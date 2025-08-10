Pesan Prabowo untuk Pimpinan TNI : Latih Prajurit dengan Keras Tidak dengan Kekejaman

Prabowo Subianto menegaskan pimpinan TNI melatih prajurit dengan keras tanpa kekejaman, menganggap mereka seperti anak sendiri, dan memimpin dari depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar Pimpinan TNI tidak memberikan pelatihan yang kejam untuk prajuritnya.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato pada upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025).

"Latih mereka dengan baik, latih mereka dengan keras tapi tidak dengan kekejaman," tutur Prabowo.

Prabowo menekankan kepada pimpinan TNI baik itu pimpinan pasukan maupun komando agar selalu menganggap prajurit sebagai anak kandung sendiri.

"Bina anak buahmu sebaik-baiknya, anak buahmu adalah bagaikan anak kandungmu sendiri. Pimpin dengan baik, jaga mereka dengan baik," imbuhnya.

Di samping itu, eks Danjen Kopassus ini juga mengemukakan agar pimpinan pasukan harus berada di tempat yang paling berbahaya dan kritis.

Menurutnya, tidak ada pemimpin pasukan berada di belakang prajuritnya. Sebab, pemimpin harus menjadi contoh yang baik bagi prajuritnya.

"Tidak ada Komandan pasukan yang memimpin dari belakang. Pemimpin dari depan, pemimpin memberi contoh, pemimpin adalah prajurit yang paling baik," pungkas Prabowo.