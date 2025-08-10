Pendaftaran CPNS Agustus 2025: Jadwal, Syarat, dan Formasi yang Dibuka

Pendaftaran CPNS 2025 akan dimulai setelah seleksi 2024 selesai. Dibutuhkan 300.000-400.000 posisi, menunggu persetujuan Presiden. Syarat mirip tahun sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut adalah info terbaru tentang pendaftaran CPNS 2025. Kapan jadwalnya, syarat, dan formasi apa saja yang dibuka.

Jika melansir dari laporan Antaranews, informasi terakhir tentang pendaftaran CPNS 2025 dipublikasikan pada bulan Februari lalu.

Dalam laporan tersebut, ditulis bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Rini Widyantini, telah memastikan bahwa seleksi CPNS akan kembali diadakan pada tahun 2025.

Kabar ini disambut baik, terutama karena masih banyak formasi yang belum terpenuhi dari seleksi di tahun sebelumnya.

Jadwal Pembukaan Pendaftaran CPNS 2025

Informasi resmi tentang jadwal pembukaan pendaftaran CPNS 2025 belum diumumkan.

Namun yang jelas, jadwal pendaftaran CPNS tahun 2025 akan dimulai setelah seluruh rangkaian seleksi CPNS tahun 2024 selesai.

Ya, hingga pertengahan Agustus 2025, pemerintah belum secara resmi mengumumkan jadwal resmi pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun 2025.

Namun, menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, pelaksanaan seleksi CPNS 2025 direncanakan akan dimulai setelah seluruh rangkaian seleksi CPNS 2024 selesai.

