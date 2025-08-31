Airlangga Tegaskan Sri Mulyani Tak Mundur dari Kabinet

Airlangga Hartarto membantah isu Sri Mulyani mundur dari kabinet, menegaskan kehadirannya dalam rapat kabinet yang dipimpin Presiden Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah isu yang menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengundurkan diri dari kabinet Merah Putih.

Hal itu disampaikan Airlangga Hartarto usai menghadiri Sidang Kabinet yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Minggu (31/8/2025).

Kepada wartawan, Airlangga menegaskan bahwa Sri Mulyani turut hadir dalam rapat tersebut.

"Ada, ada, tadi Ibu (Sri Mulyani) ada di dalam ikut rapat," kata Airlangga.

Saat ditanya apakah Sri Mulyani akan menyampaikan paparan, Airlangga menjelaskan rapat hanya berisi arahan dari Presiden Prabowo.

"Enggak, hanya pengarahan Presiden saja," katanya.

Terkait substansi pembahasan sidang kabinet, Airlangga meminta publik menunggu keterangan resmi dari Presiden Prabowo.

"Nanti Presiden bikin press release, didengar saja," kata Airlangga.

Sebelumnya diisukan Sri Mulyani mengajukan pengunduran diri sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Merah Putih.

Isu itu muncul setelah rumah Sri Mulyani menjadi korban penjarahan imbas dari demo di Jakarta pada Minggu (31/8/2025) dini hari.