Airlangga Tegaskan Sri Mulyani Tak Mundur dari Kabinet

Airlangga Hartarto membantah isu Sri Mulyani mundur dari kabinet, menegaskan kehadirannya dalam rapat kabinet yang dipimpin Presiden Prabowo.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com
Minggu, 31 Agustus 2025 | 18:45
Menteri Keuangan Sri Mulyani usai Sidang Kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025)./Bisnis-Akbar Evandio
Menteri Keuangan Sri Mulyani usai Sidang Kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025)./Bisnis-Akbar Evandio
Ringkasan Berita
  • Airlangga Hartarto membantah isu pengunduran diri Sri Mulyani dari kabinet, menegaskan bahwa ia hadir dalam Sidang Kabinet.
  • Sidang Kabinet yang dipimpin Presiden Prabowo hanya berisi arahan tanpa paparan dari Sri Mulyani.
  • Isu pengunduran diri Sri Mulyani muncul setelah rumahnya menjadi korban penjarahan akibat demo di Jakarta.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah isu yang menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengundurkan diri dari kabinet Merah Putih.

Hal itu disampaikan Airlangga Hartarto usai menghadiri Sidang Kabinet yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Minggu (31/8/2025).

Kepada wartawan, Airlangga menegaskan bahwa Sri Mulyani turut hadir dalam rapat tersebut.

"Ada, ada, tadi Ibu (Sri Mulyani) ada di dalam ikut rapat," kata Airlangga.

Saat ditanya apakah Sri Mulyani akan menyampaikan paparan, Airlangga menjelaskan rapat hanya berisi arahan dari Presiden Prabowo.

"Enggak, hanya pengarahan Presiden saja," katanya.

Terkait substansi pembahasan sidang kabinet, Airlangga meminta publik menunggu keterangan resmi dari Presiden Prabowo.

"Nanti Presiden bikin press release, didengar saja," kata Airlangga.

Sebelumnya diisukan Sri Mulyani mengajukan pengunduran diri sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Merah Putih.

Isu itu muncul setelah rumah Sri Mulyani menjadi korban penjarahan imbas dari demo di Jakarta pada Minggu (31/8/2025) dini hari.

Penulis : Dany Saputra
Editor : Taufan Bara Mukti

Menteri PU Pastikan Pemerintah Pusat Turun Tangan Perbaiki Fasilitas Rusak
Nasional
3 menit yang lalu

Menteri PU Pastikan Pemerintah Pusat Turun Tangan Perbaiki Fasilitas Rusak

Potret Jakarta Minggu Sore Usai Dilanda Aksi Demo Ricuh
Nasional
15 menit yang lalu

Potret Jakarta Minggu Sore Usai Dilanda Aksi Demo Ricuh

Airlangga Tegaskan Sri Mulyani Tak Mundur dari Kabinet
Nasional
16 menit yang lalu

Airlangga Tegaskan Sri Mulyani Tak Mundur dari Kabinet

Golkar Nonaktifkan Wakil Ketua DPR Adies Kadir
Nasional
58 menit yang lalu

Golkar Nonaktifkan Wakil Ketua DPR Adies Kadir

Buntut Demo Jakarta, Polisi Terjunkan 324 Personel untuk Patroli Sore Ini
Nasional
1 jam yang lalu

Buntut Demo Jakarta, Polisi Terjunkan 324 Personel untuk Patroli Sore Ini

