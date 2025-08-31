Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Prabowo Beberapa Kali Sebut Kata “Aspirasi Murni Masyarakat” Usai Bertemu Petinggi Parpol

Prabowo menegaskan pentingnya menghormati aspirasi murni masyarakat usai bertemu petinggi parpol, menanggapi unjuk rasa dan tindakan tegas terhadap anggota DPR.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com
Minggu, 31 Agustus 2025 | 16:05
Share
Presiden Prabowo Subianto didampingi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Nasdem Surya Paloh serta Ketua DPR Puan Puan Maharani dan Ketua MPR Ahmad Muzani melakukan konferensi pers di Istana, Minggu (31/8/2025). Prabowo menegaskan pentingnya menghormati aspirasi murni masyarakat usai bertemu petinggi parpol, menanggapi unjuk rasa dan tindakan tegas terhadap anggota DPR. /Bisnis-Akbar Evandio
Presiden Prabowo Subianto didampingi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Nasdem Surya Paloh serta Ketua DPR Puan Puan Maharani dan Ketua MPR Ahmad Muzani melakukan konferensi pers di Istana, Minggu (31/8/2025). Prabowo menegaskan pentingnya menghormati aspirasi murni masyarakat usai bertemu petinggi parpol, menanggapi unjuk rasa dan tindakan tegas terhadap anggota DPR. /Bisnis-Akbar Evandio

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto beberapa kali menyebut kata “aspirasi murni masyarakat” usai bertemu dengan para petinggi partai politik dan pimpinan legislatif.

Prabowo mengadakan pertemuan di Istana Negara, Jakarta setelah unjuk rasa yang terjadi di berbagai daerah dalam beberapa hari terakhir.

Atas peristiwa tersebut, tambah Prabowo, Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari publik.

Selama sekitar 12 menit menyampaikan hasil pertemuan, Prabowo 4 kali menyebut kata "aspirasi murni dari masyarakat".

“Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR,” katanya usai pertemuan, Minggu (31/8/2025)

Prabowo menjelaskan bahwa beberapa anggota DPR itu telah mengeluarkan pernyataan yang keliru sehingga ketua umum partainya harus bertindak.

“Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut keanggotaannya dari DPR RI,” jelasnya.

Negara, tambah Prabowo, menghormati kebebasan berpendapat seperti yang diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights pasal 19, dan Undang-Undang Nomor 9/1998.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menerangkan bahwa penyampaian aspirasi dapat dilakukan secara damai. Akan tetapi jika sampai merusak fasilitas umum hingga menjarah rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum dan negara wajib hadir serta melindungi rakyatnya.

“Sekali lagi, aspirasi murni yang disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun kita tidak dapat dipungkiri bahwa ada gejala tindakan-tindakan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah pada makar dan terorisme,” ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Jaffry Prabu Prakoso
Editor : Jaffry Prabu Prakoso

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

HUMI Shares Rally as Tommy Soeharto Takes Humpuss Intermoda (HITS) Private
Premium
6 jam yang lalu

HUMI Shares Rally as Tommy Soeharto Takes Humpuss Intermoda (HITS) Private

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance
Premium
18 jam yang lalu

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Prabowo Minta Kementerian/Lembaga Buka Ruang Terima Masukan Publik

Prabowo Minta Kementerian/Lembaga Buka Ruang Terima Masukan Publik

Prabowo: Kita Terus Diintervensi, Jangan Mau Diadu Domba!

Prabowo: Kita Terus Diintervensi, Jangan Mau Diadu Domba!

Didampingi Megawati Cs, Prabowo: Aksi Massa Mengarah Makar dan Terorisme

Didampingi Megawati Cs, Prabowo: Aksi Massa Mengarah Makar dan Terorisme

Zulhas dan Bahlil Hadiri Pertemuan di Istana, Irit Bicara soal Isu DPR dan Polri

Zulhas dan Bahlil Hadiri Pertemuan di Istana, Irit Bicara soal Isu DPR dan Polri

Prabowo Tak Beri Ampun untuk Pelaku Perusakan dan Penjarahan

Prabowo Tak Beri Ampun untuk Pelaku Perusakan dan Penjarahan

Prabowo Dukung Ketum PAN dan Nasdem Copot Sahroni hingga Eko Patrio

Prabowo Dukung Ketum PAN dan Nasdem Copot Sahroni hingga Eko Patrio

Ketua MPR Ahmad Muzani Tiba di Istana, Belum Bisa Komentar Banyak

Ketua MPR Ahmad Muzani Tiba di Istana, Belum Bisa Komentar Banyak

Susul Gerindra, PDIP Juga Minta Tunjangan Perumahan DPR Disetop

Susul Gerindra, PDIP Juga Minta Tunjangan Perumahan DPR Disetop

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Prabowo Minta Kementerian/Lembaga Buka Ruang Terima Masukan Publik
Nasional
1 menit yang lalu

Prabowo Minta Kementerian/Lembaga Buka Ruang Terima Masukan Publik

Prabowo: Kita Terus Diintervensi, Jangan Mau Diadu Domba!
Nasional
9 menit yang lalu

Prabowo: Kita Terus Diintervensi, Jangan Mau Diadu Domba!

Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio Dicopot dari DPR Mulai 1 September
Nasional
12 menit yang lalu

Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio Dicopot dari DPR Mulai 1 September

Prabowo Minta Masyarakat Tenang: Percaya Pada Pemerintah yang Saya Pimpin
Nasional
15 menit yang lalu

Prabowo Minta Masyarakat Tenang: Percaya Pada Pemerintah yang Saya Pimpin

Prabowo Beberapa Kali Sebut Kata “Aspirasi Murni Masyarakat” Usai Bertemu Petinggi Parpol
Nasional
16 menit yang lalu

Prabowo Beberapa Kali Sebut Kata “Aspirasi Murni Masyarakat” Usai Bertemu Petinggi Parpol

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Rumah Diduga Milik Menkeu Sri Mulyani Didatangi Massa Usai Demo Ricuh

2

Surya Paloh Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi Nasdem di DPR

3

Prabowo Mendadak Panggil Seluruh Ketum Parpol ke Istana Siang Ini (31/8)

4

Rumah Eko Patrio Dijarah Massa Usai Demo Memanas di Jakarta

5

Puan Tegaskan Tunjangan Rumah DPR Hanya Sampai Oktober 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama September 2025, Ada Long Weekend

Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama September 2025, Ada Long Weekend

Kronologi Rumah Menkeu Sri Mulyani di Bintaro Dijarah Massa Tak Dikenal

Kronologi Rumah Menkeu Sri Mulyani di Bintaro Dijarah Massa Tak Dikenal

PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Dilengserkan, Siapa Kandidat Penggantinya?

PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Dilengserkan, Siapa Kandidat Penggantinya?

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Kondisi Rumah Uya Kuya Usai Didatangi Massa Tak Dikenal di Pondok Bambu
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Rumah Diduga Milik Menkeu Sri Mulyani Didatangi Massa Usai Demo Ricuh

2

Surya Paloh Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi Nasdem di DPR

3

Prabowo Mendadak Panggil Seluruh Ketum Parpol ke Istana Siang Ini (31/8)

4

Rumah Eko Patrio Dijarah Massa Usai Demo Memanas di Jakarta

5

Puan Tegaskan Tunjangan Rumah DPR Hanya Sampai Oktober 2025