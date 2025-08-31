Prabowo Panggil Ketua Umum Parpol dan Bakal Gelar Sidang Kabinet Siang Ini, Minggu (31/8/2025)

Presiden Prabowo mengundang ketua parpol dan menggelar rapat kabinet di Istana, Minggu (31/8/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menggelar dua agenda politik di Istana Kepresidenan, Jakarta hari ini, Minggu (31/8/2025). Kepala Negara memanggil ketua umum partai politik (parpol) dan bakal memimpin rapat kabinet.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang tiba di Istana sekitar pukul 12.23 WIB membenarkan adanya pertemuan tersebut.

“Hari ini saya bersama siapa saya nggak tahu. Pokoknya akan ada pertemuan dengan presiden. Terus yang kedua, nanti akan ada rapat kabinet,” kata pria yang akrab disapa Cak Imin itu kepada wartawan.

Sebelumnya, Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron yang tiba pertama pukul 11.50 WIB juga mengonfirmasi bahwa para ketua umum partai politik mendapat undangan langsung dari Presiden.

Namun, dia mengaku belum mengetahui agenda pasti dari pertemuan siang ini.

“Saya belum tahu, hanya ada undangan untuk kami hadir ke sini,” katanya.

Sementara itu, Ketua MPR Ahmad Muzani yang tiba lebih awal di Istana sekitar pukul 12.11 WIB memilih irit bicara.

Dia hanya menyebut kehadirannya semata untuk memenuhi undangan Presiden dan enggan mengomentari isu seputar menteri yang dikabarkan bakal mundur.

“Saya diminta datang ke Istana,” ucap Muzani.

Agenda rapat kabinet yang disebut-sebut bakal digelar siang hingga sore hari membahas isu politik terkini. Rapat juga diyakini berkaitan dengan dinamika pemerintahan menjelang transisi menuju kabinet baru Prabowo.

Hingga kini, pihak Istana belum merinci topik yang akan dibicarakan dalam dua agenda tersebut.