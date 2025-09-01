Pesan Menyentuh Menkeu Sri Mulyani Usai Rumahnya Dijarah Massa Anarkis

Menkeu Sri Mulyani menulis di Instagram usai rumahnya di Bintaro dijarah massa anarkis dan tak dikenal. Menkeu menekankan pentingnya demokrasi beradab.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengunggah tulisan yang cukup panjang di akun Instagram resmi miliknya @smindrawati pada Senin (1/9/2025).

Unggahan tersebut ditulis setelah rumah pribadinya yang berlokasi di Bintaro, Tangerang Selatan dijarah oleh massa tak dikenal pada Sabtu malam (30/8/2025).

"Terima kasih atas simpati, doa, kata-kata bijak, dan dukungan moral semua pihak dalam menghadapi musibah ini," tulisnya di akun Instagram @smindrawati.

Sri Mulyani melanjutkan dirinya memahami membangun Indonesia adalah sebuah perjuangan yang tidak mudah, terjal, dan sering berbahaya. Para pendahulu bangsa, telah melalui itu. Menurutnya, politik adalah perjuangan bersama untuk tujuan mulia kolektif bangsa, tetap dengan etika dan moralitas yang luhur.

Sebagai pejabat negara, dia telah disumpah untuk menjalankan UUD 1945 dan semua UU. Dia mengatakan hal itu bukan ranah atau selera pribadi. UU disusun melibatkan Pemerintah, DPR, DPD, dan Partisipasi Masyarakat secara terbuka dan transparan.

Oleh karena itu, Sri Mulyani mengatakan apabila publik tidak puas dan hak konstitusi dilanggar UU, dapat dilakukan Judicial Review (sangat banyak) ke Mahkamah Konstitusi. Bila Pelaksanaan UU menyimpang dapat membawa perkara ke Pengadilan hingga ke Mahkamah Agung.

"Itu sistem demokrasi Indonesia yang beradab. Pasti belum dan tidak sempurna. Tugas kita terus memperbaiki kualitas demokrasi dengan beradab tidak dengan anarki, intimidasi serta represi," tulis mantan Direktur Eksekutif Bank Dunia tersebut.

Personel TNI berjaga di rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani yang berantakan usai didatangi massa tidak dikenal di Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, Minggu (31/8/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

Menkeu melanjutkan tugas negara harus dilakukan dengan amanah, kejujuran, integritas, kepantasan dan kepatutan, profesional, transparan, akuntabel, dan jelas pejabat dilarang korupsi.

Menurutnya, hal itu adalah kehormatan dan sekaligus tugas luar biasa mulia. Tugas tidak mudah dan sangat kompleks, memerlukan wisdom - empati, kepekaan mendengar dan memahami suara masyarakat karena ini menyangkut nasib rakyat Indonesia dan masa depan bangsa Indonesia.

Sri Mulyani pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat umum termasuk netizen, guru, dosen, mahasiswa, media massa, pelaku usaha UMKM, Koperasi, usaha besar, dan semua pemangku kepentingan yang terus menerus menyampaikan masukan, kritikan, sindiran bahkan makian, juga nasihat. Juga doa dan semangat untuk kami berbenah diri. Itu adalah bagian dari proses membangun Indonesia.

Dia juga mengingatkan untuk selalu jaga dan bangun Indonesia bersama, tidak dengan merusak, membakar, menjarah, memfitnah, pecah belah, kebencian, kesombongan, dan melukai dan mengkhianati perasaan publik.

"Kami mohon maaf, pasti masih banyak sekali kekurangan. Bismillah, kami perbaiki terus menerus. Semoga Allah SWT memberkahi dan melindungi Indonesia. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia," tulis Sri Mulyani.