Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Gibran Sambangi Try Sutrisno, Antarkan Undangan HUT ke-80 RI

Wapres Gibran bertemu Jenderal Purnawirawan Wapres ke-6 RI Try Sutrisno untuk mengantarkan undangan HUT ke-80 RI.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 14:41
Share
Wakil Presiden Gibran Rakabuming menemui Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno. Dok IG Gibran Rakabuming
Wakil Presiden Gibran Rakabuming menemui Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno. Dok IG Gibran Rakabuming

Bisnis.com, Jakarta — Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tiba-tiba menemui Wapres ke-6 Try Sutrisno di tengah viralnya isu pemakzulan Gibran yang sempat viral di media sosial. 

Try Sutrisno adalah salah satu tokoh yang ikut menyerukan usulan pemakzulan Gibran yang dibuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Surat usulan pemakzulan Gibran itu kini sudah diserahkan ke MPR-DPR. 

"Hari ini saya berkesempatan mengunjungi kediaman Bapak Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal (Purn.) Try Sutrisno, untuk bersilaturahmi dan mengantarkan undangan peringatan HUT ke-80 RI," tulis Gibran melalui akun Instagram resmi miliknya dikutip, Rabu (13/8/2025). 

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat bersama Bapak Try Sutrisno, Ibu Tuti Try Sutrisno, dan putri pertama Wapres ke-6, Ibu Nora Tristyana Try Sutrisno, saya belajar banyak dari pengalaman kepemimpinan Bapak Try utamanya terkait pentingnya pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi kemajuan bangsa.

"Pak Try juga menyampaikan rencana beliau untuk hadir di acara veteran, sebuah bentuk komitmen dan penghormatan kepada para pejuang bangsa. Mohon doa agar kita semua dapat terus menjaga amanah perjuangan ini, demi Indonesia yang lebih maju," imbuhnya. 

Berdasarkan keterangan resmi Setwapres, kunjungan Gibran ke kediaman pribadinya Try Sutrisno tersebut merupakan wujud nyata sekaligus pesan Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga

"Generasi penerus bangsa harus bersinergi dengan para pendahulunya, termasuk membangun komunikasi yang erat dengan para senior, demi memperkuat kesinambungan kepemimpinan nasional," tulis keterangan resmi Setwapres RI dikutip, Rabu (13/8/2025).

Wapres Gibran pun langsung disambut oleh Try Sutrisno, Ibu Tuti Try Sutrisno, dan putri pertama Wapres ke-6 ini, Ibu Nora Tristyana Try Sutrisno. 

"Diskusi yang terjalin berlangsung dinamis, membahas pengalaman kepemimpinan, wawasan kebangsaan, serta pandangan strategis dalam menjaga persatuan bangsa di tengah dinamika global," tulis siaran pers tersebut. 

Pada pertemuan itu, Try Sutrisno juga sempat memberikan wejangan terkait pentingnya pembangunan pada sektor pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi kemajuan bangsa.

Melalui pertemuan tersebut, Setwapres RI berharap bisa mempererat jalinan silaturahmi antargenerasi pemimpin bangsa, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dalam mengawal agenda strategis pembangunan nasional. 

"Kehadiran Wapres Gibran di kediaman Bapak Try Sutrisno mencerminkan sikap menghargai jasa para pendahulu serta komitmen untuk terus berdialog demi masa depan Indonesia yang lebih maju dan berdaulat," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Sholahuddin Al Ayyubi
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Pasar Luar Negeri Indofood (ICBP) & Mayora (MYOR) Kian Legit
Premium
1 jam yang lalu

Pasar Luar Negeri Indofood (ICBP) & Mayora (MYOR) Kian Legit

Proyeksi Laba Bersih Bank Jumbo, BBRI, BBCA, BMRI, dan BBNI Tahun 2025-2027
Premium
1 jam yang lalu

Proyeksi Laba Bersih Bank Jumbo, BBRI, BBCA, BMRI, dan BBNI Tahun 2025-2027

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Indodax Dorong Kajian Bitcoin sebagai Aset Cadangan Nasional

