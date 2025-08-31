Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Prabowo Minta Kementerian/Lembaga Buka Ruang Masukan Publik

Prabowo mendorong kementerian/lembaga terbuka menerima masukan publik untuk menghormati kebebasan berpendapat, merespons aksi demonstrasi.
M Ryan Hidayatullah
M Ryan Hidayatullah - Bisnis.com
Minggu, 31 Agustus 2025 | 16:20
Share
Presiden Prabowo Subianto didampingi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Nasdem Surya Paloh serta petinggi negara melakukan konferensi pers di Istana, Minggu (31/8/2025). Prabowo mendorong kementerian/lembaga terbuka menerima masukan publik untuk menghormati kebebasan berpendapat, merespons aksi demonstrasi. /Bisnis-Akbar Evandio
Presiden Prabowo Subianto didampingi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Nasdem Surya Paloh serta petinggi negara melakukan konferensi pers di Istana, Minggu (31/8/2025). Prabowo mendorong kementerian/lembaga terbuka menerima masukan publik untuk menghormati kebebasan berpendapat, merespons aksi demonstrasi. /Bisnis-Akbar Evandio

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta kementerian atau lembaga (K/L) untuk terbuka menerima perwakilan publik yang ingin menyampaikan aspirasi.

Hal ini tak lepas dari maraknya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh massa yang tak puas dengan kebijakan pemerintah maupun DPR RI.

Prabowo mengatakan, dirinya menghormati asas kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, penyampaian pendapat atau masukan dari masyarakat harus didengar.

"Saya juga sampaikan agar semua K/L menerima utusan-utusan, kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan koreksi-koreksi, menyampaikan kritik, menyampaikan perbaikan terhadap jalannya negara dan pemerintahan," kata Prabowo dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Minggu (31/8/2025).

Sebelum melakukan keterangan pers, Kepala Negara bertemu dengan Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin. 

Terdapat juga Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh.

Prabowo menjelaskan bahwa DPR akan mencabut beberapa kebijakan, termasuk tunjangan anggota legislatif dan penghentian sementara kunjungan kerja ke luar negeri.

"Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri," ujar Prabowo.

Tidak hanya itu, Prabowo menerangkan bahwa para pemimpin partai politik menyatakan bahwa pimpinan DPR akan mencabut keanggotaan beberapa anggota dewan yang bersikap tidak patut. 

Adapun beberapa orang yang menjadi sorotan di antaranya adalah Uya Kuya, Eko Patrio, hingga Nafa Urbach atas pernyataannya terkait dengan tunjangan DPR. 

"Para pimpinan DPR telah berbicara dan ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan berpihak kepada kepentingan rakyat," ujar Prabowo. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : M Ryan Hidayatullah
Editor : Jaffry Prabu Prakoso

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

HUMI Shares Rally as Tommy Soeharto Takes Humpuss Intermoda (HITS) Private
Premium
7 jam yang lalu

HUMI Shares Rally as Tommy Soeharto Takes Humpuss Intermoda (HITS) Private

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance
Premium
19 jam yang lalu

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Gibran Tak Ada pada Pertemuan Prabowo dengan Pimpinan Partai dan Legislatif

Gibran Tak Ada pada Pertemuan Prabowo dengan Pimpinan Partai dan Legislatif

Pernyataan Lengkap Prabowo di Istana: Tunjangan DPR hingga Tudingan Makar

Pernyataan Lengkap Prabowo di Istana: Tunjangan DPR hingga Tudingan Makar

Prabowo Beberapa Kali Sebut Kata “Aspirasi Murni Masyarakat” Usai Bertemu Petinggi Parpol

Prabowo Beberapa Kali Sebut Kata “Aspirasi Murni Masyarakat” Usai Bertemu Petinggi Parpol

Didampingi Megawati Cs, Prabowo: Aksi Massa Mengarah Makar dan Terorisme

Didampingi Megawati Cs, Prabowo: Aksi Massa Mengarah Makar dan Terorisme

Prabowo: Kita Terus Diintervensi, Jangan Mau Diadu Domba!

Prabowo: Kita Terus Diintervensi, Jangan Mau Diadu Domba!

Prabowo Tak Beri Ampun untuk Pelaku Perusakan dan Penjarahan

Prabowo Tak Beri Ampun untuk Pelaku Perusakan dan Penjarahan

Ketua MPR Ahmad Muzani Tiba di Istana, Belum Bisa Komentar Banyak

Ketua MPR Ahmad Muzani Tiba di Istana, Belum Bisa Komentar Banyak

Susul Gerindra, PDIP Juga Minta Tunjangan Perumahan DPR Disetop

Susul Gerindra, PDIP Juga Minta Tunjangan Perumahan DPR Disetop

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Gibran Tak Ada pada Pertemuan Prabowo dengan Pimpinan Partai dan Legislatif
Nasional
22 menit yang lalu

Gibran Tak Ada pada Pertemuan Prabowo dengan Pimpinan Partai dan Legislatif

Akses Jalan Belakang DPR Dijaga Ketat, Lalu Lintas Ramai Lancar
Nasional
37 menit yang lalu

Akses Jalan Belakang DPR Dijaga Ketat, Lalu Lintas Ramai Lancar

Pernyataan Lengkap Prabowo di Istana: Tunjangan DPR hingga Tudingan Makar
Nasional
46 menit yang lalu

Pernyataan Lengkap Prabowo di Istana: Tunjangan DPR hingga Tudingan Makar

Prabowo Minta Kementerian/Lembaga Buka Ruang Masukan Publik
Nasional
49 menit yang lalu

Prabowo Minta Kementerian/Lembaga Buka Ruang Masukan Publik

Prabowo: Kita Terus Diintervensi, Jangan Mau Diadu Domba!
Nasional
56 menit yang lalu

Prabowo: Kita Terus Diintervensi, Jangan Mau Diadu Domba!

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Rumah Diduga Milik Menkeu Sri Mulyani Didatangi Massa Usai Demo Ricuh

2

Surya Paloh Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi Nasdem di DPR

3

Prabowo Mendadak Panggil Seluruh Ketum Parpol ke Istana Siang Ini (31/8)

4

Rumah Eko Patrio Dijarah Massa Usai Demo Memanas di Jakarta

5

Puan Tegaskan Tunjangan Rumah DPR Hanya Sampai Oktober 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pernyataan Lengkap Prabowo di Istana: Tunjangan DPR hingga Tudingan Makar

Pernyataan Lengkap Prabowo di Istana: Tunjangan DPR hingga Tudingan Makar

Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama September 2025, Ada Long Weekend

Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama September 2025, Ada Long Weekend

Kronologi Rumah Menkeu Sri Mulyani di Bintaro Dijarah Massa Tak Dikenal

Kronologi Rumah Menkeu Sri Mulyani di Bintaro Dijarah Massa Tak Dikenal

PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Dilengserkan, Siapa Kandidat Penggantinya?

PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Dilengserkan, Siapa Kandidat Penggantinya?

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Kondisi Rumah Uya Kuya Usai Didatangi Massa Tak Dikenal di Pondok Bambu
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Rumah Diduga Milik Menkeu Sri Mulyani Didatangi Massa Usai Demo Ricuh

2

Surya Paloh Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi Nasdem di DPR

3

Prabowo Mendadak Panggil Seluruh Ketum Parpol ke Istana Siang Ini (31/8)

4

Rumah Eko Patrio Dijarah Massa Usai Demo Memanas di Jakarta

5

Puan Tegaskan Tunjangan Rumah DPR Hanya Sampai Oktober 2025