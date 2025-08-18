Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Melania Trump Ikut Kirim Surat ke Putin, Apa Isinya?

Melania Trump kirim surat ke Putin, ajak lindungi anak-anak dunia demi masa depan damai, serukan penyelesaian konflik global.
Restu Wahyuning Asih
Restu Wahyuning Asih - Bisnis.com
Senin, 18 Agustus 2025 | 07:26
Share
Presiden terpilih AS Donald Trump dan istrinya Melania Trump tiba untuk menghadiri kebaktian di Gereja St. John pada Hari Pelantikan masa jabatan kedua Donald Trump sebagai presiden di Washington, AS, 20 Januari 2025. REUTERS/Jeenah Moon
Presiden terpilih AS Donald Trump dan istrinya Melania Trump tiba untuk menghadiri kebaktian di Gereja St. John pada Hari Pelantikan masa jabatan kedua Donald Trump sebagai presiden di Washington, AS, 20 Januari 2025. REUTERS/Jeenah Moon

Bisnis.com, JAKARTA - Melania Trump, istri dari Presiden Donald Trump, ikut menuliskan surat untuk dibaca oleh Vladimir Putin.

Surat miliknya kemudian dititipkan kepada sang suami, yang telah membuat perjanjian pertemuan dengan pemimpin Rusia pada Jumat (15/8) lalu.

Trump kemudian membagikan di media sosial tentang isi dari "surat perdamaian" yang dikirim oleh Melania kepada Putin.

Ibu Negara menulis "sudah waktunya" untuk melindungi anak-anak dan generasi mendatang di seluruh dunia.

"Setiap anak berbagi mimpi tenang yang sama di hati mereka, baik yang lahir secara acak di pedesaan suatu negara atau di pusat kota yang megah. Mereka memimpikan cinta, kemungkinan, dan keamanan dari bahaya," demikian awal surat Melania Trump, dikutip dari ABC, Senin.

Melania kemudian menulis bahwa semua anak dilahirkan dalam keadaan tidak bersalah, terlepas dari kewarganegaraan, pandangan politik, atau keyakinan mereka.

"Sebuah konsep sederhana namun mendalam, Tuan Putin, dan saya yakin Anda setuju, adalah bahwa setiap keturunan generasi memulai hidup mereka dengan kemurnian—kepolosan yang melampaui geografi, pemerintahan, dan ideologi," ujarnya.

Ia kemudian menyinggung mengenai masa depan yang bisa saja terenggut karena keadaan yang terus "memanas" hingga saat ini.

Ibu negara mengatakan kepada presiden Rusia bahwa melindungi anak-anak akan lebih dari "sekadar melayani Rusia" dan akan melayani kemanusiaan itu sendiri.

"Ide yang begitu berani melampaui segala sekat manusia, dan Anda, Tuan Putin, siap untuk mewujudkan visi ini dengan goresan pena hari ini," pungkasnya.

Di akhir suratnya, Melania kemudian menulis "sudah waktunya" yang mengisyaratkan bahwa ini adalah saat untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi.

Adapun diketahui, Presiden Trump menyatakan usai pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada Jumat lalu bahwa ia akan mendorong Zelensky membuat kesepakatan cepat.

Dirinya juga menunjukkan sikap terbuka atas tuntutan Putin agar Ukraina menyerahkan wilayah luas di bagian timur.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Restu Wahyuning Asih
Editor : Restu Wahyuning Asih

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Di Balik Investor Kakap yang Getol Borong Saham Telkom (TLKM)
Premium
23 menit yang lalu

Di Balik Investor Kakap yang Getol Borong Saham Telkom (TLKM)

Jalan Reli Harga Emas di Persimpangan Tunggu Sinyal Trump–Putin
Premium
2 jam yang lalu

Jalan Reli Harga Emas di Persimpangan Tunggu Sinyal Trump–Putin

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Harga Emas Hari Ini, Senin 18 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

Harga Emas Hari Ini, Senin 18 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