Indodax Dorong Kajian Bitcoin sebagai Aset Cadangan Nasional

Gibran Makan Siang Bareng Sufmi Dasco, Menunya Bakso hingga Daun Pepaya

Gibran Makan Siang Bareng Sufmi Dasco, Menunya Bakso hingga Daun Pepaya

MPR Bicara Soal Surat Pemakzulan Wapres Gibran: Menunggu Diakomodir DPR

MPR Bicara Soal Surat Pemakzulan Wapres Gibran: Menunggu Diakomodir DPR

DPR Kirim Sinyal Soal Surat Pemakzulan Gibran, Luhut Jenguk Jokowi

DPR Kirim Sinyal Soal Surat Pemakzulan Gibran, Luhut Jenguk Jokowi

Gibran Disomasi, Diminta Untuk Segera Mundur Sebagai Wapres

Gibran Disomasi, Diminta Untuk Segera Mundur Sebagai Wapres

Puan Cs Masih Belum Terima Surat Pemakzulan Wapres Gibran

Puan Cs Masih Belum Terima Surat Pemakzulan Wapres Gibran

Profil Firman Santyabudi: Anak Wapres Try Sutrisno Kini jadi Direktur MIND ID

Profil Firman Santyabudi: Anak Wapres Try Sutrisno Kini jadi Direktur MIND ID

Prabowo Semeja dengan Try Sutrisno di Halalbihalal Purnawirawan TNI AD

Prabowo Semeja dengan Try Sutrisno di Halalbihalal Purnawirawan TNI AD

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Respons Gubernur Jateng soal Warga Desak Bupati Pati Sudewo Mundur
Nasional
3 menit yang lalu

Respons Gubernur Jateng soal Warga Desak Bupati Pati Sudewo Mundur

Ini Fakta-fakta Demo Pati, Sikap Sudewo Bikin Warga Pati Marah
Nasional
32 menit yang lalu

Ini Fakta-fakta Demo Pati, Sikap Sudewo Bikin Warga Pati Marah

Burhanuddin Muhtadi Jadi Anggota Tim Penasihat Ahli Menteri Agama
Nasional
36 menit yang lalu

Burhanuddin Muhtadi Jadi Anggota Tim Penasihat Ahli Menteri Agama

Kemhan Kirim Bantuan Logistik dengan Metode Air Drop untuk Warga Gaza
Nasional
59 menit yang lalu

Kemhan Kirim Bantuan Logistik dengan Metode Air Drop untuk Warga Gaza

KPK Gelar OTT di Jakarta, Tangkap Direksi BUMN Inhutani V
Hukum
1 jam yang lalu

KPK Gelar OTT di Jakarta, Tangkap Direksi BUMN Inhutani V

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Viral Demo Besar-besaran di Pati Hari Ini, Gegara Pajak Naik 250%

2

Fakta-Fakta Korupsi Kuota Haji: Yaqut dan Bos Maktour Dicekal hingga Kerugian Rp1 Triliun

3

Tentara Rusia Bergerak ke Ukraina jelang Pertemuan Putin-Trump

4

KPK Sita Dokumen terkait Korupsi Proyek RSUD di Kolaka Timur

5

Ini Alasan KPK Segel Ruang Kerja di Kemenkes

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

12 Agustus 2025

Foto

Dorong Pemerintah Bentuk Regulasi Pembatasan Plastik Sekali Pakai
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Viral Demo Besar-besaran di Pati Hari Ini, Gegara Pajak Naik 250%

2

Fakta-Fakta Korupsi Kuota Haji: Yaqut dan Bos Maktour Dicekal hingga Kerugian Rp1 Triliun

3

Tentara Rusia Bergerak ke Ukraina jelang Pertemuan Putin-Trump

4

KPK Sita Dokumen terkait Korupsi Proyek RSUD di Kolaka Timur

5

Ini Alasan KPK Segel Ruang Kerja di Kemenkes