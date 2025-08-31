Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Prabowo Panggil Ketua Umum Parpol dan Bakal Gelar Sidang Kabinet Siang Ini, Minggu (31/8/2025)

Presiden Prabowo mengundang ketua parpol dan menggelar rapat kabinet di Istana, Minggu (31/8/2025).
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Minggu, 31 Agustus 2025 | 12:58
Share
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat dipanggil Presiden Prabowo Subianto, Minggu (31/8/2025). Presiden Prabowo mengundang ketua parpol dan menggelar rapat kabinet di Istana. /Bisnis-Akbar Evandio
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat dipanggil Presiden Prabowo Subianto, Minggu (31/8/2025). Presiden Prabowo mengundang ketua parpol dan menggelar rapat kabinet di Istana. /Bisnis-Akbar Evandio

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menggelar dua agenda politik di Istana Kepresidenan, Jakarta hari ini, Minggu (31/8/2025). Kepala Negara memanggil ketua umum partai politik (parpol) dan bakal memimpin rapat kabinet.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang tiba di Istana sekitar pukul 12.23 WIB membenarkan adanya pertemuan tersebut. 

“Hari ini saya bersama siapa saya nggak tahu. Pokoknya akan ada pertemuan dengan presiden. Terus yang kedua, nanti akan ada rapat kabinet,” kata pria yang akrab disapa Cak Imin itu kepada wartawan.

Sebelumnya, Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron yang tiba pertama pukul 11.50 WIB juga mengonfirmasi bahwa para ketua umum partai politik mendapat undangan langsung dari Presiden. 

Namun, dia mengaku belum mengetahui agenda pasti dari pertemuan siang ini.

“Saya belum tahu, hanya ada undangan untuk kami hadir ke sini,” katanya.

Sementara itu, Ketua MPR Ahmad Muzani yang tiba lebih awal di Istana sekitar pukul 12.11 WIB memilih irit bicara. 

Dia hanya menyebut kehadirannya semata untuk memenuhi undangan Presiden dan enggan mengomentari isu seputar menteri yang dikabarkan bakal mundur.

“Saya diminta datang ke Istana,” ucap Muzani.

Agenda rapat kabinet yang disebut-sebut bakal digelar siang hingga sore hari membahas isu politik terkini. Rapat juga diyakini berkaitan dengan dinamika pemerintahan menjelang transisi menuju kabinet baru Prabowo.

Hingga kini, pihak Istana belum merinci topik yang akan dibicarakan dalam dua agenda tersebut. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Jaffry Prabu Prakoso

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

HUMI Shares Rally as Tommy Soeharto Takes Humpuss Intermoda (HITS) Private
Premium
3 jam yang lalu

HUMI Shares Rally as Tommy Soeharto Takes Humpuss Intermoda (HITS) Private

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance
Premium
15 jam yang lalu

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Cak Imin Tiba di Istana, Bakal Rapat Mendadak dengan Prabowo

Cak Imin Tiba di Istana, Bakal Rapat Mendadak dengan Prabowo

Ketua MPR Ahmad Muzani Tiba di Istana, Belum Bisa Komentar Banyak

Ketua MPR Ahmad Muzani Tiba di Istana, Belum Bisa Komentar Banyak

Rupiah Diprediksi Lanjut Koreksi Pekan Depan (1/9), Sentimen Demo Jadi Penekan Utama

Rupiah Diprediksi Lanjut Koreksi Pekan Depan (1/9), Sentimen Demo Jadi Penekan Utama

Pengangguran Terendah Dibayangi Peningkatan PHK

Pengangguran Terendah Dibayangi Peningkatan PHK

Prabowo Mendadak Panggil Seluruh Ketum Parpol ke Istana Siang Ini (31/8)

Prabowo Mendadak Panggil Seluruh Ketum Parpol ke Istana Siang Ini (31/8)

Pramono Ajak Masyarakat Jaga Jakarta

Pramono Ajak Masyarakat Jaga Jakarta

Menanti Langkah Prabowo Reshuffle Kabinet Usai Noel Ebenezer jadi Tersangka

Menanti Langkah Prabowo Reshuffle Kabinet Usai Noel Ebenezer jadi Tersangka

Prabowo Awards Bintang Mahaputera to Haji Isam for Economic Contribution

Prabowo Awards Bintang Mahaputera to Haji Isam for Economic Contribution

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Prabowo Panggil Ketua Umum Parpol dan Bakal Gelar Sidang Kabinet Siang Ini, Minggu (31/8/2025)
Nasional
10 menit yang lalu

Prabowo Panggil Ketua Umum Parpol dan Bakal Gelar Sidang Kabinet Siang Ini, Minggu (31/8/2025)

Cak Imin Tiba di Istana, Bakal Rapat Mendadak dengan Prabowo
Nasional
12 menit yang lalu

Cak Imin Tiba di Istana, Bakal Rapat Mendadak dengan Prabowo

Pemerintah Mesti Segera Buka Suara usai Marak Penjarahan, Jangan Picu Ketidakpastian Ekonomi
Nasional
18 menit yang lalu

Pemerintah Mesti Segera Buka Suara usai Marak Penjarahan, Jangan Picu Ketidakpastian Ekonomi

Ketua MPR Ahmad Muzani Tiba di Istana, Belum Bisa Komentar Banyak
Nasional
26 menit yang lalu

Ketua MPR Ahmad Muzani Tiba di Istana, Belum Bisa Komentar Banyak

Seruan #JagaJakarta Menggema di Medsos, Demo Jangan Rusak Fasilitas Umum!
Nasional
27 menit yang lalu

Seruan #JagaJakarta Menggema di Medsos, Demo Jangan Rusak Fasilitas Umum!

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Rumah Diduga Milik Menkeu Sri Mulyani Didatangi Massa Usai Demo Ricuh

2

Surya Paloh Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi Nasdem di DPR

3

Polemik Gaji DPR Hingga Solusi Istana dari Demo Berkepanjangan

4

Rumah Eko Patrio Dijarah Massa Usai Demo Memanas di Jakarta

5

Puan Tegaskan Tunjangan Rumah DPR Hanya Sampai Oktober 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama September 2025, Ada Long Weekend

Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama September 2025, Ada Long Weekend

Kronologi Rumah Menkeu Sri Mulyani di Bintaro Dijarah Massa Tak Dikenal

Kronologi Rumah Menkeu Sri Mulyani di Bintaro Dijarah Massa Tak Dikenal

PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Dilengserkan, Siapa Kandidat Penggantinya?

PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Dilengserkan, Siapa Kandidat Penggantinya?

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

TNI Amankan Rumah Sri Mulyani Pascapenjarahan
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Rumah Diduga Milik Menkeu Sri Mulyani Didatangi Massa Usai Demo Ricuh

2

Surya Paloh Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi Nasdem di DPR

3

Polemik Gaji DPR Hingga Solusi Istana dari Demo Berkepanjangan

4

Rumah Eko Patrio Dijarah Massa Usai Demo Memanas di Jakarta

5

Puan Tegaskan Tunjangan Rumah DPR Hanya Sampai Oktober 2025