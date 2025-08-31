Bisnis Indonesia Premium
Prabowo Minta Bangsa Bersatu: Indonesia di Ambang Kebangkitan

Prabowo Subianto menyerukan persatuan bangsa di tengah demonstrasi, menekankan pentingnya menjaga kedamaian & menghindari kerusuhan demi kebangkitan Indonesia.
M Ryan Hidayatullah
M Ryan Hidayatullah
Minggu, 31 Agustus 2025 | 17:10
Presiden Prabowo Subianto melakukan konferensi pers terkait gejolak politik terkini di Istana, Minggu (31/8/2025). Prabowo Subianto menyerukan persatuan bangsa di tengah demonstrasi, menekankan pentingnya menjaga kedamaian dan menghindari kerusuhan demi kebangkitan Indonesia. /Dok Setpres RI
Presiden Prabowo Subianto melakukan konferensi pers terkait gejolak politik terkini di Istana, Minggu (31/8/2025). Prabowo Subianto menyerukan persatuan bangsa di tengah demonstrasi, menekankan pentingnya menjaga kedamaian dan menghindari kerusuhan demi kebangkitan Indonesia. /Dok Setpres RI

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk bersatu karena Indonesia tengah berada di ambang kebangkitan.

Hal ini disampaikan Prabowo pada konferensi pers bersama sejumlah elite partai politik dan Pimpinan DPR/MPR/DPD sore ini, Minggu (31/8/2025) sebagai respons atas dinamika demonstrasi di dalam negeri.

"Mari kita jaga persatuan nasional. Indonesia di ambang kebangkitan. Jangan mau kita diadu domba," katanya di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta.

Lebih lanjut, dia juga menyerukan agar masyarakat dapat menyuarakan aspirasi dengan damai tanpa kerusuhan, penjarahan, dan merusak fasilitas umum.

Menurut Prabowo, merusak fasilitas umum berarti sama dengan menghamburkan uang rakyat.

Ketua Umum Partai Gerindra ini kembali menyebut adanya intervensi dan campur tangan kelompok-kelompok yang tidak ingin Indonesia sejahtera dan bangkit, sehingga patut diwaspadai.

Oleh karenanya, Prabowo akan memperbaiki kekurangan yang ada di pemerintahannya. "Semangat nenek moyang kita adalah gotong royong. Mari kita bergotong royong menjaga lingkungan kita, keluarga kita, negara kita," ujar eks Danjen Kopassus ini.

Rangkaian unjuk rasa meletup di sejumlah daerah hingga Minggu dini hari. Di Jakarta, sejumlah titik menjadi pusat unjuk rasa yakni Gedung DPR, Mako Brimob Kwitang, hingga Polda Metro Jaya. Unjuk rasa daerah lain seperti Surabaya, Makassar, hingga Bali turut memanas.

Tuntutan masyarakat menyangkut tunjangan jumbo anggota DPR dan tanggung jawab atas pernyataan kontroversial anggota dewan, tindakan represif aparat selama unjuk rasa, hingga kepastian hukum bagi pelaku pelindas pengendara ojek daring Affan Kurniawan hingga meregang nyawa.

Penulis : M Ryan Hidayatullah
Editor : Jaffry Prabu Prakoso

