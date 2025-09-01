Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pesan Menyentuh Menkeu Sri Mulyani Usai Rumahnya Dijarah Massa Anarkis

Menkeu Sri Mulyani menulis di Instagram usai rumahnya di Bintaro dijarah massa anarkis dan tak dikenal. Menkeu menekankan pentingnya demokrasi beradab.
Feni Freycinetia Fitriani
Feni Freycinetia Fitriani - Bisnis.com
Senin, 1 September 2025 | 09:45
Share
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pemaparan pada konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin (28/7/2025). / Bisnis-Himawan L. Nugraha
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pemaparan pada konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin (28/7/2025). / Bisnis-Himawan L. Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengunggah tulisan yang cukup panjang di akun Instagram resmi miliknya @smindrawati pada Senin (1/9/2025). 

Unggahan tersebut ditulis setelah rumah pribadinya yang berlokasi di Bintaro, Tangerang Selatan dijarah oleh massa tak dikenal pada Sabtu malam (30/8/2025). 

"Terima kasih atas simpati, doa, kata-kata bijak, dan dukungan moral semua pihak dalam menghadapi musibah ini," tulisnya di akun Instagram @smindrawati. 

Sri Mulyani melanjutkan dirinya memahami membangun Indonesia adalah sebuah perjuangan yang tidak mudah, terjal, dan sering berbahaya. Para pendahulu bangsa, telah melalui itu. Menurutnya, politik adalah perjuangan bersama untuk tujuan mulia kolektif bangsa, tetap dengan etika dan moralitas yang luhur.

Sebagai pejabat negara, dia telah disumpah untuk menjalankan UUD 1945 dan semua UU. Dia mengatakan hal itu bukan ranah atau selera pribadi. UU disusun melibatkan Pemerintah, DPR, DPD, dan Partisipasi Masyarakat secara terbuka dan transparan.

Oleh karena itu, Sri Mulyani mengatakan apabila publik tidak puas dan hak konstitusi dilanggar UU, dapat dilakukan Judicial Review (sangat banyak) ke Mahkamah Konstitusi. Bila Pelaksanaan UU menyimpang dapat membawa perkara ke Pengadilan hingga ke Mahkamah Agung.

Baca Juga

"Itu sistem demokrasi Indonesia yang beradab. Pasti belum dan tidak sempurna. Tugas kita terus memperbaiki kualitas demokrasi dengan beradab tidak dengan anarki, intimidasi serta represi," tulis mantan Direktur Eksekutif Bank Dunia tersebut. 

Personel TNI berjaga di rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani yang berantakan usai didatangi massa tidak dikenal di Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, Minggu (31/8/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Personel TNI berjaga di rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani yang berantakan usai didatangi massa tidak dikenal di Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, Minggu (31/8/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

Menkeu melanjutkan tugas negara harus dilakukan dengan amanah, kejujuran, integritas, kepantasan dan kepatutan, profesional, transparan, akuntabel, dan jelas pejabat dilarang korupsi.

Menurutnya, hal itu adalah kehormatan dan sekaligus tugas luar biasa mulia. Tugas tidak mudah dan sangat kompleks, memerlukan wisdom - empati, kepekaan mendengar dan memahami suara masyarakat karena ini menyangkut nasib rakyat Indonesia dan masa depan bangsa Indonesia.

Sri Mulyani pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat umum termasuk netizen, guru, dosen, mahasiswa, media massa, pelaku usaha UMKM, Koperasi, usaha besar, dan semua pemangku kepentingan yang terus menerus menyampaikan masukan, kritikan, sindiran bahkan makian, juga nasihat. Juga doa dan semangat untuk kami berbenah diri. Itu adalah bagian dari proses membangun Indonesia.

Dia juga mengingatkan untuk selalu jaga dan bangun Indonesia bersama, tidak dengan merusak, membakar, menjarah, memfitnah, pecah belah, kebencian, kesombongan, dan melukai dan mengkhianati perasaan publik.

"Kami mohon maaf, pasti masih banyak sekali kekurangan. Bismillah, kami perbaiki terus menerus. Semoga Allah SWT memberkahi dan melindungi Indonesia. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia," tulis Sri Mulyani. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Feni Freycinetia Fitriani
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

BlackRock Accumulates Shares of Bumi Resources (BUMI), Bukalapak (BUKA)
Premium
12 menit yang lalu

BlackRock Accumulates Shares of Bumi Resources (BUMI), Bukalapak (BUKA)

Rekomendasi untuk Saham TBS Energi (TOBA) Milik Luhut saat IHSG Rawan Terkoreksi
Premium
1 jam yang lalu

Rekomendasi untuk Saham TBS Energi (TOBA) Milik Luhut saat IHSG Rawan Terkoreksi

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Rumah Dijarah, Sri Mulyani Singgung Soal Demokrasi Beradab

Rumah Dijarah, Sri Mulyani Singgung Soal Demokrasi Beradab

Pernyataan Perdana Sri Mulyani usai Rumah Dijarah Massa Tak Dikenal

Pernyataan Perdana Sri Mulyani usai Rumah Dijarah Massa Tak Dikenal

Ramai-ramai Serukan Hentikan Penjarahan!

