Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pesan Prabowo untuk Pimpinan TNI : Latih Prajurit dengan Keras Tidak dengan Kekejaman

Prabowo Subianto menegaskan pimpinan TNI melatih prajurit dengan keras tanpa kekejaman, menganggap mereka seperti anak sendiri, dan memimpin dari depan.
Anshary Madya Sukma
Anshary Madya Sukma - Bisnis.com
Minggu, 10 Agustus 2025 | 13:02
Share
Presiden Prabowo Subianto dan jajaran Kabinet Merah Putih melakukan senam pagi di lapangan Pancasila, Kawasan Akademi Militer, Magelang, Provinsi Jawa Tengah, pada Sabtu, 26 Oktober 2024. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr
Presiden Prabowo Subianto dan jajaran Kabinet Merah Putih melakukan senam pagi di lapangan Pancasila, Kawasan Akademi Militer, Magelang, Provinsi Jawa Tengah, pada Sabtu, 26 Oktober 2024. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar Pimpinan TNI tidak memberikan pelatihan yang kejam untuk prajuritnya.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato pada upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025).

"Latih mereka dengan baik, latih mereka dengan keras tapi tidak dengan kekejaman," tutur Prabowo.

Prabowo menekankan kepada pimpinan TNI baik itu pimpinan pasukan maupun komando agar selalu menganggap prajurit sebagai anak kandung sendiri.

"Bina anak buahmu sebaik-baiknya, anak buahmu adalah bagaikan anak kandungmu sendiri. Pimpin dengan baik, jaga mereka dengan baik," imbuhnya.

Di samping itu, eks Danjen Kopassus ini juga mengemukakan agar pimpinan pasukan harus berada di tempat yang paling berbahaya dan kritis.

Baca Juga

Menurutnya, tidak ada pemimpin pasukan berada di belakang prajuritnya. Sebab, pemimpin harus menjadi contoh yang baik bagi prajuritnya.

"Tidak ada Komandan pasukan yang memimpin dari belakang. Pemimpin dari depan, pemimpin memberi contoh, pemimpin adalah prajurit yang paling baik," pungkas Prabowo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Anshary Madya Sukma
Editor : Muhammad Ridwan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Profits of Matahari (LPPF) and Ramayana (RALS) Amid Layoffs and Store Restructuring
Premium
5 jam yang lalu

Profits of Matahari (LPPF) and Ramayana (RALS) Amid Layoffs and Store Restructuring

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index
Premium
1 hari yang lalu

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Prabowo Sebut RI Tidak Suka Perang: Tapi Selalu Diusik dan Diadu Domba

Prabowo Sebut RI Tidak Suka Perang: Tapi Selalu Diusik dan Diadu Domba

Prabowo Minta Prajurit TNI Siap Mati untuk Membela Rakyat

Prabowo Minta Prajurit TNI Siap Mati untuk Membela Rakyat

Prabowo Resmikan 6 Kodam Baru dan Lantik 6 Pangdam di Batujajar

Prabowo Resmikan 6 Kodam Baru dan Lantik 6 Pangdam di Batujajar

Prabowo Beri Gelar Jenderal Kehormatan untuk Sjafrie Sjamsoeddin hingga Ali Sadikin

Prabowo Beri Gelar Jenderal Kehormatan untuk Sjafrie Sjamsoeddin hingga Ali Sadikin

Prabowo Resmi Lantik Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi

Prabowo Resmi Lantik Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi

Kedatangan KRI Bima Suci di Padang

Kedatangan KRI Bima Suci di Padang

Prabowo Rombak Struktur Kemhan, Bentuk Dua Badan Baru

Prabowo Rombak Struktur Kemhan, Bentuk Dua Badan Baru

Prabowo Tetapkan Komandan Kopassus, Marinir & Kopasgat Jadi Bintang Tiga

Prabowo Tetapkan Komandan Kopassus, Marinir & Kopasgat Jadi Bintang Tiga

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Prabowo Sebut RI Tidak Suka Perang: Tapi Selalu Diusik dan Diadu Domba
Nasional
1 jam yang lalu

Prabowo Sebut RI Tidak Suka Perang: Tapi Selalu Diusik dan Diadu Domba

Pesan Prabowo untuk Pimpinan TNI : Latih Prajurit dengan Keras Tidak dengan Kekejaman
Nasional
1 jam yang lalu

Pesan Prabowo untuk Pimpinan TNI : Latih Prajurit dengan Keras Tidak dengan Kekejaman

Prabowo Minta Prajurit TNI Siap Mati untuk Membela Rakyat
Nasional
2 jam yang lalu

Prabowo Minta Prajurit TNI Siap Mati untuk Membela Rakyat

Prabowo Resmikan 6 Kodam Baru dan Lantik 6 Pangdam di Batujajar
Nasional
2 jam yang lalu

Prabowo Resmikan 6 Kodam Baru dan Lantik 6 Pangdam di Batujajar

Prabowo Beri Gelar Jenderal Kehormatan untuk Sjafrie Sjamsoeddin hingga Ali Sadikin
Nasional
2 jam yang lalu

Prabowo Beri Gelar Jenderal Kehormatan untuk Sjafrie Sjamsoeddin hingga Ali Sadikin

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Cara Mencairkan Tunjangan Rp2,1 Juta untuk Guru Non-ASN 2025

2

Cara Bikin Akun PTK Dapodik, Agar Dapat Tunjangan Guru Honorer

3

Inggris Kecam Rencana Israel Kuasai Gaza, Tambah Bantuan untuk Warga Palestina

4

Diaspora RI di Singapura Sambut Prabowo sebelum Hadiri Parade Hari Nasional 2025

5

Prabowo Hadiri Parade Nasional Peringatan HUT ke-60 Singapura

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Sambut Hari Kemerdekaan, Aksi Teatrikal Drama Kolosal Perjuangan Meriahkan CFD di Bundaran HI
4+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Cara Mencairkan Tunjangan Rp2,1 Juta untuk Guru Non-ASN 2025

2

Cara Bikin Akun PTK Dapodik, Agar Dapat Tunjangan Guru Honorer

3

Inggris Kecam Rencana Israel Kuasai Gaza, Tambah Bantuan untuk Warga Palestina

4

Diaspora RI di Singapura Sambut Prabowo sebelum Hadiri Parade Hari Nasional 2025

5

Prabowo Hadiri Parade Nasional Peringatan HUT ke-60 Singapura