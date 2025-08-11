Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rakernas NasDem Bidik Posisi 3 Besar dalam Perolehan Suara Pemilu 2029

Partai NasDem menargetkan posisi tiga besar dalam perolehan suara di Pemilu 2029.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 02:30
Share
Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh (tengah) didampingi jajaran pengurus tingkat DPW provinsi dan DPP berfoto bersama saat menutup Rakernas I di Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (10/8/2025). ANTARA/HO-Dokumentasi NasDem
Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh (tengah) didampingi jajaran pengurus tingkat DPW provinsi dan DPP berfoto bersama saat menutup Rakernas I di Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (10/8/2025). ANTARA/HO-Dokumentasi NasDem

Bisnis.com, JAKARTA - Partai Nasional Demokrat (NasDem) menargetkan masuk tiga besar perolehan suara pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2029. Target ini dicanangkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I NasDem di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada 8-10 Agustus 2025.

"Rakernas ini telah membawa hasil yang membesarkan hati. Kita telah membuktikan, kita adalah institusi partai politik yang terus bergerak, lebih memperkuat dan mendorong keyakinan, dengan daya militansi lebih kokoh," ujar Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh saat menutup Rakernas I di Makassar, Sulsel, Minggu (10/8/2025), dikutip dari Antara, Senin (11/8/2025). 

Menurutnya, dirinya bisa merasakan segala jerih payah usaha kader yang menjalankan roda organisasi partai sejak awal berdiri hingga mampu memiliki peran strategis.

"Saya juga harus menyatakan rapat kerja nasional, yang pertama kali di luar Pulau Jawa ini jauh lebih hebat daripada apa yang pernah kita lakukan," katanya. 

Dia pun mengingatkan ribuan kader yang hadir bahwa soliditas internal adalah fondasi kemenangan. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh kader selalu menjaga semangat kebersamaan serta memperkuat konsolidasi pada wilayah masing-masing dan tidak pernah ragu dengan misi besar partai.

Sementara itu, Ketua DPP Partai NasDem Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan berbagai langkah akan dilakukan termasuk konsolidasi demi mewujudkan ambisi partai masuk tiga besar Pemilu 2029

Baca Juga

Kemenangan elektoral yang ditargetkan tersebut, kata dia, tidak hanya sebatas angka, tetapi harus dilandasi semangat ideologi partai.

"Memenangkan pemilu, tidak hanya menang angka, tapi harus diisi melalui semangat ideologi restorasi karena jalan kemenangan harus benar serta berpihak kepada rakyat," ujarnya.

Rifqinizamy mengemukakan, Partai NasDem merupakan salah satu partai yang mengalami kenaikan suara secara konsisten pada tiga kali pelaksanaan pemilu.

Kendati demikian, tetap ada kerentanan yang patut diwaspadai, apalagi pada Pemilu 2029 akan banyak tantangan.

"Ada tren kenaikan suara NasDem sejak pertama ikut Pemilu 2014. Namun, bila nantinya [Pemilu 2029] sistemnya proporsional terbuka, maka kemungkinan partai akan mengusung caleg populer, tetapi bila proporsional tertutup maka ini menjadi tantangan serius," katanya.

Untuk itu, diperlukan perluasan jangkauan basis di Pulau Jawa dengan menyasar pemilih kelas bawah hingga generasi muda, mengingat saat ini ada 56% pemilih dari segmen anak muda dan semakin besar pada 2029.

Melalui momentum rakernas ini, Rifqinizamy menekankan analisis dan strategi yang telah dirumuskan akan menjadi peta jalan restorasi menuju Pemilu 2029.