Ramai-ramai Serukan Hentikan Penjarahan!

Respons Sri Mulyani Saat Ditanya Mengenai Isu Mundur dari Kabinet Prabowo

Respons Sri Mulyani Saat Ditanya Mengenai Isu Mundur dari Kabinet Prabowo

Menko Airlangga Jamin Stabilitas, Imbau Pengusaha Tetap Tenang

Menko Airlangga Jamin Stabilitas, Imbau Pengusaha Tetap Tenang

Postingan Uya Kuya Setelah Rumahnya Dijarah

Postingan Uya Kuya Setelah Rumahnya Dijarah

Mahasiswa Demo di Gedung DPR Senin (1/9), Polisi Terjunkan 5.369 Personel

Mahasiswa Demo di Gedung DPR Senin (1/9), Polisi Terjunkan 5.369 Personel

Poin-poin Penting Pernyataan Prabowo Bersama Ketum Parpol soal Aksi Demonstrasi

Poin-poin Penting Pernyataan Prabowo Bersama Ketum Parpol soal Aksi Demonstrasi

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Eks Menag Yaqut Tiba KPK, jadi Saksi Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024
Hukum
15 menit yang lalu

Eks Menag Yaqut Tiba KPK, jadi Saksi Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024

Mahasiswa Demo di Gedung DPR Senin (1/9), Polisi Terjunkan 5.369 Personel
Nasional
21 menit yang lalu

Mahasiswa Demo di Gedung DPR Senin (1/9), Polisi Terjunkan 5.369 Personel

Cek Fakta: Hoaks, Pesan Berantai Warga Tionghoa Diminta Batasi Aktivitas Imbas Demo
Cek Fakta
22 menit yang lalu

Cek Fakta: Hoaks, Pesan Berantai Warga Tionghoa Diminta Batasi Aktivitas Imbas Demo

Pesan Menyentuh Menkeu Sri Mulyani Usai Rumahnya Dijarah Massa Anarkis
Nasional
27 menit yang lalu

Pesan Menyentuh Menkeu Sri Mulyani Usai Rumahnya Dijarah Massa Anarkis

Gempa Magnitudo 4,4 Guncang Tasikmalaya Jabar, Lampung Magnitudo 2,5
Nasional
1 jam yang lalu

Gempa Magnitudo 4,4 Guncang Tasikmalaya Jabar, Lampung Magnitudo 2,5

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Surya Paloh Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi Nasdem di DPR

2

Prabowo Mendadak Panggil Seluruh Ketum Parpol ke Istana Siang Ini (31/8)

3

Prabowo: Tunjangan DPR akan Dicabut dan Tak Ada Kunjungan Luar Negeri

4

Mabes TNI Angkat Bicara Soal Viral Intel Tentara jadi Provokator Demo

5

Kronologi Rumah Menkeu Sri Mulyani di Bintaro Dijarah Massa Tak Dikenal

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pernyataan Lengkap Prabowo di Istana: Tunjangan DPR Dihapus hingga Tudingan Makar

Pernyataan Lengkap Prabowo di Istana: Tunjangan DPR Dihapus hingga Tudingan Makar

Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama September 2025, Ada Long Weekend

Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama September 2025, Ada Long Weekend

Kronologi Rumah Menkeu Sri Mulyani di Bintaro Dijarah Massa Tak Dikenal

Kronologi Rumah Menkeu Sri Mulyani di Bintaro Dijarah Massa Tak Dikenal

PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Dilengserkan, Siapa Kandidat Penggantinya?

PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Dilengserkan, Siapa Kandidat Penggantinya?

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Markas Gegana di Kramat Raya Terbakar, Diduga Akibat Ulah Pemulung
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Surya Paloh Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi Nasdem di DPR

2

Prabowo Mendadak Panggil Seluruh Ketum Parpol ke Istana Siang Ini (31/8)

3

Prabowo: Tunjangan DPR akan Dicabut dan Tak Ada Kunjungan Luar Negeri

4

Mabes TNI Angkat Bicara Soal Viral Intel Tentara jadi Provokator Demo

5

Kronologi Rumah Menkeu Sri Mulyani di Bintaro Dijarah Massa Tak Dikenal