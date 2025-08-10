Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pendaftaran CPNS Agustus 2025: Jadwal, Syarat, dan Formasi yang Dibuka

Pendaftaran CPNS 2025 akan dimulai setelah seleksi 2024 selesai. Dibutuhkan 300.000-400.000 posisi, menunggu persetujuan Presiden. Syarat mirip tahun sebelumnya.
Hesti Puji Lestari
Hesti Puji Lestari - Bisnis.com
Minggu, 10 Agustus 2025 | 09:24
Share
Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat, Jakarta. Bisnis/Arief Hermawan P
Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat, Jakarta. Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut adalah info terbaru tentang pendaftaran CPNS 2025. Kapan jadwalnya, syarat, dan formasi apa saja yang dibuka.

Jika melansir dari laporan Antaranews, informasi terakhir tentang pendaftaran CPNS 2025 dipublikasikan pada bulan Februari lalu.

Dalam laporan tersebut, ditulis bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Rini Widyantini, telah memastikan bahwa seleksi CPNS akan kembali diadakan pada tahun 2025.

Kabar ini disambut baik, terutama karena masih banyak formasi yang belum terpenuhi dari seleksi di tahun sebelumnya.

Jadwal Pembukaan Pendaftaran CPNS 2025

Informasi resmi tentang jadwal pembukaan pendaftaran CPNS 2025 belum diumumkan. 

Namun yang jelas, jadwal pendaftaran CPNS tahun 2025 akan dimulai setelah seluruh rangkaian seleksi CPNS tahun 2024 selesai.

Baca Juga

Ya, hingga pertengahan Agustus 2025, pemerintah belum secara resmi mengumumkan jadwal resmi pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun 2025.

Namun, menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, pelaksanaan seleksi CPNS 2025 direncanakan akan dimulai setelah seluruh rangkaian seleksi CPNS 2024 selesai.

Bocoran Syarat dan Formasi yang Akan Dibuka ada di halaman 2...

Halaman
  1. 1
  2. 2

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Hesti Puji Lestari
Editor : Hesti Puji Lestari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Profits of Matahari (LPPF) and Ramayana (RALS) Amid Layoffs and Store Restructuring
Premium
2 jam yang lalu

Profits of Matahari (LPPF) and Ramayana (RALS) Amid Layoffs and Store Restructuring

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index
Premium
1 hari yang lalu

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Berantas Rokok Ilegal, Bea Cukai Gandeng Pemkot Batu Sasar Toko Kelontong

Berantas Rokok Ilegal, Bea Cukai Gandeng Pemkot Batu Sasar Toko Kelontong

BPS Catatkan Perekonomian Kepri Triwulan II/2025 Tumbuh 7,14%

BPS Catatkan Perekonomian Kepri Triwulan II/2025 Tumbuh 7,14%

Aksi Tenaga Honorer Tuntut Status PPPK di Jakarta

Aksi Tenaga Honorer Tuntut Status PPPK di Jakarta

Ribuan CPNS Mundur, Puan Sebut Harus Ada Evaluasi Menyuruh

Ribuan CPNS Mundur, Puan Sebut Harus Ada Evaluasi Menyuruh

Info Pendaftaran CPNS 2025 Terbaru Bulan Februari, Sudah Dibuka?

Info Pendaftaran CPNS 2025 Terbaru Bulan Februari, Sudah Dibuka?

Pendaftaran CPNS 2025: Jadwal, Syarat dan Formasi yang Dibuka

Pendaftaran CPNS 2025: Jadwal, Syarat dan Formasi yang Dibuka

Pengumuman Hasil Tes Tahap I Rekrutmen BUMN 2025

Pengumuman Hasil Tes Tahap I Rekrutmen BUMN 2025

Segera Dibuka, Simak Formasi CPNS 2025 di Pusat dan Daerah

Segera Dibuka, Simak Formasi CPNS 2025 di Pusat dan Daerah

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Prabowo Beri Gelar Jenderal Kehormatan untuk Sjafrie Sjamsoeddin hingga Ali Sadikin
Nasional
2 menit yang lalu

Prabowo Beri Gelar Jenderal Kehormatan untuk Sjafrie Sjamsoeddin hingga Ali Sadikin

Mangkir 3 Kali, Kejagung Tetapkan Status DPO Anak Surya Darmadi pada Kasus Duta Palma
Hukum
51 menit yang lalu

Mangkir 3 Kali, Kejagung Tetapkan Status DPO Anak Surya Darmadi pada Kasus Duta Palma

Prabowo Resmi Lantik Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi
Nasional
1 jam yang lalu

Prabowo Resmi Lantik Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi

Pendaftaran CPNS Agustus 2025: Jadwal, Syarat, dan Formasi yang Dibuka
Humaniora
2 jam yang lalu

Pendaftaran CPNS Agustus 2025: Jadwal, Syarat, dan Formasi yang Dibuka

Belum Punya Dapodik? Begini Cara Mencairkan Tunjangan Guru Rp2,1 Juta
Humaniora
3 jam yang lalu

Belum Punya Dapodik? Begini Cara Mencairkan Tunjangan Guru Rp2,1 Juta

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Cara Mencairkan Tunjangan Rp2,1 Juta untuk Guru Non-ASN 2025

2

Cara Bikin Akun PTK Dapodik, Agar Dapat Tunjangan Guru Honorer

3

Prabowo Hadiri Parade Nasional Peringatan HUT ke-60 Singapura

4

Diaspora RI di Singapura Sambut Prabowo sebelum Hadiri Parade Hari Nasional 2025

5

Inggris Kecam Rencana Israel Kuasai Gaza, Tambah Bantuan untuk Warga Palestina

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Kaltim Hingga Juni 2025 Mencapai 4 Juta
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Cara Mencairkan Tunjangan Rp2,1 Juta untuk Guru Non-ASN 2025

2

Cara Bikin Akun PTK Dapodik, Agar Dapat Tunjangan Guru Honorer

3

Prabowo Hadiri Parade Nasional Peringatan HUT ke-60 Singapura

4

Diaspora RI di Singapura Sambut Prabowo sebelum Hadiri Parade Hari Nasional 2025

5

Inggris Kecam Rencana Israel Kuasai Gaza, Tambah Bantuan untuk Warga Palestina