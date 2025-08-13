Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Rusmin Amin Tutup Usia, Ini Profilnya

Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Rusmin Amin meninggal 12 Agustus 2025. Ia dikenal atas kontribusinya di Kementerian Perdagangan dan pendidikan di ITB.

Bisnis.com, Jakarta — Kepala Badan Kebijakan Perdagangan di Kementerian Perdagangan Rusmin Amin meninggal dunia pada Selasa (12/8/2025) pukul 23.10 WIB di Semarang.

Berdasarkan akun Instagram resmi @kemendag, almarhum akan dikebumikan pada hari ini Rabu 13 Agustus 2025 di Bandung.

"Semoga Allah SWT menerima segala amal baiknya, melapangkan kuburnya dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta ketabahan," tulis akun itu.

Berikut Profil Dr. Rusmin Amin, S.Si., M.T.

Jabatan Terakhir: Kepala Badan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan.

Latar Belakang Pendidikan

Sarjana Fisika – Institut Teknologi Bandung (ITB)

Magister Teknik, konsentrasi Instrumen dan Kontrol – ITB

Doktor Teknik Fisika – ITB

Karier dan Jabatan

Pelantikan sebagai Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga: 14 Agustus 2024

Riwayat jabatan sebelumnya di Kemendag:

Staf Ahli Bidang Manajemen dan Tata Kelola (Eselon I)

Kepala Biro Organisasi dan SDM, Direktur Metrologi, Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi (Eselon II)

Kasubdit Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan Wilayah II, Kepala ITPC Budapest, Kasubdit Kelembagaan & Penilaian, dan Kasubdit Standar Ukuran dan Laboratorium (Eselon III)

Penghargaan dan Pengabdian

Satyalancana Karya Satya X Tahun – 2007

Satyalancana Karya Satya XX Tahun – 2016

Peran dan Aktivitas Terakhir

Forum Kebijakan Sawit Internasional (FGD)

Rusmin memaparkan sistem traceability Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai strategi menghadapi regulasi Uni Eropa (EUDR) dalam FGD di IPB International Convention Center, Bogor (24 Juni 2025)

Kunjungan ke Lembang, Jawa Barat

Sebagai Kepala BKPerdag, beliau mengunjungi Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (8 Agustus 2025) untuk memahami teknologi pertanian terkini sebagai dasar kebijakan perdagangan pangan nasional .

Aktivitas di Mangga Dua Jakarta Pusat:

Saat menghadiri Gambir Trade Talk (24 April 2025), ia menanggapi isu peredaran barang bajakan di Pasar Mangga Dua, menegaskan bahwa masih menunggu arahan lanjutan sebelum merumuskan kebijakan khusus.