"Dalam waktu dekat, kami akan menemui dewan pakar dan dewan pertimbangan partai untuk menganalisis isu-isu nasional jangka pendek, menengah, dan panjang. Ini merupakan bagian dari peta jalan restorasi yang dijalankan NasDem baik di tingkat nasional dan lokal," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Denis Riantiza Meilanova
Sumber : Antara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Bahu Prajogo Pangestu Ditepuk saat Penataran P4 Khusus Pengusaha
Premium
5 jam yang lalu

Bahu Prajogo Pangestu Ditepuk saat Penataran P4 Khusus Pengusaha

Adu Jurus Citi & Standard Chartered Rebut Pasar Korporasi Indonesia
Premium
9 jam yang lalu

Adu Jurus Citi & Standard Chartered Rebut Pasar Korporasi Indonesia

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Nasdem Desak Prabowo Segera Terbitkan Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN

Nasdem Desak Prabowo Segera Terbitkan Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN

Ramai-ramai Partai Politik Menentang Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu

Ramai-ramai Partai Politik Menentang Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu

Politisi Nasdem Kritik Putusan Pemisahan Pemilu: MK 'Downgrade' Dirinya Sendiri

Politisi Nasdem Kritik Putusan Pemisahan Pemilu: MK 'Downgrade' Dirinya Sendiri

Menilik Persiapan Kongres PDI Perjuangan di Bali, Ini Tokoh Penting yang Hadir

Menilik Persiapan Kongres PDI Perjuangan di Bali, Ini Tokoh Penting yang Hadir

Serikat Pekerja Bank Sumsel Babel Gabung Kepengurusan Federasi SP BPD

Serikat Pekerja Bank Sumsel Babel Gabung Kepengurusan Federasi SP BPD

Transaksi Pembayaran Digital, Jadi Peluang Cuan UMKM di Pedesaan

Transaksi Pembayaran Digital, Jadi Peluang Cuan UMKM di Pedesaan

NasDem Bakal Bahas Calon Wakil Presiden pada 2027

NasDem Bakal Bahas Calon Wakil Presiden pada 2027

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Kirim Utusan Khusus ke RI, Bahas Ini
Internasional
2 menit yang lalu

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Kirim Utusan Khusus ke RI, Bahas Ini

Rakernas NasDem Bidik Posisi 3 Besar dalam Perolehan Suara Pemilu 2029
Nasional
32 menit yang lalu

Rakernas NasDem Bidik Posisi 3 Besar dalam Perolehan Suara Pemilu 2029

Inggris hingga Prancis Desak Israel Batalkan Rencana Kuasai Gaza
Internasional
1 jam yang lalu

Inggris hingga Prancis Desak Israel Batalkan Rencana Kuasai Gaza

China Mau Bangun Kedubes Raksasa di London, Inggris Ketar-ketir
Internasional
5 jam yang lalu

China Mau Bangun Kedubes Raksasa di London, Inggris Ketar-ketir

Pidato Lengkap Prabowo Saat Pimpin Upacara Gelar Pasukan di Batujajar
Nasional
11 jam yang lalu

Pidato Lengkap Prabowo Saat Pimpin Upacara Gelar Pasukan di Batujajar

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Pendaftaran CPNS Agustus 2025: Jadwal, Syarat, dan Formasi yang Dibuka

2

Cara Mencairkan Tunjangan Rp2,1 Juta untuk Guru Non-ASN 2025

3

Solusi Jika Gagal Cek Tunjangan Guru di Info GTK Dikdasmen.go.id 2025

4

Prabowo Minta Prajurit TNI Siap Mati untuk Membela Rakyat

5

Pidato Lengkap Prabowo Saat Pimpin Upacara Gelar Pasukan di Batujajar

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Prajurit TNI Gelar Atraksi Militer dan Demonstrasi Terpadu
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pendaftaran CPNS Agustus 2025: Jadwal, Syarat, dan Formasi yang Dibuka

2

Cara Mencairkan Tunjangan Rp2,1 Juta untuk Guru Non-ASN 2025

3

Solusi Jika Gagal Cek Tunjangan Guru di Info GTK Dikdasmen.go.id 2025

4

Prabowo Minta Prajurit TNI Siap Mati untuk Membela Rakyat

5

Pidato Lengkap Prabowo Saat Pimpin Upacara Gelar Pasukan di Batujajar