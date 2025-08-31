Ketua MPR Ahmad Muzani Tiba di Istana, Belum Bisa Komentar Banyak

Ketua MPR Ahmad Muzani tiba di Istana untuk memenuhi undangan Presiden, namun belum berkomentar banyak terkait isu politik dan pertemuan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua MPR RI Ahmad Muzani tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025) pukul 12.11 WIB. Kehadiran Muzani bertepatan dengan agenda Presiden yang memanggil sejumlah pimpinan partai politik.

Saat ditanya wartawan terkait pertemuan tersebut, Muzani mengaku belum mengetahui siapa saja yang hadir di dalam Istana.

“Saya belum tahu yang di dalam ada siapa saja,” ujarnya singkat.

Muzani menegaskan dirinya hanya menghadiri undangan dari Presiden.

“Saya diminta datang ke Istana,” katanya.

Di saat yang sama, dia enggan menanggapi beberapa isu yang berkembang di kalangan wartawan, termasuk kabar mengenai sejumlah menteri yang disebut-sebut bakal mengajukan pengunduran diri.

Ketika dicecar soal kabar Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dikabarkan bertemu Presiden untuk menyerahkan surat pengunduran diri, Muzani hanya menjawab singkat,

“Belum-belum-belum,” kata Muzani

Pertanyaan lain terkait isu evaluasi terhadap Kapolri hingga kemungkinan pencopotan pimpinan Polri, Muzani juga tidak menjawab. Dia memilih diam dan segera berjalan memasuki kompleks Istana.

Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak Istana mengenai agenda pertemuan tersebut.