Eropa

Eropa "Temani" Zelensky Bertemu Putin Bahas Tekanan dari Rusia

Potret Melania Trump, Ini Profil Fotografer Regine Mahaux

Potret Melania Trump, Ini Profil Fotografer Regine Mahaux

Keuangan Apik Emiten Kolaborasi Trump (KPIG) dan Rencana Bisnis 2025

Keuangan Apik Emiten Kolaborasi Trump (KPIG) dan Rencana Bisnis 2025

Trump Keluarkan AS dari UNESCO, Ngambek Palestina Diakui sebagai Anggota

Trump Keluarkan AS dari UNESCO, Ngambek Palestina Diakui sebagai Anggota

Trump Kini Ancam Sekutu Rusia Terkena Tarif 100%

Trump Kini Ancam Sekutu Rusia Terkena Tarif 100%

Jalan Reli Harga Emas di Persimpangan Tunggu Sinyal Trump–Putin

Jalan Reli Harga Emas di Persimpangan Tunggu Sinyal Trump–Putin

Trump Tunda Rencana Tarif Tambahan untuk China atas Impor Minyak Rusia

Trump Tunda Rencana Tarif Tambahan untuk China atas Impor Minyak Rusia

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Eropa
Internasional
1 jam yang lalu

Eropa "Temani" Zelensky Bertemu Putin Bahas Tekanan dari Rusia

Mereka yang Merdeka dan Bebas dari Tahanan
Hukum
1 jam yang lalu

Mereka yang Merdeka dan Bebas dari Tahanan

Melania Trump Ikut Kirim Surat ke Putin, Apa Isinya?
Internasional
1 jam yang lalu

Melania Trump Ikut Kirim Surat ke Putin, Apa Isinya?

Trump Desak Perdamaian Cepat dengan Rusia, Uni Eropa Tegaskan Dukungan bagi Ukraina
Internasional
2 jam yang lalu

Trump Desak Perdamaian Cepat dengan Rusia, Uni Eropa Tegaskan Dukungan bagi Ukraina

Usai Bertemu Putin, Trump Disebut Dukung Rencana Penyerahan Wilayah Ukraina ke Rusia
Internasional
4 jam yang lalu

Usai Bertemu Putin, Trump Disebut Dukung Rencana Penyerahan Wilayah Ukraina ke Rusia

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Simak! Link & Jadwal Upacara Penurunan Bendera HUT ke-80 RI 17 Agustus 2025

2

Sosok Silet Open Up, Penyanyi Lagu Tabola Bale yang Sukses Guncang Istana Merdeka

3

Profil Petugas Upacara Penurunan Bendera HUT ke-80 RI, Komandan dan Paskibraka

4

HUT ke-80 RI, Ahok: Jangan Ada Pihak yang Gunakan Kekuasaan Seenaknya!

5

Ketum PDI-P Megawati Ungkap 7 Tantangan yang Dihadapi Indonesia

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Sosok Silet Open Up, Penyanyi Lagu Tabola Bale yang Sukses Guncang Istana Merdeka

Sosok Silet Open Up, Penyanyi Lagu Tabola Bale yang Sukses Guncang Istana Merdeka

Momen Prabowo Cium Bendera Merah Putih sebelum Dikibarkan di Istana Merdeka

Momen Prabowo Cium Bendera Merah Putih sebelum Dikibarkan di Istana Merdeka

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Kata Paling Banyak Disebut dalam Pidato Kenegaraan Prabowo: Ekonomi, Sekolah, hingga Kekayaan

Kata Paling Banyak Disebut dalam Pidato Kenegaraan Prabowo: Ekonomi, Sekolah, hingga Kekayaan

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Pertunjukan Kesenian di ARTSUBS 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Simak! Link & Jadwal Upacara Penurunan Bendera HUT ke-80 RI 17 Agustus 2025

2

Sosok Silet Open Up, Penyanyi Lagu Tabola Bale yang Sukses Guncang Istana Merdeka

3

Profil Petugas Upacara Penurunan Bendera HUT ke-80 RI, Komandan dan Paskibraka

4

HUT ke-80 RI, Ahok: Jangan Ada Pihak yang Gunakan Kekuasaan Seenaknya!

5

Ketum PDI-P Megawati Ungkap 7 Tantangan yang Dihadapi Indonesia