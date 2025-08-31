Alasan Surya Paloh Nonaktifkan Sahroni dan Nafa Urbach dari Anggota DPR Fraksi Nasdem

Surya Paloh menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari DPR Nasdem karena pernyataan mereka dianggap melukai perasaan rakyat dan menyimpang dari nilai partai.

Bisnis.com, JAKARTA — Surya Paloh menjelaskan alasan menonaktifkan dua anggotanya yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR-RI dari Fraksi Nasdem.

Pertimbangan penonaktifan Sahroni dan Nafa tercantum dalam siaran pers dari Nasdem. Siaran pers itu telah diteken Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Sekretaris Nasdem Hermawi Taslim pada Minggu (31/8/2025).

Dalam siaran pers itu, Surya Paloh selaku Ketua Umum Nasdem menegaskan bahwa aspirasi masyarakat harus tetap menjadi acuan utama dalam perjuangan partai.

Namun, dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat, anggota DPR Fraksi Nasdem yaitu Sahroni dan Nafa Urbach justru menyimpang dari nilai-nilai yang dijunjung partai.

"Bahwa dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat ternyata ada pernyataan dari pada wakil rakyat khususnya Anggota DPR- RI dari Fraksi Partai NasDem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat," ujar Hermawi dalam keterangan tertulis, Minggu (31/8/2025).

Oleh sebab itu, pernyataan dari Sahroni dan Nafa yang dinilai melukai rakyat itu membuat Surya Paloh memutuskan menonaktifkan keduanya sebagai anggota DPR RI dari Nasdem.

"Terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025 DPP Partai NasDem menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR-RI dari Fraksi Partai NasDem," imbuhnya.

Adapun, partai NasDem juga menyampaikan duka cita mendalam atas sejumlah peristiwa yang menelan korban jiwa belakangan ini, di mana sejumlah warga Indonesia meninggal dunia saat memperjuangkan aspirasinya.

Sekadar informasi, pernyataan Sahroni yang disorot publik yakni soal tanggapannya mengenai aksi demonstrasi yang meminta bubarkan DPR.

Menanggapi hal ini, Sahroni menyatakan bahwa pihak yang menyerukan bubarkan DPR memiliki mental "tertolol sedunia".

Sementara itu, penyataan Nafa Urbach yang disorot publik karena dia sempat mengeluhkan sering terkena macet dari kediamannya dari Bintaro ke Senayan. Dengan begitu, menurutnya, tunjangan perumahan Rp50 juta dinilai pantas diperoleh anggota DPR.