alami Kenaikan 3,4% Pada Kuartal I/2025

Emisi Gas Rumah Kaca Uni Eropa Alami Kenaikan 3,4% Pada Kuartal I/2025

Eropa Tegas Atur Ruang Digital, Kesepakatan Dagang dengan AS Berisiko Terganggu

Eropa Tegas Atur Ruang Digital, Kesepakatan Dagang dengan AS Berisiko Terganggu

Melania Trump Ikut Kirim Surat ke Putin, Apa Isinya?

Melania Trump Ikut Kirim Surat ke Putin, Apa Isinya?

Jalan Reli Harga Emas di Persimpangan Tunggu Sinyal Trump–Putin

Jalan Reli Harga Emas di Persimpangan Tunggu Sinyal Trump–Putin

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Buka Data Rekening Terdakwa TPPU Tak Langgar Hukum, Ini Pasalnya
Nasional
17 menit yang lalu

Buka Data Rekening Terdakwa TPPU Tak Langgar Hukum, Ini Pasalnya

IGK Manila Meninggal, Surya Paloh Pimpin Upacara Penghormatan Terakhir
Nasional
59 menit yang lalu

IGK Manila Meninggal, Surya Paloh Pimpin Upacara Penghormatan Terakhir

Trump dan Zelensky Bakal Bertemu, Uni Eropa Ikut Pantau
Internasional
1 jam yang lalu

Trump dan Zelensky Bakal Bertemu, Uni Eropa Ikut Pantau

Detak Asta Cita dan Ketahanan Energi dari Jantung Sulawesi
Nasional
17 Agt 2025 | 10:16 WIB

Detak Asta Cita dan Ketahanan Energi dari Jantung Sulawesi

Setya Novanto Bebas Bersyarat, KPK Ingatkan Dampak Kejahatan Korupsi e-KTP
Hukum
2 jam yang lalu

Setya Novanto Bebas Bersyarat, KPK Ingatkan Dampak Kejahatan Korupsi e-KTP

Brigjen Pol H Hengki Akhirnya Resmi Jabat Kapolda Banten
Nasional
2 jam yang lalu

Brigjen Pol H Hengki Akhirnya Resmi Jabat Kapolda Banten

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Momen Haru Anggota Paskibra Saling Menguatkan saat Upacara HUT ke-80 RI di Istana Merdeka

2

Trump Bertemu Putin, Akankah Tensi Geopolitik Global Bakal Turun?

3

Puan Sebut Pertemuan Megawati dan Prabowo Akan Segera Terjadi, Kapan?

4

Rekayasa Lalin Karnaval HUT RI: Jalan Sudirman-Thamrin Ditutup Malam Ini

5

Presiden Prabowo akan Lepas Karnaval HUT ke-80 RI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Jerat Kasus Proyek e-KTP Setya Novanto hingga Bebas Bersyarat dari Lapas Sukamiskin

Jerat Kasus Proyek e-KTP Setya Novanto hingga Bebas Bersyarat dari Lapas Sukamiskin

Sosok Silet Open Up, Penyanyi Lagu Tabola Bale yang Sukses Guncang Istana Merdeka

Sosok Silet Open Up, Penyanyi Lagu Tabola Bale yang Sukses Guncang Istana Merdeka

Momen Prabowo Cium Bendera Merah Putih sebelum Dikibarkan di Istana Merdeka

Momen Prabowo Cium Bendera Merah Putih sebelum Dikibarkan di Istana Merdeka

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Kata Paling Banyak Disebut dalam Pidato Kenegaraan Prabowo: Ekonomi, Sekolah, hingga Kekayaan

Kata Paling Banyak Disebut dalam Pidato Kenegaraan Prabowo: Ekonomi, Sekolah, hingga Kekayaan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Lewotobi Laki-laki Kembali Erupsi
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Momen Haru Anggota Paskibra Saling Menguatkan saat Upacara HUT ke-80 RI di Istana Merdeka

2

Trump Bertemu Putin, Akankah Tensi Geopolitik Global Bakal Turun?

3

Puan Sebut Pertemuan Megawati dan Prabowo Akan Segera Terjadi, Kapan?

4

Rekayasa Lalin Karnaval HUT RI: Jalan Sudirman-Thamrin Ditutup Malam Ini

5

Presiden Prabowo akan Lepas Karnaval HUT ke-80 RI